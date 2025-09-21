Το GRAND HOTEL, η επιτυχημένη καθημερινή δραματική σειρά την προηγούμενη σεζόν έκοψε πρώτη το νήμα της τηλεθέασης.

Ο 2ος Κύκλος έρχεται με νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατούς και δύσκολους έρωτες, αγωνία, αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν. Τώρα είναι η ώρα της εκδίκησης, της τιμωρίας και της κάθαρσης…

ΚΗΦΙΣΙΑ, 1926

Η Αλίκη θρηνεί για τον Πέτρο και το μόνο που της δίνει δύναμη είναι να βρει τον δολοφόνο

του. Σύμμαχός της σε αυτή την επίπονη αναζήτηση, ο παλιός φίλος του Πέτρου, ο Άρης, ο οποίος, όμως, κρύβει τον πραγματικό σκοπό της άφιξής του στο Grand Hotel. Ένας νέος έρωτας θα γεννηθεί σιγά-σιγά ανάμεσά τους, αλλά τα εμπόδια θα είναι δύσκολο να ξεπεραστούν…

Το Grand Hotel βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά από μία αναπάντεχη καταστροφή και η Κυβέλη θα κάνει τα πάντα για να επιβιώσει και να επαναφέρει την παλιά αίγλη του ξενοδοχείου.

Μία εξαφάνιση θα γίνει αφορμή για να βγει στο φως το πιο ένοχο μυστικό του Ρήγα, ο οποίος παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος. Μήπως ήρθε η ώρα της καταστροφής του;

Ο Χαραλάμπης έρχεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις και ισχυρά διλήμματα. Ο Χατζημήτρος εισβάλλει στον μαχαλά με πολλές υποσχέσεις, αλλά και κρυφά σχέδια…

Στο ξενοδοχείο, προσλαμβάνεται νέος μαιτρ, που έχει ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Μια φίλη της Αλίκης έρχεται από το Παρίσι για να τη βρει, αλλά την περιμένει μία μεγάλη έκπληξη. Νέοι χαρακτήρες έρχονται να απογειώσουν, αλλά και να καταστρέψουν τις ζωές των ηρώων.

Όσα θα δούμε στα πρώτα επεισόδια

Ποιος είναι ο δολοφόνος του Πέτρου; Η Αλίκη, ερείπιο ψυχολογικά, κατηγορεί αρχικά την Κυβέλη και τον Ρήγα, αλλά στην πορεία συνειδητοποιεί ότι και ο Άρης φαίνεται να κρύβει πολλά. Ο Χρόνης, πηγαίνει στον τόπο του εγκλήματος και συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία. Ο Χαραλάμπης, από την φυλακή, ζητάει δικαίωση για τον ανιψιό του, όταν η πόρτα ανοίγει και του ανακοινώνεται ότι είναι ελεύθερος. Τίποτα, όμως, δεν δίνεται χωρίς αντάλλαγμα…

Η Αλίκη δεν φοβάται τίποτα πια και εκφράζει προκλητικά την αποστροφή της προς τον Ρήγα, πράγμα που τον εξοργίζει ακόμη περισσότερο. Ο Άρης γίνεται κρυφά ο φύλακας άγγελός της, προσπαθώντας να τηρήσει την υπόσχεση που έχει δώσει στον φίλο του… Τα χρέη και ο καημός του Χαραλάμπη να ανακαλύψει τον δολοφόνο του ανιψιού του τον οδηγούν όλο και βαθύτερα στα άδυτα της εγκληματικής ομάδας στην οποία έχει μπλέξει…

Ο Χατζημήτρος ελέγχει πια τη ζωή όλων, ακόμη και αυτών που δεν το γνωρίζουν…

Ο Άρης αντιλαμβάνεται την βάναυση συμπεριφορά του Ρήγα και προσπαθεί να πείσει την Αλίκη να φύγει, όμως εκείνη δείχνει να έχει παραιτηθεί από τα πάντα. Ο Χαραλάμπης αναγκάζεται να κάνει πράγματα για τα οποία θα μετανιώσει.

Ο Χρόνης κι ο Βαγγέλης βρίσκουν το όπλο του φόνου, το οποίο τους οδηγεί σε νέο ύποπτο. Την ίδια ώρα, η Αλίκη έχει εξαφανιστεί από το Grand Hotel και όλοι ψάχνουν με αγωνία να την βρουν…

Η Κυβέλη ζητά απελπισμένη από τον Ρήγα να της πει τι έχει συμβεί στην Αλίκη, ενώ ο Άρης είναι ο μόνος που καταλαβαίνει πού μπορεί να την βρει και τρέχει να την προλάβει…

Ο Χρόνης με τον Βαγγέλη αναζητούν την Στέλλα, η οποία φαίνεται να γνωρίζει πολλά για την

δολοφονία του Πέτρου. Ο Χατζημήτρος ζητάει να δει τον Χαραλάμπη και του προτείνει κάτι που δεν το περιμένει… Είναι όμως, ειλικρινής απέναντι του ή πρόκειται για παγίδα;

#GrandHotel

Facebook: @grandhotel.ant1tv

Instagram: @grandhotel_ant1tv

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση