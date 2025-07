Πίνουμε νερό κάθε μέρα, αλλά πίνουμε όσο πρέπει; Μια νέα μεγάλη μελέτη αποκαλύπτει ότι η απλή, καθημερινή συνήθεια του να πίνεις αρκετό νερό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού κατά 25%. Τα ευρήματα είναι ξεκάθαρα: η αφυδάτωση επηρεάζει την κυκλοφορία του αίματος και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια. Ακόμα και μια μικρή αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάθεση, τη μνήμη και τη συγκέντρωση.

Όταν είμαστε αφυδατωμένοι, το αίμα γίνεται πιο παχύρρευστο και δεν ρέει εύκολα στα αγγεία. Αυτό έχει συσχετιστεί με εγκεφαλικά και καρδιακά επεισόδια, τις κύριες αιτίες θανάτου στους ενήλικες. Επιπλέον, έχει βρεθεί πως η επαρκής πρόσληψη νερού συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο υπέρτασης, διαβήτη και παχυσαρκίας. Υπάρχει επίσης συσχέτιση με χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής.

Τι έδειξε πρόσφατη έρευνα;

Όπως αναφέρει το Eating Well, ερευνητές από την Κίνα θέλησαν να διαπιστώσουν αν η κατανάλωση νερού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού και σε ποια ποσότητα το νερό κάνει τη διαφορά.

Για αυτό το σκοπό ανέλυσαν δεδομένα από αμερικανική μελέτη National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), η οποία κάλυπτε τα έτη 1999 έως 2020. Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στο Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.

Η ανάλυση περιελάμβανε πάνω από 29.000 άτομα ηλικίας άνω των 20 ετών (μέσος όρος ηλικίας: 49 έτη, 48% άνδρες). Οι συμμετέχοντες δήλωσαν την ημερήσια πρόσληψη νερού μέσω δύο 24ωρων διατροφικών ανακλήσεων, ώστε να μειωθούν τα περιθώρια σφάλματος. Κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερα γκρουπ ανάλογα με την ποσότητα νερού που έπιναν.

Οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως ηλικία, φύλο, εθνικότητα, εκπαίδευση, εισόδημα, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, ΔΜΣ, σωματική δραστηριότητα, συνολικές θερμίδες, ενυδάτωση από άλλες πηγές, πίεση, διαβήτης, χοληστερίνη και καρδιοπάθειες.

Αφού έγιναν οι απαραίτητες στατιστικές προσαρμογές, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ομάδα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση νερού είχε 25% μικρότερο κίνδυνο εγκεφαλικού σε σχέση με την ομάδα που έπινε το λιγότερο. Επίσης, όσοι κατανάλωναν λιγότερο από 1.400 ml νερού την ημέρα (περίπου 6 ποτήρια ή 1,4 λίτρα) είχαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού.

Παρά τα ξεκάθαρα ευρήματα, μια από τις αδυναμίες της μελέτης είναι το γεγονός ότι βασίζεται σε αυτοαναφορές και ότι δεν αποδεικνύει αιτιότητα, αλλά συσχέτιση.

Πόση ποσότητα νερού είναι αρκετή;

Η ακριβής ποσότητα νερού που χρειάζεται κάθε άτομο διαφέρει ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, τη φυσική δραστηριότητα και τα φάρμακα που λαμβάνει. Ωστόσο, γενικά, οι ειδικοί συστήνουν 15 ή 16 ποτήρια νερό την ημέρα για τους άνδρες και 11 ή 12 για τις γυναίκες.

Τροφές πλούσιες σε νερό, όπως καρπούζι, αγγούρι, μήλα, γκρέιπφρουτ και οι ντομάτες, μπορούν επίσης να ενισχύσουν την ενυδάτωση. Αν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρου, η αφυδάτωση μπορεί να τα επιδεινώσει, καθώς το παχύρρευστο αίμα περιέχει πιο συμπυκνωμένο σάκχαρο.

Το νερό βοηθά στη ρύθμιση, αλλά χρειάζεται προσοχή στην υπερβολή. Η υπερενυδάτωση (υπονατριαιμία) μπορεί να είναι επικίνδυνη, καθώς αραιώνει τους ηλεκτρολύτες του σώματος. Ενδείξεις είναι η διάφανη ούρηση, το φούσκωμα, η ναυτία και ο πονοκέφαλος.

Πρακτικές συμβουλές

Παρακολουθήστε την πρόσληψή νερού για λίγες μέρες και υπολογίστε τον μέσο όρο.

Ελέγξτε το χρώμα των ούρων σου – ιδανικά πρέπει να μοιάζουν με αραιωμένη λεμονάδα. Σκούρα ούρα σημαίνουν αφυδάτωση.

Αν δεν σας αρέσει το απλό νερό, πρόσθεστε φρούτα ή βότανα (π.χ. λεμόνι, αγγούρι, μέντα).

Αντικαταστήστε τα αναψυκτικά με νερό.

Και κάτι ακόμα…

Η ενυδάτωση δεν είναι η μόνη στρατηγική για να μειώσεις τον κίνδυνο εγκεφαλικού. Η μεσογειακή διατροφή, η σωματική άσκηση, η διαχείριση του στρες και ο ποιοτικός ύπνος είναι όλα κρίσιμοι παράγοντες για την υγεία του εγκεφάλου και της καρδιάς.