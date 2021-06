To Vodafone TV, το σπίτι της HBO στην Ελλάδα, ανακοινώνει το πρόγραμμα του Ιουνίου, το οποίο περιλαμβάνει πλούσιο περιεχόμενο με νέες συναρπαστικές παραγωγές και είναι διαθέσιμο πάνω από όλα τα δίκτυα, χωρίς αποκωδικοποιητή, χωρίς δεσμεύσεις, με μόλις 6,30 ευρώ το μήνα και τον πρώτο μήνα δωρεάν.

To Vodafone TV υποδέχεται με συγκίνηση και χαρά «Τα Φιλαράκια», τη θρυλική παρέα που συναντιέται ξανά και για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια για ένα και μοναδικό εορταστικό επεισόδιο. Γυρισμένο στο επίσημο πλατό, το “Friends: The Reunion” βρίσκει την Jennifer Aniston, την Courteney Cox, τη Lisa Kudrow, τον Matt LeBlanc, τον Matthew Perry και τον David Schwimmer, μαζί με τον συντονιστή James Corden και ένα super star ρόστερ ειδικών προσκεκλημένων να ξαναζούν τις πιο αγαπημένες και αξέχαστες στιγμές της σειράς. Ένα special event γεμάτο συγκίνηση, κλάμα, αλλά και γέλιο μέχρι δακρύων όπως αξίζει σε μια σειρά η οποία άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τηλεόραση.

To Vodafone TV φέρνει τα μεγαλύτερα blockbuster της χρονιάς, πριν αυτά κυκλοφορήσουν στις αίθουσες των κινηματογράφων, ξεκινώντας με το “Godzilla Vs Kong” (16 Ιουνίου) το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς όλους τους συνδρομητές του Vodafone TV για σχεδόν έναν μήνα, σε ειδική τιμή. Μάλιστα, με αφορμή τη μεγάλη αυτή πρεμιέρα, το Vodafone TV ετοίμασε ειδικό αφιέρωμα στα κινηματογραφικά «τέρατα» που άφησαν εποχή.

Τον Ιούνιο έρχεται αποκλειστικά στο Vodafone TV το blockbuster “Oslo”, μία συναρπαστική και πιο επίκαιρη από ποτέ HBO Original ταινία που βασίζεται στην αληθινή ιστορία των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στις Συμφωνίες Ειρήνης του Όσλο, πίσω στο 1993. Με τις αιματηρές συγκρούσεις Ισραηλινών – Παλαιστινίων το τελευταίο διάστημα να απασχολούν ολόκληρο τον πλανήτη, τα μυστικά κανάλια επικοινωνίας, οι ασυνήθιστες σχέσεις και η ηρωική αυταπάρνηση, ανάμεσα σε μια μικρή ομάδα αφοσιωμένων Ισραηλινών και Παλαιστινίων, έρχεται σε πρώτο πλάνο, με τους Ruth Wilson και Andrew Scott σε πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά και τον Steven Spielberg σε ρόλο Executive Producer.

Επιπλέον, ξεκινά στο Vodafone TV ο πολυαναμενόμενος δεύτερος κύκλος της σειράς “Βetty”, που υπενθυμίζει γλαφυρά τις απεριόριστες δυνατότητες των κοριτσιών. Πρόκειται για μια δροσιστική, νεανική ιστορία που εμπνέει και εκτυλίσσεται στους απρόβλεπτους δρόμους της Νέας Υόρκης με επίκεντρο μία παρέα από έφηβες skaters που δεν επιτρέπουν σε κανέναν να τους υπαγορεύσει τι μπορούν και τι δε μπορούν να κάνουν! Το “Betty” φέρει την υπογραφή της Crystal Moselle και επαναπροσδιορίζει το τι είναι κουλ, παραδίδοντας μια ιστορία female empowerment με την υπογραφή της HBO και τις πιο συναρπαστικές μουσικές του σήμερα. Η σειρά θα προβάλλεται αποκλειστικά στο Vodafone TV από τις 14 Ιουνίου, με νέo επεισόδιo κάθε Δευτέρα.

Επίσης, το Vodafone TV εξασφάλισε για τους συνδρομητές και τον 4ο κύκλο της βραβευμένης με Emmy δραματικής σειράς “in TREATMENT”, με την βραβευμένη με Emmy, Uzo Aduba (“Mrs. America”, “Orange is the New Black”) στο ρόλο της θεραπεύτριας, ενσαρκώνοντας την παρατηρητική και ευαίσθητη Dr. Brooke Taylor. Η 4η σεζόν των 24 επεισοδίων, με επίκεντρο το Los Angeles του σήμερα, πραγματεύεται θέματα, όπως η παγκόσμια πανδημία, αλλά και οι πρόσφατες σημαντικές κοινωνικές και πολιτιστικές μετατοπίσεις, αναμεμειγμένες με συναρπαστικές ιστορίες από τη ζωή της Dr Brooke. Η σεζόν θα είναι διαθέσιμη και με τις 3 προηγούμενες, αποκλειστικά στο Vodafone TV, το σπίτι της HBO.

Οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εκεί, καθώς ο μήνας συνεχίζεται με νέα Οn demand επεισόδια τoυ συναρπαστικού “Genera+ion”, της σκοτεινής αλλά παιχνιδιάρικης νεανικής σειράς του HBO Max που παρακολουθεί μια ομάδα μαθητών στην εξερεύνηση της σύγχρονης σεξουαλικότητας δοκιμάζοντας τα όρια βαθιά εδραιωμένων πεποιθήσεων για τη ζωή, την αγάπη και τη φύση της οικογένειας σε μια συντηρητική κοινωνία. Την παραγωγή υπογράφει η αγαπημένη και πολυβραβευμένη Lena Dunham των “Girls” (HBO).

Ενώ έρχεται bonus episode για το συναρπαστικό “I’ll be gone in the dark” (22 Ιουνίου), σε μία υπόθεση που συγκλόνισε την Αμερική με την υπογραφή της υποψήφιας για Όσκαρ και βραβευμένης με βραβείο Emmy, Liz Garbus. Και παράλληλα μπορεί κανείς να απολαύσει πλέον όλα τα επεισόδια από τις συναρπαστικές σειρές της HBO, “Mare of Easttown” (Kate Winslet) και “The Nevers” χωρίς αναμονή για την επόμενη πρεμιέρα

Παράλληλα, το Vodafone TV επιμελήθηκε και προτείνει στους συνδρομητές του ένα ειδικό αφιέρωμα με τίτλο “Pride Month”. Έτσι, από τις 18 του μήνα και για όλο τον Ιούνιο, μήνα υπερηφάνειας, γιορτάζουμε την διαφορετικότητα και τα ίσα δικαιώματα επιλέγοντας 15 queer ταινίες και σειρές που έκαναν αίσθηση στο διεθνές ακροατήριο αναδεικνύοντας δημιουργικές φωνές με ουσιαστικά μηνύματα ως προς την συμπεριληπτικότητα και τις έμφυλες ταυτότητες.

Και φυσικά η ανανεωμένη ταινιοθήκη δεν εξαντλείται εκεί καθώς περιλαμβάνει προτάσεις για κάθε διάθεση και γούστο. Περισσότερες πληροφορίες για τα highlights του Vodafone TV μπορείτε να βρείτε κάθε μήνα, εδώ.