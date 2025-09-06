Καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μας παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία και στην όψη της επιδερμίδας. Όπως συχνά αναφέρεται οι τροφές μας «φαίνονται» στο δέρμα μας.

Υπάρχουν τροφές και ροφήματα που συμβάλλουν στη λάμψη και την ελαστικότητα της επιδερμίδας, ενώ άλλες επιταχύνουν τα σημάδια γήρανσης, συμβάλλοντας στις ρυτίδες, στη θαμπάδα και στις φλεγμονές.

Με βάση πρόσφατες έρευνες, αλλά και τις συμβουλές κορυφαίων δερματολόγων και διατροφολόγων, το Health συγκέντρωσε τις 5 βασικές διατροφικές «παγίδες» που μπορούν να κάνουν το δέρμα να δείχνει πιο γερασμένο από όσο είναι στην πραγματικότητα.

1. Υπερβολική ζάχαρη και επεξεργασμένοι υδατάνθρακες

Η υπερκατανάλωση ζάχαρης και λευκών αμυλούχων τροφών προκαλεί γλυκοζυλίωση – μια χημική αντίδραση που βλάπτει το κολλαγόνο και μειώνει την ελαστικότητα του δέρματος. Το αποτέλεσμα; Ρυτίδες, χαλάρωση και απώλεια σφριγηλότητας.

Αποφεύγετε τα ζαχαρούχα ροφήματα, όπως: Αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά, γλυκά τσάι και λεμονάδες, καφέδες με σιρόπια κ.α. Δεν προσφέρουν καμία ουσιαστική θρεπτική αξία, μόνο βλάπτουν το δέρμα και την υγεία σας, τονίζει.

2. Επεξεργασμένα και τηγανητά τρόφιμα

Πατατάκια, τηγανητές πατάτες, αλλαντικά και λουκάνικα είναι πλούσια σε ενώσεις που προκαλούν φλεγμονές και καταστροφή κολλαγόνου. Επίσης αυτές οι τροφές έχουν ελάχιστες βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, που είναι απαραίτητα για την επούλωση, την ενυδάτωση και τη στήριξη της άμυνας του δέρματος.

3. Αλκοόλ

Μελέτες δείχνουν ότι η συχνή κατανάλωση (8+ ποτά την εβδομάδα) συνδέεται με έντονες ρυτίδες στο πάνω μέρος του προσώπου, σακούλες κάτω από τα μάτια, απώλεια όγκου και εμφανή αγγεία στα μάγουλα. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ έχει συνδεθεί και με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Οι ειδικοί συνιστούν έως 2 ποτά ημερησίως για τους άνδρες και 1 για τις γυναίκες.

4. Τρόφιμα με πολύ αλάτι

Μια διατροφή πλούσια σε νάτριο δεν επηρεάζει μόνο την αρτηριακή πίεση αλλά και την υγεία του δέρματος. Έρευνες σε ζώα δείχνουν ότι το πολύ αλάτι προκαλεί οξειδωτικό στρες, που συνδέεται με κυτταρική βλάβη και πρόωρη γήρανση.

5. Τρανς λιπαρά

Τα τρανς λιπαρά είναι ακόρεστα λιπαρά οξέα που υπάρχουν φυσικά σε μικρές ποσότητες στο κρέας και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά παράγονται κυρίως βιομηχανικά κατά την «υδρογόνωση» των φυτικών ελαίων. Παρότι έχουν απαγορευτεί, ίχνη εξακολουθούν να υπάρχουν σε ορισμένα επεξεργασμένα τρόφιμα με «μερικώς υδρογονωμένα έλαια».

Εκτός από τον κίνδυνο για την καρδιά, αυτά τα λιπαρά επιταχύνουν τη φθορά του κολλαγόνου και μειώνουν την ελαστικότητα του δέρματος. Θα τα βρείτε σε:

Συσκευασμένα γλυκά, όπως μπισκότα, κέικ, ντόνατς

Τηγανητά σνακ: πατατάκια, κοτομπουκιές, τηγανητές πατάτες

Κατεψυγμένες πίτσες

Ορισμένα αλλαντικά

Τι να φάτε για νεανικό δέρμα

Οι ειδικοί προτείνουν να αντικαταστήσετε τις «ένοχες» τροφές με επιλογές που ενισχύουν τη λάμψη και τη νεότητα του δέρματος. Ορισμένες βασικές επιλογές είναι: