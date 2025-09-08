Το διάβασμα στην τουαλέτα είναι μια συνήθεια που κρατάει χρόνια. Όμως σε σχέση με τις εφημερίδες ή τα περιοδικά, τα smartphones είναι πολύ πιο εθιστικά και αποσπούν την προσοχή μας, με αποτέλεσμα στην εποχή τους ο χρόνος παραμονής στην τουαλέτα, σύμφωνα με έρευνες, να έχει αυξηθεί σημαντικά. Και αυτό δεν είναι «αστείο» γιατί δεν είναι… αθώο.

Μια νέα μελέτη έδειξε ότι όσοι χρησιμοποιούν το κινητό τους στην τουαλέτα έχουν 46% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων. Οι αιμορροΐδες είναι διογκωμένες φλέβες στο κάτω ορθό, που σε μεγάλο βαθμό προκαλούνται από υπερβολική πίεση στην περιοχή. Ενδιαφέρον έχει ότι παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το σωματικό βάρος, η άσκηση ή η πρόσληψη φυτικών ινών δεν φάνηκαν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

«Ακόμα ανακαλύπτουμε με ποιους τρόπους τα smartphones και ο σύγχρονος τρόπος ζωής επηρεάζουν την υγεία μας. Είναι πιθανό ότι το πού και πώς τα χρησιμοποιούμε – όπως στην τουαλέτα – μπορεί να έχει απρόσμενες συνέπειες», σημειώνει η επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας, γαστρεντερολόγος Trisha Satya Pasricha από το Beth Israel Deaconess Medical Center στη Βοστώνη.

Τα ευρήματα της έρευνας

Η ομάδα της Pasricha πραγματοποίησε έρευνα σε 125 άτομα που υποβλήθηκαν σε κολονοσκόπηση. Περισσότεροι από 4 στους 10 είχαν αιμορροΐδες. Το 93% εξ αυτών δήλωσε ότι χρησιμοποιεί το κινητό του στην τουαλέτα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Από αυτούς, πολλοί διάβαζαν ειδήσεις, άλλοι έμπαιναν σε social media και κάποιοι έστελναν email και μηνύματα. Πολλοί ανέφεραν ότι περνούσαν πάνω από 6 λεπτά στην τουαλέτα κάθε φορά και παραδέχτηκαν ότι το κινητό τους παρατείνει τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί.

Ο επιστήμονας ψηφιακής ευεξίας Alex Beattie από το Victoria University of Wellington, που δεν συμμετείχε στη μελέτη, σχολίασε με χιούμορ στο Science Alert: «Γνωρίζουμε ήδη ότι η χρήση κινητών πριν τον ύπνο μπορεί να διαταράξει τον ύπνο και ότι τα τηλέφωνα στο τραπέζι μειώνουν την οικογενειακή σύνδεση. Τώρα φαίνεται ότι ούτε οι τουαλέτες μας είναι ασφαλείς».

Οι αιμορροΐδες και τι γνωρίζουμε

Οι αιμορροΐδες είναι αγγειακά «μαξιλάρια» με λείους μύες και συνδετικό ιστό γύρω από το ορθό. Όταν αυτά διογκώνονται ή αιμορραγούν, προκαλούν πόνο, τσούξιμο, κνησμό και δυσφορία. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι οι βασικοί παράγοντες κινδύνου είναι η υπερβολική πίεση, η παρατεταμένη παραμονή στην τουαλέτα και οι συχνές κενώσεις.

Μερικές μελέτες δείχνουν ότι η παρατεταμένη καθιστική στάση στην τουαλέτα ίσως αδυνατίζει και διαστέλλει τα αγγεία στην περιοχή του πρωκτού, αυξάνοντας τον κίνδυνο αιμορροΐδων. Γι’ αυτό, ενώ παλαιότερα αρκετοί γιατροί συστήνουν να μην περνάμε πάνω από 10 λεπτά στη λεκάνη, σήμερα πολλοί κατεβάζουν πλέον το όριο στα 3 λεπτά.

Μέχρι να υπάρξουν νέα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τους παράγοντες που προκαλούν αιμορροΐδες, οι ειδικοί τονίζουν ότι είναι σοφό να αφήνουμε το κινητό εκτός μπάνιου. Ο χρόνος που περνάμε στην τουαλέτα πρέπει να είναι σύντομος και λειτουργικός. «Η κένωση πρέπει να είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα – όχι το scrollάρισμα», σχολιάζουν οι ερευνητές, που δημοσίευσαν την έρευνά τους στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One.