Τα κατεψυγμένα τρόφιμα θεωρούνται από πολλούς μια κακή διατροφική επιλογή ή τρόφιμα κατώτερης ποιότητας. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Μερικά από τα πιο υγιεινά τρόφιμα που μπορείς να βρεις στο σούπερ μάρκετ βρίσκονται… στους καταψύκτες.

Τα κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά συλλέγονται στην καλύτερη στιγμή της ωρίμανσής τους, είναι εύχρηστα και διαθέσιμα όλο τον χρόνο. Επιπλέον, σου εξοικονομούν χρόνο, αφού δεν χρειάζονται καθάρισμα ή πλύσιμο. Ακολουθούν πέντε σημαντικοί λόγοι για να τα εντάξεις στη διατροφή σου…

1. Είναι ώριμα και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά

Από τη στιγμή που ένα φρούτο ή λαχανικό κόβεται, αρχίζει να χάνει θρεπτικά συστατικά. Το πότε συλλέγεται και πόσος χρόνος περνά μέχρι να καταναλωθεί επηρεάζει άμεσα τη διατροφική του αξία.

Τα περισσότερα κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά καταψύχονται λίγο μετά τη συγκομιδή τους. Αυτό τους επιτρέπει να ωριμάσουν πλήρως και να είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, η κατάψυξη «κλειδώνει» μεγάλο μέρος αυτών των θρεπτικών συστατικών.

Αντίθετα, πολλά φρέσκα προϊόντα του σούπερ μάρκετ έχουν ταξιδέψει πολλά χιλιόμετρα μέχρι να βρεθούν στα ράφια και συχνά τα μαζεύουν πριν φτάσουν στο καλύτερο διατροφικό τους επίπεδο και ωριμάζουν τεχνητά κατά τη μεταφορά.

2. Είναι εξίσου υγιεινά — ή και περισσότερο — από τα φρέσκα

Μελέτη του 2015 συνέκρινε οκτώ κοινά φρούτα και λαχανικά που αποθηκεύτηκαν στο ψυγείο για 3 ή 10 ημέρες ή καταψύχθηκαν για έως και 90 ημέρες. Για βιταμίνη C, ριβοφλαβίνη, άλφα-τοκοφερόλη (μορφή βιταμίνης Ε), ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, χαλκό, σίδηρο, φυτικές ίνες και συνολικά φαινολικά, οι ερευνητές κατέληξαν ότι τα φρέσκα και τα κατεψυγμένα ήταν σχεδόν ίδια, με τα κατεψυγμένα να υπερέχουν σε ορισμένες περιπτώσεις.

Επιπλέον, το 2014 το University of Chester δημοσίευσε έρευνα όπου συγκρίθηκαν θρεπτικά συστατικά σε προϊόντα που είχαν μείνει στο ψυγείο για τρεις ημέρες με τα κατεψυγμένα αντίστοιχά τους. Τα κατεψυγμένα δείγματα, όπως το μπρόκολο και τα μύρτιλα, περιείχαν περισσότερα ωφέλιμα συστατικά. Σε δύο από τις τρεις περιπτώσεις, τα κατεψυγμένα είχαν υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών, όπως πολυφαινόλες, ανθοκυανίνες, λουτεΐνη και βήτα-καροτένιο. Άρα, η κατάψυξη δεν καταστρέφει τα θρεπτικά συστατικά.

3. Δεν περιέχουν πρόσθετα

Η κατάψυξη είναι από μόνη της μέθοδος συντήρησης, οπότε δεν χρειάζονται ανεπιθύμητα πρόσθετα. Τα κατεψυγμένα προϊόντα, όπως το σπανάκι ή οι φράουλες, συνήθως είναι «σκέτα», χωρίς προσθήκη αλατιού ή ζάχαρης. Έτσι, είναι πολύ εύκολο να βρεις συσκευασίες με λίστα συστατικών μιας μόνο λέξης: το ίδιο το φρούτο ή λαχανικό. Παρ’ όλα αυτά, καλό είναι πάντα να ελέγχεις την ετικέτα.

4. Προσφέρουν ευκολία, εξοικονομούν χρόνο

Τα κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά συνήθως δεν χρειάζονται πλύσιμο, ξεφλούδισμα ή κόψιμο. Έρευνες δείχνουν πως ένας από τους λόγους που ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων καταλήγει στην κατανάλωση επεξεργασμένων φαγητών στην καθημερινότητα, είναι η έλλειψη χρόνου για μαγείρεμα.

Επειδή τα κατεψυγμένα είναι έτοιμα για χρήση, εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο και χρήματα, καθώς βοηθούν στο να μαγειρεύετε πιο συχνά στο σπίτι, αντί να καταφεύγετε στο έτοιμο φαγητό.

5. Είναι εξαιρετικά ευέλικτα

Μπορείς να έχεις στην κατάψυξη μεγάλη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά και να τα χρησιμοποιείς με πολλούς τρόπους. Εκτός από smoothies, μπορείς να ξεπαγώσεις φρούτα και να τα προσθέσεις σε βρώμη ή σε ψωμί ολικής άλεσης με βούτυρο αμυγδάλου. Τα κατεψυγμένα λαχανικά αποτελούν επίσης εξαιρετική βάση για πιάτα stir-fry, ενώ μπορούν επίσης να συνδυαστούν με σάλτσες, πάστα ελιάς, αλλά και χούμους.