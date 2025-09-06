Οι πρώτοι τέσσερις αγώνες για τους «16» του EuroBasket 2025 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (6/9).

Οι όμιλοι ολοκληρώθηκαν, οι 16 ομάδες που συνεχίζουν στη διοργάνωση είναι γνωστές και το Σάββατο αρχίζουν τα νοκ άουτ παιχνίδια με Τουρκία – Σουηδία, Γερμανία – Πορτογαλία, Λιθουανία – Λετονία και Σερβία – Φινλανδία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:00, Τουρκία – Σουηδία, Novasports Start

15:15, Γερμανία – Πορτογαλία, Novasports Start, ΕΡΤ1

16:00 Λετονία – Σερβία, NOVA Sports Prime

18:30, Λιθουανία – Λετονία, Novasports Start, ΕΡΤ1

19:00 Αγγλία – Ανδόρρα, NOVA Sports Premier League

19:00 Αρμενία – Πορτογαλία, NOVA Sports Prime

21:45, Σερβία – Φινλανδία, Novasports Start

21:45 Αυστρία – Κύπρος, NOVA Sports Prime

21:45 Άγιος Μαρίνος – Βοσνία, NOVA Sports 2

21:45 Ιρλανδία – Ουγγαρία, NOVA Sports 1