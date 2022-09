Σε απόλυτο τηλεοπτικό γεγονός αναδείχθηκε η πρεμιέρα του “House of The Dragon” τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως συγκεντρώνοντας περισσότερους από 10 εκατομμύρια θεατές και ξεχώρισε ως η πρεμιέρα με το μεγαλύτερο κοινό για το HBO. To Vodafone TV, το σπίτι της HBO στην Ελλάδα, συγκέντρωσε περισσότερο από τους μισούς συνδρομητές της στη συγκλονιστική πρεμιέρα και το μεγαλύτερο κοινό νέας σειράς στην ιστορία της πλατφόρμας.

Το “House of The Dragon” διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του “Game of Thrones”, και είναι το prequel της σειράς που βρίσκει τους Targaryens να κυβερνούν τα επτά βασιλεία και να βρίσκονται στα πρόθυρα ενός εμφυλίου πολέμου μέσα στον ίδιο τους τον οίκο. Πριν από την γέννηση του γιου του, ο βασιλιάς σοκάρει τους πάντες ανακοινώνοντας ως κληρονόμο του θρόνου την κόρη του. Όταν όμως έρχεται στο κόσμο ο γιός του, τα σχέδια αλλάζουν για να διασφαλιστεί ότι η κόρη του, Rhaenyra δεν θα κάτσει ποτέ στο σιδερένιο θρόνο. Τώρα, με τα σχέδια να εκκολάπτονται και από τις δύο πλευρές, και με το βασίλειο σε υποτιθέμενη αρμονία, οι θεατές θα ανακαλύψουν τον οίκο που έχτισαν οι δράκοι και θα μάθουν πως γκρεμίστηκαν όλα.

Το ενδιαφέρον για το “House of The Dragon” επεκτάθηκε και στα social media με τη πρεμιέρα να γίνεται #1 trend, για περισσότερο από 14 ώρες, στο Twitter και στα Google Trends αποδεικνύοντας ότι η συγκλονιστική πρεμιέρα κέρδισε το κοινό που συνέχισε να παρακολουθεί πιστά και τα επόμενα επεισόδια. Επιπλέον, χιλιάδες θεατές και φανατικοί του “Game of Thrones” επέλεξαν να δουν ξανά τα επεισόδια της αγαπημένης τους σειράς αυξάνοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΗΒΟ, την τηλεθέαση κατά 90% πάνω τον Αύγουστο του 2022 σε σχέση με τον Ιούνιο και σχεδόν 50% πάνω από τον Ιούλιο.

Το Vodafone TV φέρνει κατ’ αποκλειστικότητα το “House of The Dragon” στην Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνδρομητές του να απολαμβάνουν κάθε επεισόδιο οπότε αυτοί θέλουν, όπου και αν βρίσκονται μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη House of The Dragon On Demand κατηγορία στην οποία θα μπορούν να βρουν, εκτός από τα επεισόδια, και επιπλέον πλούσιο υλικό (behind the scenes, συνεντεύξεις making of) για τους fans της σειράς. Το Vodafone TV συνεχίζει να είναι το αποκλειστικό σπίτι της πιο πετυχημένης τηλεοπτικής ιστορίας όλων των εποχών, διαθέτοντας και τους 8 κύκλους του συγκλονιστικού “Game of Thrones”.

