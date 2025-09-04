Ο αγώνας Ελλάδα – Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων στο Eurobasket 2025 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (4/9).

Η Εθνική ομάδα θα είχε ήδη εξασφαλίσει την πρωτιά αν είχε νικήσει τη Βοσνία, ηττήθηκε όμως και τώρα πρέπει οπωσδήποτε να επικρατήσει των Ισπανών για να τερματίσει στην 1η θέση του γκρουπ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Γαλλία, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:00 Novasports Start Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Γεωργία, Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:00 Novasports 4HD Γαλλία – Ισλανδία, Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30 ΕΡΤ2 ΗΠΑ – Τουρκία, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

17:00 Novasports 2HD Καζακστάν – Ουαλία, Προκριματικά Μουντιαλ 2026

18:00 Novasports 4HD Ισραήλ – Σλοβενία, Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:15 Novasports Start Ιταλία – Κύπρος, Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

19:00 Novasports Prime Γεωργία – Τουρκία, Προκριματικά Μουντιάλ 2026

19:00 Novasports 1HD Λιθουανία – Μάλτα, Προκριματικά Μουντιάλ 2026

21:30 Novasports 4HD Πολωνία – Βέλγιο, Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30 ΕΡΤ1-Novasports Start Ισπανία – Ελλάδα, Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:45 Novasports 6HD Λουξεμβούργο – Βόρεια Ιρλανδία, Προκριματικά Μουντιάλ 2026

21:45 Novasports 5HD Λιχτενστάιν – Βέλγιο, Προκριματικά Μουντιάλ 2026

21:45 Novasports 3HD Σλοβακία – Γερμανία, Προκριματικά Μουντιάλ 2026

21:45 Novasports 2HD Ολλανδία – Πολωνία, Προκριματικά Μουντιάλ 206

21:45 Novasports 1HD Βουλγαρία – Ισπανία, Προκριματικά Μουντιάλ 2026