Ο επιχειρηματίας και τηλεοπτικός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης παρενέβη τηλεφωνικά στον ΣΚΑΪ, αντιδρώντας έντονα στην σύνδεση του ονόματός τους με κύκλωμα εικονικών τιμολογίων, υπόθεση που ερευνάται από την ελληνική αστυνομία

Νωρίτερα, ο CEO της Barking Well είχε εκδώσει επίσημη ανακοίνωση διαψεύδοντας κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του και αποδίδοντας τις αναφορές σε κακοήθεις διαρροές. Μιλώντας στην εκπομπή Power Talk, ο Νίκος Κοκλώνης εξέφρασε την άποψη ότι δέχεται άδικα πυρά και άνιση μεταχείριση από τα μέσα ενημέρωσης.

«Αν δεν ξέρω τις εταιρείες που έχουν εμπλακεί, δεν μπορώ να ξέρω για ποια συναλλαγή μιλάνε. Μπορώ μόνο να κάνω εικασίες».

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε μια πιθανή συνεργασία στο παρελθόν με κάποια κατασκευαστική εταιρεία που του είχε συστήσει ο φερόμενος ως εμπλεκόμενος: «Σκέφτομαι μια κατασκευαστική που μου είχε γνωρίσει ο συγκεκριμένος, ο οποίος ερχόταν για να πάρει χορηγίες από εμάς για μια ομάδα που είχε γυναικείου ποδοσφαίρου. […] Όμως το να κάνει κατασκευές ειδικά την κρίσιμη περίοδο, που εμείς ψάχναμε ό,τι πιο οικονομικό μπορούσαμε να βρούμε για να γίνουν σκηνικά και δουλειές, ενδεχομένως και να έχω συνεργαστεί».

Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε την θέση του ως προς τη νομιμότητα των συναλλαγών των εταιρειών του, εξηγώντας ταυτόχρονα τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος σε περίπτωση λάθους:

«Ούτε εικονικά τιμολόγια υπάρχουν σε καμία δική μου εταιρεία, ούτε με έχει καλέσει καμία αρμόδια αρχή. Έχω ελεγχθεί 1000 φορές, ας ελεγχθώ άλλες 1000, εδώ είμαι και μπορώ να αποδείξω τα πάντα. Όποιος έχει φάει 1 ευρώ από το κράτος να πάει φυλακή χθες. Καμία σχέση δεν έχω και ας έρθουν να με ελέγξουν για χιλιοστή φορά, εδώ είμαι. Ένα δημόσιο πρόσωπο, ποτέ το κεφάλι του σε αυτή την κατάσταση, θα έπρεπε να ήταν πολύ ηλίθιος.

Πρόσθεσε δε, ότι ακόμα και αν βρεθεί κάποιο μεμονωμένο τιμολόγιο, η διαδικασία είναι απλή και νόμιμη: «Και αν ισχύει το οτιδήποτε, ανάμεσα σε χιλιάδες τιμολόγια που έχω, η διαδικασία είναι απλή όταν μιλάμε για λήπτη εικονικού τιμολογίου. Πηγαίνεις, το αφαιρείς από τα βιβλία, πληρώνεις αν έχει διαφορά φόρου και τελειώνει η υπόθεση. Αυτό λέει ο νόμος, αυτή είναι η διαδικασία».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, ο Νίκος Κοκλώνης απέδωσε την ένταση της δημοσιότητας γύρω από το όνομά του στην ιδιότητά του ως δημόσιου προσώπου:

«Αυτήν, όμως, τη διαπόμπευση, που έχω εδώ και 24 ώρες σε όλα τα media, νομίζω ότι την έχω επειδή είμαι ο Κοκλώνης. Ή την έχω επειδή ξεκινάω πάλι τηλεοπτικά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως, αν δεν ήταν ο Κοκλώνης και ήταν ο Μακαρώνης, δεν θα είχε πει κανείς τίποτα».