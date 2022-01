Τα εσπεριδοειδή όχι μόνο έχουν νόστιμη γεύση, αλλά είναι και καλά για την υγεία σας. Το 2016, 124 εκατομμύρια τόνοι εσπεριδοειδών παρήχθησαν παγκοσμίως, με τους κορυφαίους παραγωγούς να περιλαμβάνουν την Κίνα, τη Βραζιλία, την Ινδία και τις ΗΠΑ.

Τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, οι κλημεντίνες, τα λεμόνια, τα γκρέιπφρουτ, τα λάιμ και άλλα πιο άγνωστα εσπεριδοειδή όπως τα pomelos και tangelos, αποτελούν μια πολύ καλή πηγή πλούσιων θρεπτικών συστατικών με πολλά οφέλη για την υγεία.

Εσπεριδοειδή: Γιατί πρέπει να τα συμπεριλάβετε στην καθημερινή διατροφή σας

Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, που ο κόσμος καταναλώνει τόσα εσπεριδοειδή, καθώς όχι μόνο είναι νόστιμα, αλλά έχουν και απίστευτα οφέλη για την υγεία, αναφέρει το healthdigest.com. Τα εσπεριδοειδή αποτελούν μια πλούσια πηγή βιταμίνης C, η οποία βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, ενθαρρύνοντάς το να παράγει λευκά αιμοσφαίρια που καταπολεμούν τις λοιμώξεις, αναφέρει το Healthline. Αν και η βιταμίνη C δεν μπορεί να αποτρέψει τα κρυολογήματα, μπορεί να μειώσει την διάρκεια και τη σοβαρότητά τους, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH). Η βιταμίνη C είναι, επίσης, απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου, το οποίο βοηθά στην επούλωση των πληγών.

Τα εσπεριδοειδή αυξάνουν τα επίπεδα κιτρικών στα ούρα, τα οποία μελέτες έχουν δείξει ότι μειώνουν την πιθανότητα ενός ατόμου να αναπτύξει πέτρες στα νεφρά, ενώ είναι, επίσης, μια εξαιρετική πηγή φυτικών ινών –ένα φλιτζάνι πορτοκαλιού παρέχει τέσσερα γραμμάρια φυτικών ινών, περίπου το 12% της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας. Οι φυτικές ίνες είναι χρήσιμες για τη βελτίωση της υγείας του πεπτικού συστήματος, την απώλεια βάρους και τη μείωση της χοληστερόλης.

Μελέτες έχουν δείξει ακόμη ότι οι ενώσεις στα εσπεριδοειδή μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία ή την καταπολέμηση του καρκίνου, ιδιαίτερα του καρκίνου του πνεύμονα, του οισοφάγου, του στομάχου, του μαστού και του παγκρέατος. Η έρευνα δείχνει, επίσης, ότι τα εσπεριδοειδή είναι καλά για την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου και ότι έχουν μια πληθώρα άλλων βιταμινών όπως βιταμίνες Β, κάλιο, φώσφορο, μαγνήσιο και χαλκό.