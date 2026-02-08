Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τη Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (8/2).

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας πριν λίγες μέρες και θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν εκεί, ενώ οι «πράσινοι» θέλουν το τρίποντο για να παραμείνουν ζωντανοί στο κυνήγι της 4ης θέσης. Το ντέρμπι αιωνίων θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 1HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Προμηθέας GBL

13:15 Novasports 2HD Ουτρέχτη – Φέγενορντ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπολόνια – Πάρμα Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σουόνσι – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFL Championship

14:30 Novasports Start Ανόβερο – Κίελo Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League

15:00 Novasports 1HD Αλαβές – Χετάφε La Liga

15:30 Novasports 2HD Άλκμααρ – Άγιαξ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας Premier League

16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – ΑΕΚ Super League

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέτσε – Ουντινέζε Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Παναθηναϊκός Stoiximan GBL

16:30 Novasports 3HD Κολωνία – Λειψία Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Super League

17:15 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Λεβάντε La Liga

17:45 Novasports Start Γκρόνινγκεν – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

18:30 Novasports 2HD Μπάγερν Μονάχου – Χόφενχαϊμ Bundesliga

19:00 Novasports Prime Άρης – ΠΑΟΚ Super League

19:00 Novasports 4HD WTA 1000 2026 Ντόχα, 1η Μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Καρλσρούη

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Πάφος – Ομόνοια Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Νιου Γιορκ Νικς NBA

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπράγκα – Ρίο Άβε Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Λάτσιο Serie A

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Λος Άντζελες Κλίπερς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Αλβέρκα Liga Portugal