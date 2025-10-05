Όταν σκεφτόμαστε την υγεία της καρδιάς, η διατροφή είναι από τα πρώτα πράγματα που έρχονται στο μυαλό. Κι αυτό δεν είναι λάθος: Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την νούμερο ένα αιτία θανάτου διεθνώς και ένα στα τρία περιστατικά θα μπορούσε να είχε προληφθεί με σωστές διατροφικές και καθημερινές συνήθειες.

Επιπλέον, το 80% των εμφραγμάτων και των εγκεφαλικών επεισοδίων μπορούν να αποφευχθούν με έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Αλλά τι σημαίνει πρακτικά μια καρδιοπροστατευτική διατροφή; Είναι μόνο βρόμη και σαλάτες; Σύμφωνα με την καρδιολόγο Dr. Tiffany Di Pietro, «όχι». Όπως εξηγεί μιλώντας στο Parade, η ίδια ακολουθεί ένα νόστιμο, θρεπτικό και βιώσιμο πρόγραμμα διατροφής που έχει ως βάση τη μεσογειακή δίαιτα και μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινότητα χωρίς στερήσεις.

Οι βασικές αρχές διατροφής

Η Dr. Di Pietro ακολουθεί τη μεσογειακή διατροφή, η οποία βασίζεται σε λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής άλεσης, θαλασσινά, ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς και σπόρους, ενώ περιορίζει τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, τη ζάχαρη, το αλάτι και το κόκκινο κρέας. Έρευνες δείχνουν ότι όσοι ακολουθούν αυτή τη διατροφή έχουν λιγότερα καρδιαγγειακά επεισόδια.

«Δίνω έμφαση στα φρέσκα λαχανικά, τα ψάρια και τα πουλερικά. Τρώω ελάχιστο κόκκινο κρέας. Τις καθημερινές, το μεσημεριανό μου είναι πάντα vegan. Προτρέπω και τους ασθενείς μου να έχουν τουλάχιστον ένα vegan γεύμα την ημέρα», λέει η ίδια. Η κατανάλωση φυτικών τροφών έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο για καρδιοπάθειες και χαμηλότερα ποσοστά θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Τι περιλαμβάνει μια μέρα «καρδιοπροστατευτικής» διατροφής

Πρωινό

Συνήθως ξεκινά τη μέρα της με στραγγιστό γιαούρτι χαμηλών λιπαρών, μαζί με γκρανόλα ή μύρτιλα. Το γιαούρτι προσφέρει πρωτεΐνη που κρατά τον οργανισμό χορτάτο, ενώ η γκρανόλα και τα φρούτα προσθέτουν φυτικές ίνες. Τα μύρτιλα συγκεκριμένα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και θεωρούνται από τα πιο καρδιοπροστατευτικά φρούτα.

Εναλλακτικά, επιλέγει μια φέτα ψωμί ολικής άλεσης με φυστικοβούτυρο και φέτες μπανάνας. Το φυστικοβούτυρο παρέχει πρωτεΐνη και υγιεινά λιπαρά, ενώ η μπανάνα και το ψωμί ολικής άλεσης είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και κάλιο, βοηθώντας στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. «Και οι δύο επιλογές μου δίνουν πρωτεΐνη και σύνθετους υδατάνθρακες, με ελάχιστα κακά λιπαρά, προστατεύοντας έτσι την καρδιά μου», εξηγεί.

Μεσημεριανό

Το μεσημεριανό της είναι σχεδόν πάντα vegan και βασίζεται σε σαλάτες με άφθονα φρούτα και λαχανικά. «Η φυτική διατροφή μειώνει τη χοληστερόλη και τη φλεγμονή, και είναι ένας τρόπος ζωής που μπορώ να διατηρήσω. Μου αρέσει η άπαχη ζωική πρωτεΐνη, αλλά ένα vegan γεύμα την ημέρα είναι κάτι που μπορώ να κάνω σταθερά και να νιώθω καλά», λέει.

Το μήνυμα εδώ είναι σαφές: Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος αυστηρά vegan για να δει οφέλη – ακόμα και λίγα φυτικά γεύματα την εβδομάδα μπορούν να κάνουν διαφορά.

Σνακ

Αν νιώσει πείνα ανάμεσα στα γεύματα, προτιμά ένα φρούτο – συνήθως μπανάνα ή μήλο. Είναι ένας εύκολος τρόπος να καλύψει την ανάγκη για κάτι γλυκό, με πολλά οφέλη για την καρδιά χάρη στις φυτικές ίνες και τα αντιοξειδωτικά που περιέχουν.

Βραδινό

Το δείπνο της ποικίλει, αλλά έχει πάντα κοινά στοιχεία: ισορροπία, πρωτεΐνη και λαχανικά. «Στην οικογένειά μου αρέσει το ψάρι, ή επιλέγουμε άπαχο κιμά από γαλοπούλα ή κοτόπουλο με λαχανικά», λέει. Χρησιμοποιεί πολλά μυρωδικά και μπαχαρικά για γεύση, αποφεύγοντας το αλάτι. Ένα αγαπημένο πιάτο της οικογένειας είναι το μαροκινό κοτόπουλο ταζίν. (Δείτε ΕΔΩ τη συνταγή)

Όταν τρώει εκτός σπιτιού «εστιάζει στην πρωτεΐνη και αποφεύγει τους υδατάνθρακες, για να διατηρεί το βάρος της χαμηλά και την καρδιά της υγιή» Αν και έχει αδυναμία στα γλυκά, περιορίζει τα επιδόρπια σε μία φορά την εβδομάδα – και μόνο λίγες μπουκιές.

Το μυστικό είναι η συνέπεια, όχι η τελειότητα

Αν θέλετε να ακολουθήσετε ένα καρδιοπροστατευτικό μοντέλο διατροφής, η Dr. Di Pietro τονίζει πως πρέπει να είναι βιώσιμο για εσάς. Η μεσογειακή διατροφή είναι δημοφιλής γιατί είναι εύκολη στην εφαρμογή, χωρίς στερήσεις. «Οι πολύ περιοριστικές δίαιτες δεν λειτουργούν. Καταντούν βαρετές, εξαντλητικές και δύσκολα διατηρούνται. Το κλειδί είναι να βρείτε ένα υγιεινό πλάνο που να μπορείτε να ακολουθήσετε καθημερινά», τονίζει.