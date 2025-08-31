Ναι, όλοι γνωρίζουμε πως πρέπει να βουρτσίζουμε τα δόντια μας το πρωί, αλλά μήπως το κάνουμε τη λάθος στιγμή; Σύμφωνα με τους οδοντιάτρους, υπάρχει σωστή ώρα για το πρωινό βούρτσισμα και δεν είναι αυτή που νομίζουν οι περισσότεροι…

Το σωστό καθάρισμα των δοντιών δεν είναι μόνο ζήτημα αισθητικής και δροσερής αναπνοής. Είναι κρίσιμο για τη στοματική υγιεινή, αλλά και για την προστασία της γενικής υγείας.

Η επιστημονική έρευνα δείχνει όλο και πιο ξεκάθαρα ότι η υγεία του στόματος επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό. Το βούρτσισμα, το οδοντικό νήμα και οι τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο εμποδίζουν τα μικρόβια, που προκαλούν τερηδόνα και ουλίτιδα, να εισχωρήσουν στο αίμα, προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο την καρδιά, τους πνεύμονες, τον εγκέφαλο κ.α.

Βούρτσισμα δοντιών πριν ή μετά το πρωινό;

Οι ειδικοί που μίλησαν στο Yahoo Life συμφωνούν: αν πρόκειται να βουρτσίσετε μόνο μία φορά το πρωί, κάντε το αμέσως μόλις ξυπνήσετε, πριν φάτε οτιδήποτε.

Το βούρτσισμα νωρίς το πρωί απομακρύνει την πλάκα και τα βακτήρια που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως εξηγούν, τη νύχτα η παραγωγή σάλιου μειώνεται, άρα δεν υπάρχει φυσική “πλύση” που να καθαρίζει το στόμα. Το αποτέλεσμα είναι περισσότερη πλάκα και αυξημένος κίνδυνος τερηδόνας και ουλίτιδας.

Αν κοιμάστε με ανοιχτό το στόμα, η ξηρότητα κάνει την κατάσταση ακόμη χειρότερη.

Επιπλέον, όπως σημειώνουν, το βούρτσισμα πριν το φαγητό επικαλύπτει τα δόντια με φθόριο ή άλλα προστατευτικά μεταλλικά στοιχεία της οδοντόκρεμας, θωρακίζοντάς τα από όξινες και ζαχαρούχες τροφές του πρωινού.

Άρα θα πρέπει να βουρτσίζουμε ξανά τα δόντια μας μετά το πρωίνο; Η απάντηση των ειδικών είναι: Μάλλον ναι, αλλά με προσοχή. Αν έχετε ευαίσθητα δόντια, λεπτή αδαμαντίνη ή εκτεθειμένες ρίζες, το συχνό βούρτσισμα μπορεί να τα ερεθίσει.

Επιπλέον, καλό είναι να περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά μετά το φαγητό ή τον καφέ, καθώς τα οξέα προσωρινά μαλακώνουν την αδαμαντίνη και το άμεσο βούρτσισμα μπορεί να την καταστρέψει. Αν θέλετε απλώς φρεσκάδα μετά το πρωινό, οι ειδικοί προτείνουν ξέπλυμα με ένα ήπιο στοματικό διάλυμα χωρίς αλκοόλ αντί για δεύτερο βούρτσισμα.

Τι ισχύει για το μεσημεριανό βούρτσισμα των δοντιών

Οι περισσότεροι οδοντίατροι, σύμφωνα με το Yahoo Life, συμφωνούν πως αρκεί το βούρτσισμα δύο φορές την ημέρα: πρωί και βράδυ.

Όμως, το μεσημεριανό βούρτσισμα έχει νόημα αν:

Έχετε τάση για τερηδόνα ή ουλίτιδα,

Φάγατε κάτι κολλώδες, γλυκό ή όξινο,

Φοράτε σιδεράκια ή μασελάκια,

Δεν θα έχετε άλλη ευκαιρία να βουρτσίσετε τα δόντια σας για πολλές ώρες.

Πώς να βουρτσίζετε σωστά

Καταλήγοντας οι ειδικοί δίνουν πρακτικές συμβουλές για πιο αποτελεσματικό καθαρισμό:

Ξεκινήστε με νήμα: αφαιρεί περισσότερη πλάκα και βοηθά το φθόριο να δράσει καλύτερα.

Δώστε χρόνο: όχι 30 δευτερόλεπτα, αλλά 2 ολόκληρα λεπτά.

Κρατήστε την οδοντόβουρτσα σε γωνία 45 μοιρών προς τα ούλα.

Μην ξεχνάτε τη γλώσσα.

Μην υπερβάλλετε με τη δύναμη. Το έντονο βούρτσισμα φθείρει τα ούλα και την αδαμαντίνη.

Χρησιμοποιήστε μαλακή οδοντόβουρτσα και αποφύγετε λειαντικές οδοντόκρεμες

Αν έχετε ηλεκτρική οδοντόβούρτσα, επιλέξτε μία με αισθητήρα πίεσης.

Μην ξεπλένετε με νερό αμέσως μετά. Αφήστε το φθόριο να δράσει.

Αλλάζετε οδοντόβουρτσα κάθε 3 μήνες ή και νωρίτερα αν οι τρίχες έχουν φθαρεί.

Το σωστό βούρτσισμα είναι επένδυση στην υγεία σας. Οι ειδικοί συστήνουν να βουρτσίζετε τα δόντια σας πριν το πρωινό και πάντα πριν τον ύπνο, να χρησιμοποιείτε νήμα καθημερινά και να επισκέπτεστε τον οδοντίατρο τακτικά. Η φροντίδα των δοντιών δεν είναι θέμα αισθητικής, αλλά μακροχρόνιας ευεξίας.