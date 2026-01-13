Η Ελλάδα προστίθεται πλέον επίσημα στον χάρτη του HBO Max, καθώς η Warner Bros. Discovery ενεργοποιεί από σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2026, την πλατφόρμα ως αυτόνομη υπηρεσία streaming στη χώρα μας. Η είσοδος του HBO Max πραγματοποιείται σε μια αγορά που, σύμφωνα με την εταιρεία, δείχνει έντονο ενδιαφέρον για ποιοτικό και πολυσυλλεκτικό περιεχόμενο, με την υπηρεσία να είναι ήδη παρούσα σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως.

Το HBO Max φέρνει στο ελληνικό κοινό έναν ενιαίο κατάλογο ψυχαγωγίας που συνδυάζει παραγωγές από HBO, Warner Bros. Pictures και Warner Bros. Television, περιεχόμενο από το σύμπαν της DC, καθώς και Max Originals. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει διεθνώς αναγνωρισμένες επιτυχίες, αγαπημένες σειρές και διαχρονικούς τίτλους, καλύπτοντας ευρύ φάσμα ειδών.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο Τζέιμι Κουκ, General Manager της Warner Bros. Discovery για APAC, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Τουρκία και Αφρική, ανέφερε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε το HBO Max απευθείας στο ελληνικό κοινό, ένα ζωντανό και αφοσιωμένο κοινό που αγαπά ποιοτικές ιστορίες. Από εμβληματικές HBO Original σειρές έως παγκόσμιες επιτυχίες και καθηλωτικά ντοκιμαντέρ, το HBO Max θα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες πολύ σύντομα, καθώς προετοιμαζόμαστε για αυτή τη συναρπαστική εξέλιξη».

Όσον αφορά τη συνδρομή, η υπηρεσία διατίθεται στην Ελλάδα με δύο κύρια μηνιαία πακέτα. Το πλάνο Standard κοστολογείται στα 10,99 ευρώ και επιτρέπει ταυτόχρονη παρακολούθηση σε έως δύο συσκευές με ανάλυση Full HD. Το Premium, με μηνιαίο κόστος 15,99 ευρώ, υποστηρίζει προβολή σε τέσσερις συσκευές ταυτόχρονα, με ποιότητα 4K Ultra HD και Dolby Atmos, όπου αυτό είναι διαθέσιμο. Παράλληλα, προσφέρεται και το πρόσθετο Sports, με επιπλέον χρέωση 3 ευρώ τον μήνα.

Το HBO Max μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε smart TVs, smartphones, tablets, υπολογιστές, κονσόλες παιχνιδιών και συσκευές streaming. Οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν έως πέντε διαφορετικά προφίλ, να λαμβάνουν εξατομικευμένες προτάσεις περιεχομένου, να συνεχίζουν την προβολή από το σημείο που σταμάτησαν και –ανάλογα με το πλάνο– να κατεβάζουν τίτλους για offline θέαση. Παράλληλα, υποστηρίζονται παιδικά προφίλ με εργαλεία γονικού ελέγχου.