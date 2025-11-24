Για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα μίλησε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος έχει δώσει τη φωνή του στο audiobook, τονίζοντας ότι «το βιβλίο έχει σωστή σύνταξη και ελληνικά, αλλά έχει και δομημένο στόχο». «Ο στόχος είναι το «θα έπρεπε να ακουστεί η δική μου αλήθεια», που το λέει μέσα», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό.

Παράλληλα, ο κ. Χειλάκης είπε ότι τον Αλέξη Τσίπρα τον γνωρίζει αρκετό καιρό. «Είμαι ψηφοφόρος του και είναι θεατής μου, βλέπει τις παραστάσεις μου. Δεν έχω στηρίξει ποτέ κομματικά, δεν είμαι μέλος του κόμματος. Είναι μεγάλη τιμή ένας Έλληνας πολίτης να γνωριστεί με τον άνθρωπο που έχεις ψηφίσει. Και νομίζω ότι και ο Αλέξης με αντιμετωπίζει ως έναν Έλληνα πολίτη, που είναι γνώστης του χώρου, των προβλημάτων και τον ακούει. Το σπουδαίο που επέλεξε είναι η bookvoice, η πλατφόρμα ηχοβιβλίων. Και μία τέτοια πλατφόρμα δεν θα μπορούσε να μην έχει ένα τέτοιο βιβλίο του κ. Τσίπρα, που είναι από τους σημαντικότερους εκφραστές της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας τα τελευταία 10 χρόνια. Φάνηκε ότι υπήρχε κίνηση και για την bookvoice. Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον γιατί ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας τα τελευταία 10 χρόνια μιλάει ενώ δεν είχε μιλήσει, και τα λέει όλα. Υπάρχει και το scripta manent», είπε.

Και συνέχισε: Ως ένας επαγγελματίας του λόγου, συνειδητοποίησα ότι το βιβλίο έχει σωστή σύνταξη και ελληνικά, αλλά έχει και δομημένο στόχο. Ο στόχος είναι το «θα έπρεπε να ακουστεί η δική μου αλήθεια», που το λέει μέσα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν μία κυβέρνηση συνιστωσών, όχι κυβέρνηση κόμματος που είχε βασικό καταστατικό από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν ήμουν ποτέ ενεργό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπορούσα να καταλάβω την πολιτική του ηγέτη του κόμματος. Και από το βιβλίο καταλαβαίνεις πολλά πράγματα για τα οποία ζητάει συγγνώμη μέσα».

«Παίρνω το βιβλίο, το διαβάζω και τον παίρνω τηλέφωνο και του είπα: «νομίζω πως οφείλεις 3 πράγματα να διαβάσεις εσύ. Του πρότεινα τον πρόλογο, τη νύχτα της διαπραγμάτευσης και τον επίλογο. Μου έκανε μεγάλη τιμή να το δεχθεί. Νομίζω το ότι ακούμε τον ίδιο τον Αλέξη να διαβάζει αυτά που γράφει είναι μία μεγάλη παρακαταθήκη. Δεν έκανα κάποια παρατήρηση στον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω έχει καταλάβει τα λάθη του», συμπλήρωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

«Λέει για όλη τη διάρκεια της κυβέρνησής του και για το πώς αγάπησε την πολιτική. Το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, είναι στο τέλος, το μανιφέστο του, ο επίλογος. Διαρκεί 27 ώρες το audiobook. Δεν μου έχει γίνει ποτέ πρόταση «στα ίσια» για να ασχοληθώ με την πολιτική. Εγώ είμαι πολίτης και όχι πολιτικός», σημείωσε ο γνωστός ηθοποιός.