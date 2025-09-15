Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» που ήταν πρωταγωνιστής για δεκαετίες επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας 15/9 ο Γιώργος Παπαδάκης. Ο δημοσιογράφος ευχήθηκε «καλή αρχή» στο νέο τηλεοπτικό δίδυμο λέγοντάς τους: «Να αποδείξετε ότι η συνέχεια είναι πολύ καλύτερη».

«Είστε υπέροχοι, είστε καταπληκτικά παιδιά, τα πάτε μια χαρά, σας παρακολουθώ από τις 6 παρά 5» είπε ο Γιώργος Παπαδάκης απευθυνόμενος στους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Παναγιώτης Στάθης ο οποίος και αποκάλυψε πως ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν «τρόπον τινά ο “κουμπάρος” του προξενιού με τον ΑΝΤ1», ενώ η Άννα Λιβαθυνού ευχαρίστησε από την πλευρά της τον προκάτοχό της στο «Καλημέρα Ελλάδα» για όσα έχει προσφέρει και για την αγάπη του.