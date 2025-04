Τι διάθεση θέλετε να έχετε σήμερα; Θέλετε να είστε συγκεντρωμένοι και παραγωγικοί; Δημιουργικοί και ονειροπόλοι; Κοινωνικοί και χαρούμενοι; Ή μήπως στοχαστικοί και αναλυτικοί; Όποιος κι αν είναι ο στόχος σας, η νευροεπιστήμη λέει ότι η μουσική μπορεί να σας βοηθήσει.

Η μουσική ως «μηχανή ρύθμισης συναισθημάτων»

Ο νευροεπιστήμονας Ethan Kross αποκάλυψε πρόσφατα στους New York Times ότι χρησιμοποιεί το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου του σαν «μηχανή ρύθμισης συναισθημάτων», για να αλλάζει διάθεση και τρόπο σκέψης.

Μια μεγάλη έρευνα 30.000 ατόμων του Daniel Levitin, επίσης νευροεπιστήμονα και συγγραφέα του βιβλίου This Is Your Brain on Music, έδειξε ότι η ακρόαση μουσικής στο σπίτι κάνει τους ανθρώπους κατά 11% πιο χαρούμενους και κατά 24% λιγότερο ευερέθιστους.

«Η νέα επιστημονική γνώση μάς επιτρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τη μουσική απλώς ως προσωπική εμπειρία και να τη βάλουμε δίπλα σε φαρμακευτικές αγωγές, χειρουργεία, θεραπείες και ψυχοθεραπείες που θεωρούνται καθιερωμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες», γράφει ο Levitin στο Wired.

Βέβαια, το ότι η μουσική μάς επηρεάζει συναισθηματικά δεν αποτελεί κάτι νέο – όλοι το έχουμε ζήσει. Το ενδιαφέρον σήμερα είναι το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη μουσική για πιο πρακτικούς στόχους, όπως αυξημένη συγκέντρωση ή καλύτερη διάθεση.

Σε αυτό, όπως αναφέρει το Inc, έρχονται να βοηθήσουν ψυχολόγοι, μουσικολόγοι και μουσικοθεραπευτές, δημιουργώντας στοχευμένες λίστες αναπαραγωγής για κάθε ανάγκη.

Μουσική για παραγωγικότητα

Όταν πρόκειται για βαρετές ή επαναλαμβανόμενες δουλειές, η επιστήμη είναι σαφής: ακούστε τη μουσική που σας αρέσει.

Έρευνα έδειξε ότι όταν στο γραφείο ακούγεται μουσική που δεν ταιριάζει με τις προτιμήσεις των εργαζομένων, εκείνοι αποδίδουν χειρότερα και νιώθουν πιο πνευματικά εξαντλημένοι.

Η συγγραφέας Jory Mackay σημείωσε στο Quartz: «Για βαρετές εργασίες, αρκεί να ακούτε κάτι – ό,τι κι αν είναι, θα τις τελειώσετε πιο γρήγορα». Aν ψάχνετε ιδέες, το Spotify έχει δημιουργήσει λίστες με τραγούδια που εμφανίζονται πιο συχνά σε playlists παραγωγικότητας των χρηστών του.

Μουσική για δημιουργικότητα

Αν κοιτάτε μια λευκή σελίδα και περιμένετε την έμπνευση να έρθει, υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση. Η ψυχολόγος Emma Gray, σε συνεργασία με το Spotify, κατέληξε πως η μουσική με 50-80 χτύπους το λεπτό είναι ιδανική για δημιουργικές εργασίες.

«Αυτή η ταχύτητα βοηθά το μυαλό να περάσει σε κατάσταση άλφα – ήρεμο αλλά σε εγρήγορση – κάτι που ενισχύει τη φαντασία και τη συγκέντρωση», εξηγεί. Σε αυτό το εύρος ανήκουν πολλά τραγούδια. Ενδεικτικά είναι το «Gangsta’s Paradise» του Coolio ή το «Firework» της Katy Perry. Το Spotify έχει φτιάξει αντίστοιχες λίστες με κλασικά, ποπ ή indie κομμάτια.

Μουσική για καλή διάθεση

Δεν χρειάζεται επιστήμονας για να καταλάβετε ότι η μουσική ανεβάζει το ηθικό, αλλά –αν θέλετε αποδείξεις– υπάρχουν. Σύμφωνα με το Harvard Health, μια πρόσφατη μετα-ανάλυση κατέληξε ότι η ακρόαση μουσικής, το τραγούδι και η μουσικοθεραπεία μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ψυχική υγεία.

Οι μουσικοθεραπευτές έχουν δημιουργήσει λίστες ειδικά για να ανεβάσουν τη διάθεση, ενώ ο Ολλανδός νευρολόγος Jacob Jolij βρήκε ότι τα πιο χαρούμενα τραγούδια έχουν γρήγορο ρυθμό (140-150 bpm), γράφονται σε μείζονα κλίμακα και έχουν είτε θετικούς στίχους είτε… καθόλου νόημα, όπως για παράδειγμα το APT των ROSÉ & Bruno Mars.

Μουσική για… διάβασμα

Μπορεί η μουσική να σας κάνει εξυπνότερους; Ίσως, αλλά εξαρτάται τι εννοείτε με το «εξυπνότερους». Αν προσπαθείτε να μάθετε κάτι δύσκολο, το καλύτερο είναι να διαβάσετε σε απόλυτη ησυχία. Ο Guardian αναφέρει ότι μαθητές που διάβαζαν σε ήσυχο περιβάλλον έγραψαν πάνω από 60% καλύτερα σε εξετάσεις, σε σχέση με όσους διάβαζαν με μουσική με στίχους.

Αν δεν αντέχετε τη σιωπή, επιλέξτε κάτι οργανικό. Οι μουσικοθεραπευτές έχουν φτιάξει λίστες που ενισχύουν τη μνήμη – κυρίως με παλιά τραγούδια – και άλλες που υποτίθεται πως ενισχύουν τη δημιουργία νέων νευρωνικών συνδέσεων.

Πριν πατήσετε το play σκεφτείτε το

Το συμπέρασμα είναι απλό: η μουσική είναι σαν «φάρμακο». Μπορεί να σας αλλάξει τη διάθεση, να σας βοηθήσει να συγκεντρωθείτε ή να σκεφτείτε πιο καθαρά. Ό,τι κι αν κάνετε, διαλέξτε τη μουσική σας με προσοχή. Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη: αυτό που παίζει στα ακουστικά σας μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που νιώθετε και αποδίδετε.