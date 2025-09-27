Με την ωραιότερη διάθεση και θετική αύρα επανήλθε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο The Voice, όπως παρακολουθήσαμε στην πρεμιέρα του νέου κύκλου το βράδυ του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, δε, ο λαϊκός τραγουδιστής και coach του μουσικού τάλεντ σόου δεν έχανε την ευκαιρία να πειράζει με χιούμορ τόσο τους υπόλοιπους coaches όσο και τους διαγωνιζομένους. Μέχρι που… θέλησε να αρπάξει την ευκαιρία να αυτοτρολαριστεί στο The Voice.

Έτσι, όταν ένας διαγωνιζόμενος εκμυστηρεύτηκε πως εργάζεται στο σύστημα δημόσιας υγείας και η Έλενα Παπαρίζου του έδωσε συγχαρητήρια, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρθηκε λιτά, πλην ουσιαστικά, στην πρόσφατη περιπέτεια που βίωσε με την ακούσια νοσηλεία του στην ψυχιατρική δομή του Δρομοκαϊτείου.

“Εγώ μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο” υπογράμμισε τότε, με νόημα, ο Γιώργος Μαζωνάκης για να επικρατήσει μια στιγμιαία μουδιασμένη σιγή στο πλατό από τους υπόλοιπους coaches και να συνεχιστεί αμέσως μετά η διεκδίκηση του νεαρού διαγωνιζόμενου στην πρεμιέρα του The Voice.

“Πρόσφατα πέρασε ο αδελφός μου ένα πολύ γερό έμφραγμα για το οποίο έχω να πω, αν και παραπονούμαστε εδώ στην Ελλάδα, ότι είμαστε πολύ καλοί στο ιατρικό σύστημα και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία”.

“Αξίζει να το πω και πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς του αδελφού μου, ήταν εξαιρετική και στην εντατική και μου τον επέστρεψαν καινούργιο” αποκάλυψε για πρώτη φορά, η Έλενα Παπαρίζου στην πρεμιέρα του μουσικού τάλεντ σόου.