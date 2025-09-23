Το «Grand Hotel» άνοιξε χθες ξανά τις πόρτες του για το κοινό και απόψε στις 21:00 έρχεται η συγκλονιστική συνέχεια.

Όσα θα δούμε στο αποψινό 2ο επεισόδιο

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου – Επεισόδιο 2

Η Αλίκη, θλιμμένη και οργισμένη, συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να ενοχοποιούν τον Άρη, ο οποίος οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα για τη δολοφονία του φίλου του. Η σύγκρουση της Κυβέλης με τον Ρήγα συνεχίζεται, με τον έναν να υποψιάζεται τον άλλον ως ηθικό αυτουργό για τη δολοφονία του Πέτρου. Η Αλίκη δεν φοβάται τίποτα πια και εκφράζει προκλητικά την αποστροφή της προς τον Ρήγα, πράγμα που τον εξοργίζει ακόμη περισσότερο. Η Κυβέλη, προσπαθώντας να πλησιάσει ξανά την κόρη της, υπόσχεται στην Αλίκη ότι θα κάνει τα πάντα για να την απαλλάξει από τον άντρα της… Όμως και ο Άρης γίνεται κρυφά ο φύλακας άγγελός της, προσπαθώντας να τηρήσει την υπόσχεση που έχει δώσει στον φίλο του… Τα χρέη και ο καημός του Χαραλάμπη να ανακαλύψει τον δολοφόνο του ανιψιού του τον οδηγούν όλο και βαθύτερα στα άδυτα της εγκληματικής ομάδας στην οποία έχει μπλέξει… Ο Χατζημήτρος ελέγχει πια τη ζωή όλων, ακόμη και αυτών που δεν το γνωρίζουν…

Δείτε το trailer:

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης