Το Virgin River, η αγαπημένη ρομαντική σειρά του Netflix, συνεχίζει να σπάει ρεκόρ και να κερδίζει το κοινό. Μόλις ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της 7ης σεζόν και ήδη ανακοινώθηκε πως έρχεται και 8η, που θα κάνει τη σειρά τη μακροβιότερη live-action παραγωγή του Netflix. Μια ήρεμη δύναμη ανάμεσα σε πιο «θορυβώδεις» σειρές, το Virgin River αποδεικνύει πως οι ζεστές, ανθρώπινες ιστορίες έχουν πάντα τη δική τους ξεχωριστή θέση.

Λίγες μόλις ημέρες αφότου ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της επερχόμενης 7ης σεζόν με πρωταγωνιστές την Alexandra Breckenridge και τον Martin Henderson, η σειρά εξασφάλισε και επίσημα 8η σεζόν, που θα αποτελείται επίσης από 10 επεισόδια, ξεπερνώντας θρυλικούς τίτλους όπως το Grace and Frankie και το Orange Is the New Black (με επτά σεζόν έκαστο), αλλά και το Elite που ολοκληρώνεται στην 8η του σεζόν με λιγότερα επεισόδια (64 έναντι 84 του Virgin River).

Παρότι το Grace and Frankie διατηρεί ακόμη τον μεγαλύτερο συνολικό αριθμό επεισοδίων (94), το Virgin River ξεχωρίζει με την διάρκεια επεισοδίων που ξεπερνά συνολικά τις 70 ώρες περιεχομένου.

Δεν αποτελεί έκπληξη που η σειρά αυτή, μία από τις λεγόμενες σειρές «άνεσης» (comfort shows) του Netflix, αντέχει περισσότερο από άλλες, πιο πολυσυζητημένες και «λαμπερές» παραγωγές. Το Virgin River βασίζεται στα δημοφιλή μυθιστορήματα της Robyn Carr, έχει ένα σταθερό και αγαπημένο καστ, με επικεφαλής τους Breckenridge και Henderson, ενώ πλαισιώνεται από βετεράνους όπως οι Tim Matheson και Annette O’Toole. Επιπλέον, διαθέτει χαμηλότερο κόστος παραγωγής χάρη στα γυρίσματα στον Καναδά και τη μικρή χρήση ειδικών εφέ.

Σύμφωνα με το Deadline, οι σταθερά υψηλές επιδόσεις της σειράς στις λίστες του Netflix ενισχύουν τη βιωσιμότητά της: από την τρίτη σεζόν το 2021, το Virgin River έχει εμφανιστεί 30 φορές στο παγκόσμιο Top 10 αγγλόφωνων σειρών, συγκεντρώνοντας πάνω από 140 εκατομμύρια προβολές. Η 6η σεζόν έκανε πρεμιέρα στο #1 και έμεινε στη λίστα για τέσσερις εβδομάδες, ενώ συνολικά η σειρά έχει περάσει 38 εβδομάδες στο Top 10 της Nielsen από την πρώτη της προβολή.

Η στρατηγική των πρόωρων ανανεώσεων εξυπηρετεί και έναν ακόμη σκοπό: να περιοριστούν τα μεγάλα διαστήματα αναμονής ανάμεσα στις σεζόν, που είχαν φτάσει ακόμη και τα δύο χρόνια λόγω των απεργιών το 2023. Έτσι, όπως έγινε και με το The Diplomat, το Netflix προχωρά πλέον πιο γρήγορα σε νέες παραγγελίες επεισοδίων.

Το Virgin River, που προβάλλεται από το 2019, κατάφερε μέχρι στιγμής να παρουσιάζει μία νέα σεζόν κάθε χρόνο. Η 7η σεζόν, τα κύρια γυρίσματα της οποίας ολοκληρώθηκαν στο Βανκούβερ στις 22 Ιουνίου, εμπλουτίστηκε και με ένα σύντομο γύρισμα στο Μεξικό -την πρώτη φορά που η σειρά «φεύγει» εκτός Καναδά. Αν και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημη ημερομηνία προβολής, η πρεμιέρα αναμένεται για τα τέλη του 2025 ή τις αρχές του 2026.

Η ιστορία του Virgin River ξεκίνησε με την Melinda Monroe (Breckenridge), μια νοσοκόμα που αναζητά μια νέα αρχή στην ομώνυμη μικρή πόλη της Καλιφόρνια. Εκεί, η Mel ανακαλύπτει πως η ζωή δεν είναι ποτέ τόσο απλή όσο φαίνεται, και μαθαίνει να γιατρεύει πρώτα τον εαυτό της πριν μπορέσει να σταθεί για τους άλλους.