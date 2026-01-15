Το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχθηκε στην εκπομπή της την Έλενα Ράπτη.

Η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο των τελευταίων δύο χρόνων, αποκαλύπτοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της, Γιάννης Μπρατάκος, χρειάστηκε να διαχειριστούν ζητήματα υγείας, τα οποία, όπως τόνισε, τους έφεραν ακόμη πιο κοντά.

«Τα τελευταία δυο χρόνια δοκιμαστήκαμε και οι δυο σε θέματα υγείας, αλλά δόξα τω Θεώ τα ξεπεράσαμε. Κάθε σπίτι έχει τα δικά του που τα αντιμετωπίζει και τα ξεπερνάει. Χρειάστηκε να υποβληθώ σε κάποιες επεμβάσεις. Όλα ξεπεράστηκαν, όλα αντιμετωπίστηκαν. Καθένας που χρειάζεται να βρεθεί σε μια πρόκληση, σε μια δοκιμασία, είναι σημαντικό να έχει τους δικούς του ανθρώπους δίπλα του. Εμείς είχαμε ο ένας τον άλλον κι έτσι τα ξεπεράσαμε όλα. Προχωράμε με πολλή αισιοδοξία. Είναι γεγονός ότι αυτές οι δυσκολίες σε φέρνουν πιο κοντά με τον άνθρωπό σου. Από τη πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε με τον σύζυγό μου, κύλησαν όλα πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ όμορφα, θαρρείς και ήταν να γίνουν», ανέφερε η Έλενα Ράπτη.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μέσα σε αυτή τη ροή των πραγμάτων, προέκυψαν δυσκολίες και δοκιμασίες που ήμασταν ο ένας δίπλα στον άλλον. Νιώθω ότι ο σύζυγός μου είναι το στήριγμά μου, είναι ο άνθρωπός μου που τον αγαπώ, τον εκτιμώ, τον θαυμάζω. Είχα κι εγώ την ευκαιρία στις δικές του δυσκολίες να τον φροντίσω, κι εκείνος να είναι δίπλα μου. Έτσι πορευόμαστε. Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που θα νιώθουμε ασφάλεια και να μοιραζόμαστε τις χαρές, τις δυσκολίες και να προχωράμε».