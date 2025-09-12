Η φριτέζα αέρα έχει κερδίσει μια σταθερή θέση σε ολοένα και περισσότερες κουζίνες, χάρη στη δυνατότητά της να δίνει τραγανή υφή σε λαχανικά, να ψήνει muffins ή ακόμη και να μαγειρεύει κρέας με ελάχιστο λάδι και μικρότερη ακαταστασία σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Ωστόσο, η ευελιξία της συσκευής δεν σημαίνει ότι όλα τα τρόφιμα είναι κατάλληλα γι’ αυτήν. Ορισμένα όχι μόνο δεν αποδίδουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, αλλά μπορεί να προκαλέσουν και χάος στο εσωτερικό της.

Εξειδικευμένοι σεφ και διατροφολόγοι μίλησαν στο Health και κατέγραψαν ποια τρόφιμα πρέπει να αποφύγετε, αλλά και ποια (συχνά απροσδόκητα) μπορείτε να μαγειρέψετε με επιτυχία στη φριτέζα αέρα.

Τι να ΜΗΝ βάλετε στη φριτέζα αέρα

1. Τρόφιμα σε υγρό κουρκούτι

Το ψάρι σε κουρκούτι μπύρας ή η τεμπούρα αποτελούν κλασικά παραδείγματα που δεν ταιριάζουν στη φριτέζα αέρα. «Χωρίς το λάδι του βαθύ τηγανίσματος που στερεοποιεί γρήγορα την επικάλυψη, η ζύμη απλώς στάζει και παραμένει υγρή ακόμη κι όταν η πρωτεΐνη έχει μαγειρευτεί», τόνισε η Sarah Hill, δημιουργός συνταγών και food blogger του Real Food with Sarah. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Lynne Just, υπεύθυνη της Δοκιμαστικής Κουζίνας στην Hamilton Beach Brands, πρόσθεσε: «Η ζύμη στάζει από τα βρεγμένα τρόφιμα, δημιουργώντας χάος στη συσκευή». Αντί για κουρκούτι, οι ειδικοί συστήνουν πανάρισμα με τριμμένη φρυγανιά για κρέας ή ψάρι.

2. Τυρί χωρίς επικάλυψη

Παρότι τα κλασικά sticks μοτσαρέλας αποδίδουν άψογα στη φριτέζα αέρα, το σκέτο τυρί δεν πρέπει να δοκιμαστεί. «Το τυρί λιώνει γρήγορα και απλώνεται πριν προλάβει να ροδίσει», εξήγησε η Hill. Το αποτέλεσμα είναι ακαταστασία και απογοήτευση. Η λύση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι το πανάρισμα ή το τύλιγμα: «Πρέπει να είναι επικαλυμμένο ή τυλιγμένο, όπως στα μοτσαρέλα sticks ή σε γεμιστές πιπεριές», σημείωσε η Hill.

3. Ελαφριά φυλλώδη λαχανικά

Το σπανάκι και η ρόκα είναι παραδείγματα λαχανικών που δεν «συνεργάζονται» με τη φριτέζα αέρα. «Μπορούν εύκολα να πεταχτούν στον αέρα του καλαθιού και να μαγειρευτούν ανομοιόμορφα», διευκρίνισε η Hill. Αντίθετα, προτείνει βαρύτερα λαχανικά όπως το λάχανο, με μια ελαφριά επικάλυψη λαδιού ώστε να παραμένουν στη θέση τους.

4. Ποπ κορν

Αν και αποτελεί ένα υγιεινό, πλούσιο σε φυτικές ίνες σνακ, το ποπ κορν δεν είναι για τη φριτέζα αέρα. «Οι περισσότερες συσκευές δεν φτάνουν στη σταθερά υψηλή θερμοκρασία που απαιτείται για σωστό σκάσιμο», επισήμανε η Hill. Το αποτέλεσμα είναι άνισα σπασμένοι σπόροι ή, στη χειρότερη, καμένα κομμάτια.

6 πράγματα που μπορείτε να βάλετε και ίσως δεν το γνωρίζατε

1. Μπούτια κοτόπουλου

Η διαιτολόγος Amy Shapiro, MS, RD, CDN, επικεφαλής διατροφολόγος στο ButcherBox, υπογραμμίζει: «Ψάχνω πάντα εύκολους, υγιεινούς τρόπους να πάρω πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας χωρίς να σπαταλώ ώρες στην κουζίνα». Σύμφωνα με τη Shapiro λοιπόν, τα μπούτια κοτόπουλου με κόκαλο και πέτσα αποκτούν τέλεια τραγανή υφή εξωτερικά και μένουν ζουμερά εσωτερικά. Η ίδια προτείνει μαγείρεμα στους 190°C για 20 λεπτά, με γύρισμα στη μέση, και συνδυασμό με γλυκοπατάτες ή λαχανικά χωρίς άμυλο.

2. Φιλέτα σολομού

Ο σολομός αποτελεί πηγή ωμέγα-3, πρωτεϊνών και βιταμινών, αλλά συχνά αποφεύγεται λόγω της έντονης μυρωδιάς στο τηγάνισμα. Η Shapiro προτείνει μια γρήγορη λύση: «Αλείψτε άγριο σολομό με μουστάρδα Ντιζόν και μέλι και τηγανίστε τον στον αέρα στους 200°C για 7–9 λεπτά». Έτσι, αποκτάτε ένα πιάτο πλούσιο σε αντιφλεγμονώδη λιπαρά, χωρίς οσμές στην κουζίνα.

3. Αυγά

Για όσους αναζητούν ένα απλό πρωινό χωρίς πολλά σκεύη, η φριτέζα αέρα προσφέρει λύση. «Απλώς βάλτε τα αυγά στη συσκευή στους 130°C για περίπου 15 λεπτά», δηλώνει η Hill. Το αποτέλεσμα; Τέλεια σφιχτοί κρόκοι με κελύφη που ξεφλουδίζονται εύκολα.

4. Ρεβίθια

Πλούσια σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και μαγνήσιο, τα ρεβίθια μπορούν να γίνουν ένα ιδανικό τραγανό σνακ. «Είναι από τα αγαπημένα μου υψηλής πρωτεΐνης σνακ», αποκαλύπτει η Hill. Η ίδια συστήνει ψήσιμο στους 200°C για 12–15 λεπτά, με ανακίνηση του καλαθιού στη μέση, ώστε να αποκτήσουν ομοιόμορφη τραγανότητα.

5. Αρτοσκευάσματα

Μικρά κέικ, muffins και μπισκότα μπορούν να ψηθούν εύκολα στη φριτέζα αέρα, που λειτουργεί σαν μίνι φούρνος μεταφοράς. Η Hill προτείνει φορμάκια σιλικόνης και ψήσιμο στους 200°C για 12–15 λεπτά, ώστε να αποκτήσουν χρυσαφένια επιφάνεια και να παραμείνει αφράτο εσωτερικά.

6. Ξηροί καρποί και σπόροι

Ιδανικοί για σνακ ή συνοδευτικό σε γιαούρτι και γκρανόλα, οι ξηροί καρποί γίνονται τραγανοί σε λίγα μόλις λεπτά. «Ρίξτε τους με λίγο λάδι και αλάτι και ψήστε τους στη φριτέζα στους 150°C για 5–10 λεπτά, ανακινώντας στη μέση», συνιστά η Hill.