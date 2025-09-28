Το The Voice έκανε πρεμιέρα το βράδυ του Σαββάτου (27.09.2025) και το κενό που βρέθηκε στο πλατό, αποθέωσε έναν – έναν τους 4 κριτές κατά την εμφάνισή τους. Ωστόσο, αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκετρνο της επικαιρότητας το τελευταίο διάστημα.

Ο γνωστός τραγουδιστής ανέλαβε ξανά καθήκοντα κριτή στο γνωστό μουσικό show. Ανάμεσα σε Έλενα Παπαρίζου, Πάνο Μουζουράκη και Χρήστο Μάστορα, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα στήσει τη δική του ομάδα και θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει τη νίκη στο φετινό The Voice.

Κατά τη είσοδό του, ο διάσημος ερμηνευτής αποθεώθηκε από το κοινό, στην πρεμιέρα της εκπομπής, ενώ ανέβηκε και στη σκηνή μαζί με τον Χρήστο Μάστορα, οι οποίοι τραγούδησαν την τεράστια επιτυχία «Υπάρχω» του θρυλικού Στέλιο Καζαντζίδη, τον οποίο υποδύθηκε ο frontman του γκρουπ Μέλισσες, το 2024 στην ταινία «Υπάρχω».

Απόψε, στο δεύτερο επεισόδιο του Voice, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μία πολύ σύντομη αναφορά στα τελευταία 4 χρόνια της ζωής του, στα οποία όπως δήλωσε περνάει στεναχώριες.

Αφορμή αποτέλεσε μία ατάκα του Πάνου Μουζουράκη, ο οποίος είπε σε διαγωνιζόμενο: «Εμένα μου αρέσει αυτό που είπες, ότι δεν υπάρχει στεναχώρια».

Εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης σχολίασε, αφήνοντας υπονοούμενο για την δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του και την πρόσφατη νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική: «Σε αυτό συμφωνώ, τέσσερα χρόνια τώρα περνάω στεναχώρια. Φτάνει!», είπε.