Η σωστή ενυδάτωση είναι θεμέλιο της υγείας. Η έρευνα δείχνει πως το μυστικό δεν κρύβεται απλώς στο πόσο πίνουμε, αλλά στο τι πίνουμε και πώς ισορροπούμε τα υγρά που καταναλώνουμε μέσα στην ημέρα.

Το νερό δεν είναι η μοναδική πηγή ενυδάτωσης. Πολλά ροφήματα και τρόφιμα συνεισφέρουν σημαντικά στις ημερήσιες ανάγκες μας. Όμως προφανώς δεν είναι όλα εξίσου ωφέλιμα για τον οργανισμό μας.

Νέα επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Nutrition, διαπίστωσε ότι όσοι πίνουν καθημερινά νερό, καφέ και τσάι σε σωστή αναλογία όχι μόνο πετυχαίνουν καλύτερη ενυδάτωση, αλλά ενισχύουν και τη μακροζωία.

Ο συνδυασμός που μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Συγκεκριμένα από τα στοιχεία προέκυψε πως όσοι πίνουν 7-8 ροφήματα την ημέρα – με ισορροπία ανάμεσα σε καφέ, τσάι και νερό – έχουν κατά 28% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία, σε σύγκριση με όσους καταναλώνουν λιγότερα από 4 ροφήματα την ημέρα. Η πιο ευεργετική αναλογία ήταν περίπου 2 φλιτζάνια καφέ για κάθε 3 φλιτζάνια τσάι και ενδιάμεσα νερό.

Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα 182.770 ενηλίκων από τη βρετανική βάση UK Biobank. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν επαναλαμβανόμενα ερωτηματολόγια διατροφής 24 ωρών, ώστε οι ερευνητές να υπολογίσουν τη μέση ημερήσια κατανάλωση καφέ, τσαγιού και νερού. Η παρακολούθηση διήρκεσε περίπου 13 χρόνια.

Η ενυδάτωση ως βάση της υγείας

Ο δρ. Thomas M. Holland, ερευνητής στο RUSH Institute for Healthy Aging, μιλώντας στο Medical News Today, υπογράμμισε ότι η επαρκής πρόσληψη υγρών είναι θεμελιώδης. «Κάθε κύτταρο του σώματος εξαρτάται από το νερό για να λειτουργεί — στηρίζει τον μεταβολισμό, ρυθμίζει τη θερμοκρασία και μεταφέρει θρεπτικά συστατικά».

Ο δρ. Eamon Laird από το Atlantic Technological University στην Ιρλανδία, σημείωσε πως πρόκειται για «μια ενδιαφέρουσα και καλά σχεδιασμένη παρατηρητική μελέτη», αλλά με ορισμένους περιορισμούς, όπως το γεγονός πως βασίζεται σε αυτοαναφερόμενα δεδομένα των συμμετεχόντων, αλλά και στο ότι υπάρχει έλλειψη λεπτομερειών για τον τρόπο παρασκευής των ροφημάτων.

Γιατί καφές και τσάι κάνουν καλό

Μελέτες των τελευταίων ετών δείχνουν ότι η μέτρια κατανάλωση καφέ – έως 4 φλιτζάνια την ημέρα – μπορεί να προστατεύει από φλεγμονώδεις και μεταβολικές παθήσεις, όπως η παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο και ο διαβήτης τύπου 2, αλλά και να μειώνει τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες.

Παρομοίως, το τσάι έχει συνδεθεί με προστασία της καρδιάς, αντιγηραντικές ιδιότητες και μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη.

«Ο καφές περιέχει φλαβονοειδή, χλωρογενικά οξέα και τριγονελλίνη – ουσίες που βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη και μειώνουν τη φλεγμονή. Το τσάι προσφέρει κατεχίνες και άλλα φλαβονοειδή, που υποστηρίζουν τη λειτουργία των αγγείων και διατηρούν την ελαστικότητα των αιμοφόρων αγγείων. Μαζί, αυτά τα ροφήματα δρουν συνεργατικά, ενισχύοντας το ένα τα οφέλη του άλλου», εξηγεί ο Thomas M. Holland

Προσοχή στην υπερβολή – Ο ιδανικός συνδυασμός

Οι ερευνητές προειδοποίησαν ωστόσο ότι δεν υπάρχει επιπλέον όφελος από την υπερκατανάλωση. Αντίθετα πάνω από 9 ροφήματα την ημέρα, η αυξημένη πρόσληψη καφεΐνης μπορεί να αυξήσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, να ανεβάσει την πίεση, να επιταχύνει τον καρδιακό ρυθμό και να μειώσει την απορρόφηση μετάλλων.

«Το ιδανικό σημείο φαίνεται να είναι γύρω στα 7-8 ροφήματα την ημέρα, σε ισορροπημένο μείγμα νερού, καφέ και τσαγιού. Δύο καφέδες το πρωί, τσάι κατά τη διάρκεια της ημέρας και νερό ενδιάμεσα – ένας απλός ρυθμός ενυδάτωσης που ενισχύει τη μακροζωία», επισήμανε ο Thomas M. Holland . «Όπως πάντα στη διατροφή, το μυστικό είναι η ισορροπία», συμπλήρωσε καταλήγοντας ο Eamon Laird.