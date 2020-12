Νέο στέλεχος κορονοϊού: Πού έχει εμφανιστεί και όσα πρέπει να ξέρουμε

Σε κατάσταση συναγερμού λόγω του νέου στελέχους κορονοϊού που εντοπίστηκε βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων η παραλλαγή είναι σημαντικά πιο μεταδοτική από τις προηγούμενες κυκλοφορούσες παραλλαγές, με εκτιμώμενο δυναμικό αύξησης του αναπαραγωγικού αριθμού (R) από 0. 4 ή μεγαλύτερο και εκτιμώμενη αυξημένη μεταδοτικότητα έως και 70%.

Το ευρωπαϊκό Κέντρο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ επισημαίνει ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη αυξημένης σοβαρότητας της λοίμωξης που να σχετίζεται με τη νέα παραλλαγή, η οποία όπως σημειώνει εμφανίστηκε σε μια εποχή του χρόνου, όπου παραδοσιακά υπάρχει αυξημένη οικογενειακή και κοινωνική ανάμειξη.

