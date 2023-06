Στο τέλος του έφτασε το My Style Rocks το απόγευμα της Πέμπτης (29/06). Η παρουσιάστρια Κατερίνα Καραβάτου υποδέχθηκε για τελευταία φορά τους τηλεθεατές στο διαγωνισμό του ΣΚΑΪ στο πλευρό των πέντε φιναλίστ που διεκδικούσαν τον μεγάλο τίτλο και το χρηματικό έπαθλο των 30.000 ευρώ.

Λίγο πριν το τέλος, οι πέντε φιναλίστ έγιναν δύο. Ο λόγος για την Emilia Vodos και την Όλγα Κοτλιδά που διεκδίκησαν τον τίτλο της πιο καλοντυμένης παίκτριας του φετινού κύκλου του διαγωνισμού.

Στο τελευταίο μέρος του μεγάλου τελικού του My Style Rocks, η Κατερίνα Καραβάτου έδωσε τη… δύναμη στο τηλεοπτικό κοινό το οποίο με τη δική του ψήφο καθόρισε και το τελικό αποτέλεσμα.

Λίγο πριν το ρολόι δείξει 19:45, λοιπόν, η παρουσιάστρια του My Style Rocks, Κατερίνα Καραβάτου ανέφερε: «Έχω στα χέρια μου τον φάκελο με τα αποτελέσματα και θα σας ανακοινώσω ότι η μεγάλη νικήτρια του My Style Rocks που θα κερδίσει το έπαθλο αξίας 30.000 ευρώ είναι… Η βασίλισσα του στιλ που θα κερδίσει έπαθλο αξίας 30.000 ευρώ είναι… Η φετινή νικήτρια του My Style Rocks είναι η Όλγα Κοτλιδά».

Η Όλγα Κοτλιδά ξέσπασε σε κλάματα και ανάμεσα σε αναφιλητά είπε: «Τρέμω! Είμαι ενθουσιασμένη, είμαι πολύ συγκινημένη με όλα αυτά τα τέλεια πράγματα! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους με ψηφίσατε, σας ευχαριστώ».