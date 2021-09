To Vodafone TV, το σπίτι της HBO στην Ελλάδα, ανακοινώνει με μεγάλη χαρά ότι η HBO είναι ξανά η απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού, συγκεντρώνοντας 130 υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Emmy. Και καλεί όλους να πιάσουν θέση στο Primetime Emmy Awards: Red Carpet του Vodafone TV, το «κόκκινο χαλί» των EMMY Awards για μία αξέχαστη βραδιά με τους μεγαλύτερους σταρ, στην πολυαναμενόμενη τελετή βράβευσης των «τηλεοπτικών Όσκαρ», που θα προβληθεί live από την Αμερική στο κανάλι Ε! την Κυριακή 19.9 (ξημερώματα Δευτέρας), στη 01.00 μετά τα μεσάνυχτα.

Tο Vodafone TV, ως αποκλειστικό Σπίτι της HBO στην Ελλάδα, είναι η υπηρεσία που δίνει σε όλους τη δυνατότητα να απολαύσουν on demand το πιο δημοφιλές περιεχόμενο των HBO και HBO Max, όποια στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή θέλουν, με σειρές που κόβουν την ανάσα και καταγράφουν σήμερα υποψηφιότητες – ρεκόρ όλων των εποχών στα Emmy Awards.

Tο sci fi έπος “Lovecraft Country”, με την υπογραφή των J.J. Abrams και Jordan Peele είναι υποψήφιο για 18 βραβεία, μεταξύ άλλων, καλύτερης δραματικής σειράς, καλύτερου ανδρικού και γυναικείου ρόλου κ.α.

Tο πολυσυζητημένο και αγαπημένο “Mare of Easttown” με την Kate Winslet σε ρόλο ντετέκτιβ, το οποίο συγκεντρώνει 16 υποψηφιότητες για σειρά διακρίσεων, όπως καλύτερης δραματικής σειράς και καλύτερου ρόλου, καλύτερου σεναρίου, καλύτερης σκηνοθεσίας κ.α.

Ακόμη, 9 υποψηφιότητες – μεταξύ άλλων καλύτερης σειράς, σκηνοθεσίας και γυναικείου ρόλου – διεκδικεί το απόλυτο talk of the town, “I May Destroy You”, το woke αριστούργημα μιας γενιάς που διψάει για επαναστατικό περιεχόμενο που συναρπάζει, με την υπογραφή της Michaela Coel.

Ενώ 9 υποψηφιότητες για διακρίσεις, όπως καλύτερης κωμικής σειράς, γυναικείου ρόλου και σεναρίου, έχει θέσει το “whodunnit” διαμαντάκι “The Flight Attendant” της HBO Max με την εκπληκτική Kaley Cuoco.

To Vodafone TV είναι το σπίτι της HBO στην Ελλάδα και είναι διαθέσιμο πάνω από όλα τα δίκτυα, χωρίς αποκωδικοποιητή, χωρίς δεσμεύσεις, με μόλις 6,30 ευρώ το μήνα και τον πρώτο μήνα δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες για τα highlights του Vodafone TV μπορείτε να βρείτε κάθε μήνα, εδώ.