Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA, Ράνια Τζίμα, επέστρεψε στο πόστο της το βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, η έμπειρη δημοσιογράφος βρισκόταν από νωρίς στο κανάλι για να προετοιμαστεί και να κάνει την καθιερωμένη σύσκεψη με τους συνεργάτες της, πριν από το πρώτο δελτίο της τηλεοπτικής σεζόν. Μάλιστα, σχολίασε με χιούμορ πως τα «πηγαδάκια» είχαν ήδη στηθεί στους διαδρόμους.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε το Mega στο Instagram:

Επιστροφή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων για τη Ράνια Τζίμα

H Ράνια Τζίμα επέλεξε το λευκό χρώμα σαν βασικό για την ενδυματολογική της επιλογή προκειμένου να πει την πρώτη «καλησπέρα» της νέας σεζόν στο τηλεοπτικό κοινό.

Γνωστή για τα καυστικά της σχόλια, η Ράνια Τζίμα αναφέρθηκε στην εξάρθρωση του πολυμελούς κυκλώματος στην Κρήτη, με αφορμή το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο οποίος έκανε λόγο για μικρόκοσμο και μικρή τοπική κοινωνία στην Κρήτη. Τη στιγμή εκείνη η Ράνια Τζίμα τον διέκοψε και είπε γελώντας: «Μεγάλο νησί, βγάζει κυβέρνηση που λέμε. Είναι και πρόσφατη η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ».