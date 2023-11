Στο Δαφνί παραμένει ο Σταμάτης Γαρδέλης, ο οποίος ζήτησε ο ίδιος να νοσηλευτεί, λόγω αυτοκτονικών τάσεων. Την είδηση γνωστοποίησε η Σάσα Σταμάτη με ρεπορτάζ της στην εφημερίδα On Time, χτες (20/11) και το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα συνομίλησε με την μητέρα του ηθοποιού, ώστε να μάθει τις εξελίξεις για την υγεία του.

Ο γνωστός ηθοποιός παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι προσπαθούν να προσδιορίσουν επ’ ακριβώς την κατάσταση της ψυχικής του002E

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ του ο Θάνος Βάγιος, ο οποίος και συνομίλησε με την μητέρα του, ο ηθοποιός έχει κλειστό το κινητό του τηλέφωνο, με τον ίδιο να επιθυμεί να μιλά με ελάχιστα πρόσωπα που βρίσκονται στο πλευρό του.

Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται σε επικοινωνία με τη ψυχιατρική κλινική και εν συνεχεία ο ίδιος ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε τηλεφώνημα επιθυμεί.

«Είναι χάλια, μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει. Δεν είναι και τόσο καλά, αλλά ούτε άσχημα είναι. Εξετάσεις του κάνουν. Στεναχωρημένος είναι, κουρασμένος είναι, στεναχωρημένος είναι που αρρώστησε. Το μεσημέρι θα με πάρει τηλέφωνο. Για όσους ενδιαφέρονται για το παιδί μου, τους ευχαριστώ», δήλωσε στο Πρωινό η μητέρα του Σταμάτη Γαρδέλη.

Οι δηλώσεις του ηθοποιού στη Super Κατερίνα πριν νοσηλευτεί – «Έχω θέματα…»

Ο γνωστός ηθοποιός, λίγες ημέρες πριν πάρει αυτήν την απόφαση να ζητήσει βοήθεια από τους ειδικούς, είχα κάνει δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και είχε μιλήσει για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε και τον κίνδυνο να χάσει το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό.

«Ζω μια προσωπική ιστορία. Έχω θέματα με κάποιες υπηρεσίες, έχω πρόστιμα, έχω ιστορίες, έχω κατεδαφίσεις. Έχω μπει καιρό σε δικαστικό αγώνα με την πολιτεία, η οποία με αντιμετωπίζει σαν παράνομο, σαν παραβάτη, σαν να έχω κλέψει, σαν να έχω φερθεί άσχημα, με δόλο ξέρω ‘γω, σαν να είμαι ένας παράνομος άνθρωπος. Με κάποιο ακίνητο ναι και ελπίζω να βρω το δίκιο μου, το οποίο είναι σε συνάρτηση με παρόμοιες καταστάσεις με αυτές που ζουν πάρα πολύ συμπολίτες μου, σε σχέση με αυθαιρεσίες, με δασικές εκτάσεις, με αυθαίρετες δομήσεις κλπ», είχε δηλώσει ο Σταμάτης Γαρδέλης.

Η Κατερίνα Καινούργιου, πήρε τον λόγο αμέσως μετά τις δηλώσεις και τόνισε: «Σύμφωνα με το περιβάλλον του, φαίνεται ότι έχει οδηγηθεί σε αυτήν την κατάσταση λόγω αυτών των προβλημάτων».

Στη συνέχεια η Δήμητρα Αλεξανδράκη μίλησε στην εκπομπή για τη συνύπαρξή της με τον Σταμάτη Γαρδέλη, στο I am a celebrity get me out of here.

«Εγώ πιστεύω ότι ο Σταμάτης δεν έχει αυτοκτονικές τάσεις. Τον γνώρισα είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, γεμάτος ζωή. Σίγουρα κάποια στιγμή όλοι μας έχουμε πιεστεί μέσα μας, η σκέψη από την πράξη έχει μεγάλη απόσταση. Έχει τόσο φως μέσα του που δεν νομίζω ότι θα έκανε κάτι τέτοιο. Το να πιεστούμε και να ζητήσουμε βοήθεια είναι κάτι πολύ καλό. Κι εγώ παλαιότερα ήμουν σε ένα μπαλκόνι και σκεφτόμουν να πέσω λόγω μιας κατάστασης που περνούσα, αλλά σου λέω η σκέψη με την πράξη έχουν απόσταση. Γνωρίζω το θέμα που περνά ο Σταμάτης, είναι θλιβερό. Μου είχε πει και σε εμένα και στον σύζυγό μου το θέμα που πέρναγε. Πιέστηκε μέσα του αλλά το καλύτερο είναι ότι ζήτησε βοήθεια», δήλωσε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.