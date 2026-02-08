Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τη Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (8/2).
Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας πριν λίγες μέρες και θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν εκεί, ενώ οι «πράσινοι» θέλουν το τρίποντο για να παραμείνουν ζωντανοί στο κυνήγι της 4ης θέσης. Το ντέρμπι αιωνίων θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 1HD.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Προμηθέας GBL
13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη – Φέγενορντ Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Πάρμα Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σουόνσι – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFL Championship
14:30 Novasports Start Ανόβερο – Κίελo Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League
15:00 Novasports 1HD Αλαβές – Χετάφε La Liga
15:30 Novasports 2HD Άλκμααρ – Άγιαξ Eredivisie
16:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – ΑΕΚ Super League
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Ουντινέζε Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Παναθηναϊκός Stoiximan GBL
16:30 Novasports 3HD Κολωνία – Λειψία Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Super League
17:15 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Λεβάντε La Liga
17:45 Novasports Start Γκρόνινγκεν – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών
18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
18:30 Novasports 2HD Μπάγερν Μονάχου – Χόφενχαϊμ Bundesliga
19:00 Novasports Prime Άρης – ΠΑΟΚ Super League
19:00 Novasports 4HD WTA 1000 2026 Ντόχα, 1η Μέρα
19:00 COSMOTE SPORT 5 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Καρλσρούη
19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Πάφος – Ομόνοια Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Ίντερ Serie A
19:30 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Νιου Γιορκ Νικς NBA
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπράγκα – Ρίο Άβε Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα ACB Liga Endesa
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Λάτσιο Serie A
22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Λος Άντζελες Κλίπερς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Αλβέρκα Liga Portugal