Καθημερινά κάνουμε μια κίνηση που ακολουθεί τη φυσική – (σωματική) λειτουργία του οργανισμού μας, αλλά είναι δεν είναι η σωστή. Οι περισσότεροι άνθρωποι -τουλάχιστον στις δυτικές χώρες- κάνουν τα κακά τους με… λάθος τρόπο. Ένας γιατρός από το Ηνωμένο Βασίλειο κάνει θραύση στο διαδίκτυο αφού αποκάλυψε τη σωστή τεχνική για την απελευθέρωση του «kraken» — η οποία περιλαμβάνει την τέλεια γωνία πλύσης, όπως φαίνεται σε ένα poo-torial με περισσότερες από 126.000 προβολές.

Αυτή η συμβουλή δημοσιεύτηκε από τον χειρουργό γιατρό Dr. Karan Rajan, ο οποίος έχει συγκεντρώσει 5,1 εκατομμύρια ακολούθους προσφέροντας συμβουλές για άβολα, ακόμη και ταμπού, ιατρικά θέματα. Τα προηγούμενα ιατρικά PSA του περιλάμβαναν συμβουλές για τη μέτρηση του μήκους του πέους κάποιου χωρίς χάρακα και λόγους για τους οποίους δεν πρέπει ποτέ να κρατάτε τις πορδές τους.

Στο τελευταίο βίντεό του, ο γιατρός εξηγεί πώς να έχετε μια «πραγματικά υπέροχη εκκένωση». «Εστιάστε στις γωνίες, ιδιαίτερα στη γωνία μεταξύ της κοιλιάς και των μηρών σας», εξηγεί ο Δρ. Rajan παράλληλα με κινούμενα σχέδια που δείχνουν τη σωστή τεχνική όταν βρίσκεστε στην τουαλέτα. «Μπορείτε να μειώσετε τη γωνία του κορμού του μηρού γέρνοντας προς τα εμπρός όταν απελευθερώνετε τα περιττώματά σας». Ο γιατρός λέει ότι οι άνθρωποι πρέπει να το συνδυάζουν με το να σηκώνουν τις φτέρνες τους και έτσι να τοποθετούν τα γόνατά τους πάνω από τους γοφούς τους. Αυτή η ανυψωμένη στάση μπορεί επίσης να επιτευχθεί ακουμπώντας τα πόδια σας σε μια τυλιγμένη πετσέτα…

Η συμβουλή του συνάδει με αυτή πολλών ειδικών στα περιττώματα, οι οποίοι προτείνουν ότι η θέση πριν πάμε στην τουαλέτα είναι σημαντική.

Σε μια συνέντευξη του 2015 στον Guardian, η Giulia Enders, συγγραφέας του «Gut: The Inside Story of Our Body’s Most Underrated Organ», εξήγησε ότι υπάρχει ακόμη και μια σημαντική μελέτη περίπτωσης που υποστηρίζει αυτή τη θέση: όλες οι ανατολικές χώρες δεν έχουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη δυτική στάση. «1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που κάνουν οκλαδόν δεν έχουν σχεδόν καμία συχνότητα εκκολπώματος – μια κατάσταση που εμφανίζεται όταν οι θύλακες στο έντερο φλεγμονώνονται, οδηγώντας σε κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα και αιμορραγία από το ορθό- και λιγότερα προβλήματα με σωρούς [αιμορροΐδες]» . Αντίθετα, οι άνθρωποι στη Δύση «συμπιέζουν τον ιστό του εντέρου»… Ωστόσο, σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους, οι εκκενώσεις ακόμα και πολλές φορές την ημέρα ανά 2 ή 3 μέρες θεωρείται φυσιολογικό.

Τέλος, ένας ουρολόγος από το Ηνωμένο Βασίλειο δημιούργησε θύελλα αντιδράσεων υποστηρίζοντας ότι είναι πιο υγιές για τους άνδρες να κάθονται για να ουρήσουν, επειδή διευκολύνει καλύτερα τη ροή.