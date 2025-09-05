Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι δημιούργησε ένα από τα πιο γνωστά brand μόδας στον κόσμο τις τελευταίες πέντε δεκαετίες και ο θάνατός του αναπόφευκτα εγείρει ερωτήματα για το μέλλον μιας ιταλικής εταιρείας, την ανεξαρτησία της οποίας αγαπούσε τόσο.

Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε την Πέμπτη σε ηλικία 91 ετών, ήταν ο μοναδικός κύριος μέτοχος της εταιρείας που ίδρυσε με τον αείμνηστο συνεργάτη του Σέρτζιο Γκαλεότι τη δεκαετία του 1970 και την οποία έλεγχε αυστηρά -τόσο από δημιουργική όσο και από διαχειριστική άποψη- μέχρι το τέλος.

Δεν άφησε πίσω του παιδιά για να κληρονομήσουν την επιχείρηση, η οποία είχε σχετικά σταθερά έσοδα 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024, αλλά τα κέρδη της είχαν συρρικνωθεί εν μέσω μιας ευρείας ύφεσης στον κλάδο. Παρά την επιβράδυνση, η εταιρεία παραμένει εξαιρετικά ελκυστική, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, όπως τον Μάριο Ορτέλι της εταιρείας συμβούλων πολυτελείας Ortelli & Co.

«Θα μπορούσε ο Τζιόρτζιο Αρμάνι να είναι ένας ενδιαφέρων στόχος; Η απάντηση είναι σίγουρα ναι. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα brands στον κόσμο, με μια στιλιστική οπτική που είναι σαφώς και μοναδικά καθορισμένη», δήλωσε ο Ορτέλι, προσθέτοντας ωστόσο ότι μια συμφωνία μεσοπρόθεσμα είναι απίθανη.

Με την πάροδο των ετών, ο δημιουργός των δημοφιλών αδόμητων κοστουμιών δέχτηκε αρκετές προτάσεις, μεταξύ των οποίων μία το 2021 από τον Τζον Έλκαν, απόγονο της ιταλικής οικογένειας Ανιέλι, και μία άλλη από την πολυτελή μάρκα Gucci, όταν ο Μαουρίτσιο Γκούτσι βρισκόταν ακόμη στο τιμόνι.

Ο Αρμάνι, ο οποίος σύμφωνα με τους ειδικούς του κλάδου ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στους Γάλλους ανταγωνιστές του, απέκλειε επανειλημμένα κάθε πιθανή συμφωνία που θα μπορούσε να μειώσει τον έλεγχό του και αρνήθηκε να εισαγάγει τον όμιλό του στο χρηματιστήριο.

Έθεσε σε εφαρμογή μέτρα για να εξασφαλίσει τη συνέχεια και την ανεξαρτησία της επιχείρησής του, την οποία διηύθυνε με έμπιστους συγγενείς και ένα δίκτυο μακροχρόνιων συνεργατών.

Αφήνει πίσω του μια μικρότερη αδελφή, τη Ροζάνα, δύο ανιψιές, τη Σιλβάνα και τη Ρομπέρτα, και έναν ανιψιό, τον Αντρέα Καμεράνα, με τις ανιψιές και τον ανιψιό να κατέχουν σημαντικές θέσεις στον όμιλο. Το δεξί του χέρι, Πανταλέο Ντελ Όρκο, θεωρείται επίσης μέλος της οικογένειας, και οι πέντε τους είναι πιθανοί κληρονόμοι.

Περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τα σχέδιά του ενδέχεται να προκύψει τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα ανοιχτεί η διαθήκη του Αρμάνι.

Διασφάλιση της κληρονομιάς

Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι άρχισε να σκέφτεται ένα σχέδιο για να εγγυηθεί μια ομαλή διαδοχή και να διατηρήσει την ανεξαρτησία της εταιρείας πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, το οποίο τον οδήγησε να ιδρύσει ένα ίδρυμα το 2016, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Ο δηλωμένος στόχος του ήταν να «διασφαλίσει τη διακυβέρνηση» των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου Armani και να εξασφαλίσει ότι θα παρέμεναν συνεπείς με τις αρχές που ήταν «ιδιαίτερα σημαντικές» για τον ίδιο.

Ο σχεδιαστής δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera το 2017 ότι ένας τέτοιος μηχανισμός ήταν απαραίτητος για να βοηθήσει τους κληρονόμους του να συνυπάρξουν αρμονικά και να αποφευχθεί η εξαγορά ή η διάλυση του ομίλου από τρίτους.

Το ίδρυμα κατέχει επί του παρόντος ένα συμβολικό μερίδιο 0,1% στον όμιλο με έδρα το Μιλάνο, αλλά μετά το θάνατό του αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο, μαζί με τους άλλους κληρονόμους, ανέφερε στην ίδια συνέντευξη.

Επίσης, δήλωσε ότι τρία πρόσωπα που είχε ορίσει θα διευθύνουν το ίδρυμα.

Ο Αρμάνι συνέταξε επίσης νέο καταστατικό της εταιρείας, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ μετά το θάνατό του και στο οποίο περιγράφονται οι μελλοντικές αρχές διακυβέρνησης για όσους κληρονομήσουν τον όμιλο.

Ο εσωτερικός κανονισμός απαιτεί «προσεκτική προσέγγιση στις εξαγορές» και χωρίζει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε διάφορες κατηγορίες με διαφορετικά δικαιώματα ψήφου και εξουσίες. Από το έγγραφο δεν είναι σαφές πώς θα κατανεμηθούν τα διάφορα μερίδια μετοχών.

Αναφέρουν επίσης ότι οποιαδήποτε πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα απαιτεί την υποστήριξη της πλειοψηφίας των διευθυντών και θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο «μετά το πέμπτο έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταστατικού».

Μικρή αλλά όμορφη

Σχολιάζοντας τα προηγούμενα οικονομικά αποτελέσματα, ο Τζιόρτζιο Αρμάνι υπογράμμισε την αποφασιστικότητά του να συνεχίσει να αναπτύσσει μια επιχείρηση που είναι σχετικά μικρή σε κλίμακα σε σύγκριση με τον γαλλικό γίγαντα LVMH και άλλους ανταγωνιστές, όπως η Kering, ιδιοκτήτρια της Gucci, και η ιταλική εταιρεία πολυτελών ειδών Prada.

«Σε κάθε περίπτωση, επέλεξα να επενδύσω σε έργα μεγάλης συμβολικής και πρακτικής σημασίας, τα οποία είναι θεμελιώδη για το μέλλον της εταιρείας», δήλωσε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τον Ιούλιο.

Αυτές οι επενδύσεις περιλάμβαναν την ανακαίνιση των καταστημάτων-ναυαρχίδων της εταιρείας, όπως το κτίριο της Madison Avenue στη Νέα Υόρκη και το Emporio Armani στο Μιλάνο, καθώς και δαπάνες για το νέο Palazzo Armani στο Παρίσι και την εσωτερική διαχείριση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η Ευρώπη αποτελεί σχεδόν το ήμισυ των εσόδων του Ομίλου Armani, ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με άλλες μάρκες πολυτελείας, ενώ η Αμερική και η Ασία-Ειρηνικός αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα πέμπτο η καθεμία.

Ο όμιλος είχε 570 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρά μετρητά στο τέλος του 2024, μετά την ενίσχυση των επενδύσεων.

Η τελευταία συνέντευξη

Στην τελευταία συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αρμάνι δήλωσε ότι επιθυμεί μια σταδιακή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του στους στενότερους συνεργάτες και την οικογένειά του.

«Τα σχέδιά μου για τη διαδοχή περιλαμβάνουν μια σταδιακή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που ανέλαβα πάντα στους στενότερους συνεργάτες μου… όπως ο Λέο Ντελ Όρκο, τα μέλη της οικογένειάς μου και ολόκληρη η ομάδα εργασίας», δήλωσε στο ένθετο How To Spend It της FT.

Σε διοικητικό επίπεδο, ο όμιλος θα πρέπει να καλύψει τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου που κατείχε ο ίδιος ο Τζιόρτζιο Αρμάνι, με μακροχρόνιους βετεράνους όπως ο Giuseppe Marsocci και ο Daniele Ballestrazzi να συγκαταλέγονται μεταξύ των πιθανών επιλογών.

Η επιλογή της κατάλληλης δημιουργικής δομής μπορεί να είναι πιο περίπλοκη. Η ανιψιά του Αρμάνι, Σιλβάνα, συνεργαζόταν με τον θείο της στο σχεδιασμό των γυναικείων συλλογών, ενώ ο Ντελ Όρκο συνεργαζόταν μαζί του στις ανδρικές συλλογές.

«Θα έχει η εταιρεία έναν μόνο δημιουργικό διευθυντή; Ή θα υπάρχουν πολλοί δημιουργικοί διευθυντές ή διευθυντές για συγκεκριμένες σειρές; Αυτό είναι κάτι που ο Τζιόρτζιο Αρμάνι έχει πιθανώς περιγράψει στις κατευθυντήριες γραμμές που θα εφαρμόσει το ίδρυμα», δήλωσε ο Ορτέλι.

Το μόνο πράγμα που μετάνιωσε στη ζωή του

Στη ζωή του, ο Αρμάνι έχει κερδίσει δισεκατομμύρια με τη δουλειά του. «Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη “εργαζόμενος”, αλλά η σκληρή δουλειά είναι σίγουρα απαραίτητη για την επιτυχία», έλεγε στους FT και συνέχιζε:

«Το μόνο πράγμα που μετανιώνω στη ζωή μου είναι ότι πέρασα πάρα πολλές ώρες στη δουλειά και όχι αρκετό χρόνο με τους φίλους και την οικογένειά μου».