Νέα ανάρτηση στο X για την Έλενα Ακρίτα έκανε ο εκδότης του Documento Κώστας Βαξεβάνης για την Έλενα Ακρίτα, συνεχίζοντας την κόντρα που έχει ξεσπάσει με αφορμή την ανάρτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ για «δημοσιογραφία του κ…»

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος αναδημοσίευσε στο λογαριασμό του στο X ένα κομμάτι από την στήλη «Μπαμούσκα» στο Documento.

Γράφει η στήλη και αναδημοσιεύει ο Βαξεβάνης:

«Αφού όμως με ανέφερε ως ενοχλητική η κυρία Ακρίτα, καλό είναι να παραμείνω, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα κάποια πράγματα. Ας αρχίσουμε από αυτό που θέλει όλοι να αποδεχθούν ως δεδομένο, αλλά δεν είναι. Το ότι είναι δηλαδή 40 χρόνια φούρναρης-δημοσιογράφος. Η κυρία Ακρίτα δεν είναι δημοσιογράφος. Έχει εγγραφεί στην ΕΣΗΕΑ, όπως οποιοσδήποτε εργαζόταν σε μια εφημερίδα έχοντας τα απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, η κυρία Ακρίτα είναι μια δημοσιολόγος που είχε επί πολλά χρόνια στήλη πετυχημένου ευθυμογραφήματος στο συγκρότημα Λαμπράκη. Για να το πω δηλαδή με την επίκληση του παραδείγματος του φούρναρη, η Ακρίτα δεν φούρνιζε καυτό ρεπορτάζ, ούτε ζύμωνε με τα χεράκια της το σκληρό ζυμάρι της ειδησεογραφίας. Έγραφε εύθυμες, πετυχημένες ιστορίες και σχόλια. Ήταν υπεύθυνη του τμήματος του φούρνου που ασχολείται με τα εκλεράκια, άντε με καμιά σφολιάτα»