Μια έντονη λογομαχία ανάμεσα στον Πάνο Καλίδη και τον Τάσο Ξιαρχό παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του I’ m a Celebrity get me out of here στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι δισήμων, το οποίο προβλήθηκε τη νύχτα της Τετάρτης (1/11) μέσα από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Οι δύο άνδρες προχώρησαν σε ένθερμη λεκτική αντιπαράθεση, με βαριές κουβέντες και χαρακτηρισμούς ενώπιων των συμπαικτών τους. Όχι πως εξεπλάγην και κανένας αφού οι καβγάδες είναι καθημερινό φαινόμενο στον Άγιο Δομίνικο, με τον Τάσο Ξιαρχό να έχει έρθει σε αντιπαράθεση με αρκετούς εκεί στο νησί.

Μεγαλύτερη όλων ήταν η ένταση που δημιουργήθηκε με αφορμή την απόφαση του χορογράφου να βράσει τις πατάτες για την ομάδα του στο ίδιο νερό που κάνουν μπάνιο οι παίκτες του ριάλιτι επιβίωσης.

«Την δεξαμενή αυτήν δεν την εμπιστεύομαι, ρε συ Τάσο! Όσο το δυνατόν, να τηρούμε τις συνθήκες υγιεινής! Συνθήκη υγιεινής δεν τηρείς καμία» φώναξε ο τραγουδιστής στον συμπαίκτη του, για να μην μπορεί να διαχειριστεί ο δεύτερος τον εκνευρισμό του και να ακολουθήσει ο… κακός χαμός.

«Τι είναι οι συνθήκες υγιεινής για να μην το ρίξω όλο κάτω (σ.σ. το φαγητό) και το φάμε από το χώμα; Πες μου! Τι είναι οι συνθήκες υγιεινής; Είναι προσβλητικότατο αυτό το πράγμα όταν ο άλλος μαγειρεύει» δήλωσε, εν εξάλλω, ο Τάσος Ξιαρχό. «Εγώ το κάνω σε όλη μου τη ζωή αυτό και σε χωριά και όπου και να πάω. Βράζει το νερό, φεύγει».

«Κάτσε καλά, Τάσο μου, τα “δώσ’ του μια πατάτα να ηρεμήσει” εκεί που ξέρεις, αντράκι μου, όχι σε μένα! Να μιλάς ωραία! Αυτό εδώ πέρα τσιφλίκι σου δεν είναι» σημείωσε, επίσης, ο Πάνος Καλίδης για να υπογραμμίσει στην κάμερα του Celebrity τα εξής. «Θέλω σεβασμό, όπως σέβομαι τους πάντες και όπως μιλάω στους πάντες με ωραίο τρόπο και προσπαθώ να λύσω το πρόβλημα, χωρίς να ανεβάζω τόνο σε κανέναν, απαιτώ και από τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Να μιλάνε όμορφα και να ακούγεται η φωνή όλων».