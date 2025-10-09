Μετά το φαγητό, τη στέγη και την ασφάλεια, όλοι έχουμε την ίδια θεμελιώδη ανάγκη: ουσιαστικές σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω μας. Είτε μιλάμε για ερωτικές σχέσεις, συνεργάτες, φίλους ή οικογένεια, η ζωή είναι πιο εύκολη – και πολύ πιο όμορφη – όταν οι σχέσεις μας λειτουργούν. Στην αντίθετη περίπτωση γίνεται πολύ πιο δύσκολη – έως και ανυπόφορη.

Παρ’ όλο που όλοι επιθυμούμε το ίδιο πράγμα, οι περισσότεροι δεν μαθαίνουμε ποτέ πώς να δημιουργούμε υγιείς, επιτυχημένες σχέσεις. Κανείς δεν μας το διδάσκει και παντού ακούμε για «τοξικά» περιβάλλοντα, διαλυμένες σχέσεις, «επιδημία μοναξιάς» και ποσοστά διαζυγίων που εκτοξεύονται.

Αντίθετα μαθαίνουμε πως θα πρέπει να δείχνουμε «τέλειοι», να είμαστε όμορφοι, να είμαστε επιτυχημένοι επαγγελματικά, να βγάζουμε πολλά χρήματα. Κι όμως – αργά ή γρήγορα, όλοι ανακαλύπτουμε ότι τίποτα από αυτά δεν φέρνει πραγματική έλξη.

Ποιο είναι όμως το μυστικό; Σύμφωνα με το Psychology Today, η έρευνα του καθηγητή Kim Cameron και των συνεργατών του από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν διαπίστωσε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ασκούν μια σχεδόν μαγνητική έλξη. Οι γύρω τους ανθίζουν, νιώθουν καλά και εμπνέονται από την παρουσία τους. Στους χώρους εργασίας, για παράδειγμα, αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν ένα θετικό κλίμα που αυξάνει την ευημερία, την παραγωγικότητα και την ενέργεια όλων. Είναι σαν να «μεταδίδουν ζωή».

Το βασικό στοιχείο των συγκεκριμένων ανθρώπων είναι αυτό που ο Cameron ονομάζει «θετικές πρακτικές».

Τι είναι οι «θετικές πρακτικές»

Πρόκειται για μικρές, καθημερινές πράξεις καλοσύνης που χτίζουν εμπιστοσύνη και ζεστασιά. Μπορεί να μοιάζουν απλές, αλλά έχουν τεράστια επίδραση.

► Ειλικρινές ενδιαφέρον για τους άλλους. Είναι σημαντικό να ενδιαφέρεσαι πραγματικά για τον άνθρωπο στο ταμείο, τον συνάδελφό σου, τον φίλο, τον σύντροφο ή το μέλος της οικογένειάς σου. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά συχνά είμαστε τόσο βυθισμένοι στα δικά μας άγχη που δυστυχώς δεν δείχνουμε τόσο ενδιαφέρον για τους γύρω μας. Τους θεωρούμε δεδομένους – μέχρι να φύγουν.

► Στήριξη, ειδικά στις δύσκολες στιγμές. Πολλοί άνθρωποι περνούν κάποια δύσκολη φάση – οικονομικά, συναισθηματικά, ή με την υγεία τους. Όταν κάποιος φαίνεται απότομος ή ψυχρός, μπορεί απλώς να πονάει. Αν δείξεις κατανόηση και ευγένεια, μπορείς να αλλάξεις ολόκληρη τη μέρα του – και τη σχέση σας.

► Συγχώρεση αντί για κατηγορίες. Το μυαλό μας έχει φυσική τάση προς το αρνητικό. Όταν επικεντρωνόμαστε στα λάθη των άλλων, τους ρίχνουμε – και μαζί τελικά ρίχνουμε και τον εαυτό μας. Η συγχώρεση, από την άλλη, απελευθερώνει και τους δύο. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει να μην έχεις όρια, ειδικά σε περιπτώσεις κακοποιητικής συμπεριφοράς.

► Έμπνευση, όχι κριτική και διόρθωση. Ο καλύτερος τρόπος να εμπνεύσεις είναι να είσαι παράδειγμα. Όταν εσύ φροντίζεις τον εαυτό σου – με ευγνωμοσύνη, ξεκούραση, άσκηση, διαλογισμό – οι άλλοι το νιώθουν και θέλουν κι αυτοί να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους.

► Εστίαση σε κοινές δραστηριότητες. Ακόμα κι αν πρόκειται για απλά πράγματα, όπως ψώνια, δουλειές του σπιτιού, δείξε ότι εκτιμάς τον άλλο και ότι απολαμβάνεις τη στιγμή μαζί του. Και, φυσικά, λίγη αίσθηση του χιούμορ δεν έβλαψε ποτέ.

► Σεβασμός, ευγνωμοσύνη, εμπιστοσύνη και ακεραιότητα. Δίπλα σε ανθρώπους ειλικρινείς και συμπονετικούς νιώθουμε ασφάλεια και φροντίδα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που όλοι θέλουμε να είναι κοντά μας. Όταν εμείς οι ίδιοι δείχνουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, οι άλλοι φυσικά έλκονται από εμάς.

Γιατί λειτουργούν οι «θετικές πρακτικές»

Η ομάδα του Cameron ανακάλυψε ότι όταν οι άνθρωποι φέρονται με τις παραπάνω αρχές ο ένας στον άλλον, συμβαίνουν τρία ισχυρά πράγματα:

Οι άνθρωποι νιώθουν καλά – και αυτό φαίνεται. Τα θετικά συναισθήματα μάς βοηθούν να σκεφτόμαστε καθαρά, να συνδεόμαστε καλύτερα και να γινόμαστε πιο δημιουργικοί. Όταν νιώθουμε συναισθηματική ασφάλεια, ανοίγουμε, εμπιστευόμαστε και δημιουργούμε ουσιαστικούς δεσμούς.

Αντέχουμε καλύτερα το στρες. Οι υποστηρικτικές σχέσεις λειτουργούν σαν «μαξιλάρι». Όταν κάτι πάει στραβά, ανακάμπτουμε πιο γρήγορα αν νιώθουμε ότι μας καταλαβαίνουν και μας φροντίζουν.

Αναδεικνύουμε ο ένας τον καλύτερο εαυτό του άλλου. Όταν κάποιος νιώθει εκτίμηση, γίνεται πιο πιστός, συνεργάσιμος και παρακινημένος. Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια ή εντυπωσιακές πράξεις. Είναι οι μικρές στιγμές που κάνουν τη διαφορά:

Όταν ένας φίλος σε συγχωρεί αντί να σου κρατήσει κακία.

Όταν ο σύντροφός σου σε ενθαρρύνει αντί να σου επισημάνει το λάθος.

Όταν ένα μέλος της οικογένειας σού στέλνει ένα μήνυμα απλώς για να δει αν είσαι καλά.

Κάθε τέτοια απλή πράξη ανύψωσης κάνει καλό και σε σένα. Όταν προσφέρεις ευγένεια, νιώθεις περισσότερη ενέργεια και ευεξία. Με λίγα λόγια, βοηθώντας τους άλλους, βοηθάς και τον εαυτό σου.

Πώς να ξεκινήσεις

Πες αυτά που εκτιμάς στον άλλον. Είμαστε γρήγοροι στο να επισημαίνουμε τα ενοχλητικά, αλλά ξεχνάμε να αναγνωρίζουμε τα θετικά. Πες μια καλή κουβέντα. Κάνε ένα ειλικρινές κομπλιμέντο. Αυτές οι λέξεις έχουν τεράστια δύναμη. Σε μια ομάδα στη δουλειά ή σε μια προσωπική σχέση, δοκίμασε να πεις τρία πράγματα που εκτιμάς. Είναι απλό, αλλά κάνει θαύματα.

Να είσαι ευγενικός όταν είναι πιο δύσκολο. Όταν κάποιος κάνει λάθος, αντί να κατηγορήσεις, δείξε κατανόηση. Όλοι έχουμε κακές μέρες – και η καλοσύνη σε αυτές τις στιγμές χτίζει βαθιές σχέσεις.

Δημιούργησε μια μικρή ρουτίνα θετικότητας. Μπορεί να είναι ένα μήνυμα κάθε Δευτέρα σε έναν φίλο, ένα σύντομο ευχαριστώ με e-mail ή ένα τηλεφώνημα στο τέλος της μέρας σε κάποιον που ζει μόνος.

Οι πράξεις καλοσύνης, η στήριξη και ο σεβασμός δεν είναι απλώς «ευγένεια». Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένος τρόπος να χτίζουμε βαθύτερους δεσμούς, να μειώνουμε το στρες και να κάνουμε τις σχέσεις μας να ανθίζουν.