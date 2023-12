Πυρετωδώς ετοιμάζει η Acun Medya τον επόμενο κύκλο του Survivor και τα ραντεβού με τους υποψήφιους παίκτες είναι πολλά και απανωτά προκειμένου να δημιουργηθούν δύο ομάδες με «δυνατά» ονόματα. Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου» του Open ακόμα ένας ηθοποιός πέρασε το κατώφλι των γραφείων της Acun Medya στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Πρωινού Σουσού» του Open πρόταση προκειμένου να ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο δέχθηκε ο ηθοποιός Δημήτρης Βλάχος. Η πρωινή εκπομπή του Open έδειξε πλάνα με τον ηθοποιό να περνά το κατώφλι της Acun Medya.

Αν οι δύο πλευρές τα βρουν στο οικονομικό, τότε είναι πολύ πιθανό ο Δημήτρης Βλάχος να βρεθεί στο Survivor.

Σημειώνεται πως ο ηθοποιός είχε δεχθεί πρόταση και στο πρώτο Survivor αλλά δεν υπήρξε οικονομική συμφωνία και έτσι ο Δημήτρης Βλάχος δεν ταξίδεψε τότε για τον Άγιο Δομίνικο. Πριν λίγο καιρό, ο Δημήτρης Βλάχος δέχτηκε πρόταση και για το I’m a celebrity, get me out of here, όπου αρνήθηκε.