Η Κιμ Καρντάσιαν είναι αναμφισβήτητα από τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα της γενιάς της. Έγινε διάσημη μέσα από την τηλεόραση, με τη σειρά «Keeping Up With The Kardashians» και αξιοποίησε τη φήμη της -και το τεράστιο κοινό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης-, χτίζοντας μία αυτοκρατορία που εκτείνεται σε είδη μόδας, ομορφιάς και αρωμάτων.

Με την πάροδο των ετών, έχει λανσάρει μια σειρά από εξαιρετικά επιτυχημένες εταιρείες και προϊόντα. Από τη shapewear Skims μέχρι τη σειρά ομορφιάς SKKN by Kim, η οποία μάλιστα κυκλοφόρησε μια νέα σειρά καλλυντικών τις προηγούμενες ημέρες.

Σήμερα, η περιουσία της Καρντάσιαν υπολογίζεται στα 1,7 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Το BusinnessInsider περιγράφει όλη τη διαδρομή της και το πώς κατάφερε να χτίσει μια επιχειρηματική αυτοκρατορία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Το όνομά της ήταν γνωστό πριν καν ξεκινήσει τη δική της καριέρα

Η οικογένεια Καρντάσιαν βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν ο δικηγόρος και πατέρας της Κιμ, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ανέλαβε την υπεράσπιση του O.J. Simpson. Γεννημένος το 1944 από αρμένιους γονείς, έγινε γνωστός λόγω της συμμετοχής του στην ομάδα υπεράσπισης του διάσημου ποδοσφαιριστή, κατηγορούμενου για τη δολοφονία της συζύγου του.

Η πρώτη εμφάνισή της στη σόουμπιζ έγινε το 2004, όταν η Κιμ ήταν η στιλίστρια της τραγουδίστριας και ηθοποιού Brandy Norwood. Εκείνη την περίοδο, η μητέρα της Norwood ισχυρίστηκε ότι η Καρντάσιαν (και οι αδερφές της) χρέωσαν την πιστωτική κάρτα της με περισσότερα από 120.000 δολάρια χωρίς άδεια, σύμφωνα με το People.

Οι Καρντάσιαν αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς με δήλωσή τους στο περιοδικό, λέγοντας ότι οι κατηγορίες εναντίον τους ήταν «αβάσιμες».

Χωρίς να το βάζει κάτω και με ιδιαίτερες ικανότητες ως στιλίστρια, η Κιμ κέρδισε μια θέση στην τηλεοπτική σειρά «The Simple Life», με πρωτηαγωνίστριες την Paris Hilton και τη Nicole Richie.

Σύμφωνα με το Cosmopolitan, η Καρντάσιαν είχε επίσης εργαστεί ως στιλίστρια της ηθοποιού Lindsay Lohan στα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

Πάντως, όπως έχει δηλώσει η ίδια σε συνεντεύξεις της, η καριέρα της ως επιχειρηματίας ξεκίνησε πριν εμφανιστεί στην τηλεόραση.

Η αγάπη για το eBay

Το πάθος της για τις επιχειρήσεις ξεκίνησε στο λύκειο, όταν εργαζόταν σε μια μπουτίκ και στο γραφείο του πατέρα της, σύμφωνα με το Variety. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου ανακάλυψε το eBay και την αγάπη της για τις ηλεκτρονικές αγοραπωλησίες.

Ο πατέρας της ήταν αυτός που της έδωσε το έναυσμα, παροτρύνοντάς τη να αγοράσει πέντε ζευγάρια παπούτσια Manolo Blahnik, αρκεί να τον ξεπληρώσει με τόκο.

«Πούλησα κάθε ζευγάρι στο eBay για 2.500 δολάρια. Είχα τέτοια εμμονή να δω το κέρδος, που πούλησα όλα τα πράγματα που δεν θα φορούσα», είχε δηλώσει η Κιμ στο Variety.

Το πρώτο κατάστημα DASH

Το 2006, η Κιμ και οι αδελφές της, Κόρτνεϊ και Κλόε, άνοιξαν το πρώτο τους κατάστημα DASH στη γενέτειρά τους, το Calabasas της Καλιφόρνια. Η ιδέα πίσω από το κατάστημα απλή. Ουσιαστικά, άνοιξαν ένα κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών, μετατρέποντας την αγάπη της Κιμ για τις μεταπωλήσεις στην πρώτη οικογενειακή επιχείρηση.

Μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια άνοιξαν καταστήματα και σε άλλες τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων ένα στο Μαϊάμι και ένα στο Soho της Νέας Υόρκης.

Η Κιμ ανακοίνωσε ότι θα έκλειναν τα καταστήματα DASH τον Απρίλιο του 2018, καθώς οι αδελφές της αποφάσισαν να συνεχίσουν με τις δικές τους επιχειρήσεις.

Ο ρόλος του ριάλιτι

Η Κιμ δήλωσε ότι η αρχική της ιδέα για το ριάλιτι σόου «Keeping Up With The Kardashians» ήταν για να τραβήξει την προσοχή στη μάρκα DASH. «Δεν πίστευα ότι θα εξελισσόταν σε αυτό που εξελίχθηκε», δήλωσε στο Variety.

Το 2018 το «Keeping Up With The Kardashians» ανακηρύχθηκε ως ένα από τα καλύτερα ριάλιτι όλων των εποχών.

Το σκάνδαλο με το sex tape

Ωστόσο, λίγο πριν από την προβολή του πρώτου επεισοδίου του ριάλιτι σόου της οικογένειας, τον Οκτώβριο του 2007, η Κιμ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που κάποιοι λένε ότι εκτόξευσε την καριέρα της αλλά και την περιουσία της.

Μια ερωτική κασέτα (sex tape) με την Κιμ και τον Ray J -αδελφό της Brandy Norwood με τον οποίο η Κιμ έβγαινε από το 2003 έως το 2006- είδε το φως της δημοσιότητας και πήρε αρκετή έκταση. Η Κιμ μήνυσε τότε την εταιρεία που διακινούσε την κασέτα. Το αποτέλεσμα ήταν να προχωρήσει σε συμβιβασμό, λαμβάνοντας 5 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το NBC2.

Η ίδια παραδέχτηκε αργότερα, σε συνέντευξή της στην Oprah, ότι «τη βοήθησε να γίνει διάσημη». «Έτσι συστήθηκα στον κόσμο», πρόσθεσε η ίδια.

Στα τέλη του 2007, η Κιμ πόζαρε για το Playboy και η φωτογράφιση έπαιξε στην πρώτη σεζόν του «Keeping Up With The Kardashians».

Εκτός από τις σέξι φωτογραφίσεις, το 2009, η Κιμ κυκλοφόρησε ένα πρόγραμμα προπόνησης τριών DVD με τίτλο «Fit in Your Jeans by Friday».

Οι επιχειρήσεις της… χρονολογικά

To 2009 ίδρυσε μια συνδρομητική υπηρεσία μόδας με την ονομασία ShoeDazzle. Έδινε στα μέλη μια στιλιστική επιλογή από αξεσουάρ και παπούτσια με περίπου 40 δολάρια τον μήνα.

Μέχρι το 2012 η υπηρεσία είχε αποκτήσει 10 εκατομμύρια μέλη και επεκτάθηκε και στα γυναικεία ρούχα, σύμφωνα με το TechCrunch. Το 2013, η ShoeDazzle συγχωνεύτηκε με έναν από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές της, τη συνδρομητική υπηρεσία μόδας JustFab.

Τον Απρίλιο του 2010 κυκλοφόρησε στην αγορά το Kardashian Glamour Tan. Πρόκειται για ένα τζελ μαυρίσματος που δημιουργήθηκε από τις τρεις αδελφές και κόστιζε 34 δολάρια, σύμφωνα με το Glamour. Το 2019, μία ίδια συσκευασία κόστιζε 79 δολάρια.

Έξι μήνες αργότερα, η Κιμ έκανε το ντεμπούτο της στον κόσμο των αρωμάτων με το ομώνυμο άρωμά της.

Το 2011 λάνσαρε μια συλλογή κοσμημάτων με την ονομασία Belle Noel για το πολυκατάστημα Bloomingdale’s. Η σειρά κοσμημάτων δεν αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους πελάτες και έκλεισε.

Λίγο αργότερα, οι αδελφές κυκλοφόρησαν μια σειρά ρούχων με την «έξυπνη» ονομασία Kardashian Kollection. Ωστόσο, μπήκαν στο στόχαστρο των Αρχών, καθώς κατηγορήθηκαν ότι συνεργάζονταν με καταχρηστικούς εργοδότες για την κατασκευή των ρούχων.

Ταυτόχρονα, με τη σειρά ρούχων η Κιμ λάνσαρε το Gold, το δεύτερο άρωμά της. Το τρίτο της άρωμα, «Kim Kardashian Love», κυκλοφόρησε με αφορμή τον γάμο της με τον Kris Humphries, το 2011.

Πωλήθηκαν μόνο 979 μπουκάλια – κατασκευάστηκαν 1.000, αλλά 20 κρατήθηκαν για το νυφικό της πάρτι και ένα για την ίδια την ημέρα του γάμου της, σύμφωνα με το Cosmopolitan.

Τον Νοέμβριο του 2012, η Κιμ και οι αδελφές της λάνσαραν την Khroma Beauty – μια πλήρη σειρά καλλυντικών προϊόντων. Το όνομα άλλαξε σε Kardashian Beauty αφού μια άλλη εταιρεία μακιγιάζ, με την ίδια ονομασία προσέφυγε στα δικαστήρια κατά των αδελφών.

Το 2014, η Κιμ κυκλοφόρησε το παιχνίδι της για iPhone και Android «Kim Kardashian: Hollywood». Μόνο τις πρώτες πέντε ημέρες, το παιχνίδι φέρεται να απέφερε κέρδη 1,6 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2015, η Κιμ δημοσίευσε το «Selfish» – ένα βιβλίο 448 σελίδων γεμάτο με selfies που είχε τραβήξει από το 2006 έως το 2014.

Επίσης, το 2015, η Κιμ έβγαλε 500.000 δολάρια για μια χορηγούμενη ανάρτηση στο Instagram σχετικά με ένα χάπι πρωινής ναυτίας.

Η Κιμ επέστρεψε στον χώρο της ομορφιάς με την KKW Beauty το 2017. Το πρώτο προϊόν εξαντλήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και σημείωσε πωλήσεις άνω των 13 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Fashionista.

Συνέχισε να παράγει περισσότερα προϊόντα για τη σειρά, συμπεριλαμβανομένου ενός αρώματος που έφερε έσοδα 10 εκατομμύρια δολάρια σε μία μέρα. Ο κόσμος αγόραζε το άρωμά της χωρίς καν να το μυρίσει πρώτα, σύμφωνα με το TMZ.

Η Κιμ χρησιμοποίησε παρόμοιες τακτικές μάρκετινγκ όταν λάνσαρε τη σειρά shapewear της, SKIMS Solutionwear, το 2019.

Το 2022 η Καρντάσιαν ανακοίνωσε την Skky Partners, ένα επενδυτικό fund και ταυτόχρονα λάνσαρε την SKKN, μια συλλογή προϊόντων περιποίησης.