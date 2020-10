Ιατρικός Σύλλογος Ν. Κορέας: Σταματήστε άμεσα τον εμβολιασμό κατά της γρίπης

Ο Ιατρικός Σύλλογος της Νότιας Κορέας ζήτησε από την κυβέρνηση να αναστείλει το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της γρίπης έπειτα από τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων, οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί τις τελευταίες ημέρες.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κιμ Τσονγκ-ιν, ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του «Κόμματος Λαϊκής Δύναμης», ο οποίος δήλωσε ότι το πρόγραμμα θα πρέπει να ανασταλεί μέχρι να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια των θανάτων.

Προχθές, Τετάρτη, οι υγειονομικές αρχές κατέστησαν σαφές πως δεν σκοπεύουν να αναστείλουν το πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμού 19 εκατομμυρίων ανθρώπων, καθώς στα προκαταρκτικά πορίσματα των ερευνών που διενεργήθηκαν για έξι θανάτους δεν διαπιστώνεται σύνδεση με τα εμβόλια.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Κορεατικού Ιατρικού Συλλόγου, ο Τσόι Ντάε-ζιπ, είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι θα πρέπει να ανασταλεί το πρόγραμμα εμβολιασμού μέχρι η κυβέρνηση να εξασφαλίσει την ασφάλεια των εμβολίων.

«Ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί, αλλά η ομάδα μας βλέπει μικρή πιθανότητα οι θάνατοι να προήλθαν από τα εμβόλια», δήλωσε ενώπιον του κοινοβουλίου ο Τσέονγκ Έουν-Κιεόνγκ, ο διευθυντής της Κορεατικής Υπηρεσίας Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών.

«Κατανοώ και λυπάμαι που ανησυχούν οι πολίτες για το εμβόλιο», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Παρκ Νέουνγκ-χου επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι το δωρεάν πρόγραμμα εμβολιασμού θα συνεχιστεί.

«Αναζητούμε τις αιτίες θανάτου, αλλά θα εξετάσουμε ενδελεχώς ξανά όλη την διαδικασία στην οποία εμπλέκονται διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, από την παραγωγή ως την διάθεση», πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα εμβολιασμού είχε ανασταλεί για τρεις εβδομάδες, αφού διαπιστώθηκε ότι περίπου 5 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων, που έπρεπε να ψύχονται, εκτέθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου ενώ μεταφέρονταν σε ιατρική εγκατάσταση.

Η Νότια Κορέα προμηθεύεται εμβόλια της γρίπης από διάφορες πηγές, ανάμεσά τους τις κατασκευάστριες GC Pharma, SK Bioscience, Ilyang Pharmaceutical Co (Νότια Κορέα), τη Sanofi (Γαλλία) και τη Glaxosmithkline (Ηνωμένο Βασίλειο). Τα διανέμουν οι LG Chem και Boryung Biopharma Co. Ltd., θυγατρική της Boryung Pharm Co. Ltd., μεταξύ άλλων.

Η Νότια Κορέα παρήγγειλε αυτή τη χρονιά 20% περισσότερες παρτίδες του εμβολίου για να αποφύγει μια «διπλή πανδημία», δηλαδή ασθενείς με γρίπη να εμφανίζουν πιθανές επιπλοκές από την COVID-19, αλλά και τον κορεσμό των νοσοκομείων τον χειμώνα.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν κάποιο από τα νοτιοκορεατικής παρασκευής εμβόλια είχε εξαχθεί ή αν εκείνα που είχε προμηθευτεί η Σεούλ από την Sanofi και την GSK χρησιμοποιούνται και σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 8,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί δωρεάν κατά της γρίπης αφότου το πρόγραμμα ξανάρχισε τη 13η Οκτωβρίου. Αναμένεται να καταγραφούν περίπου 350 περιπτώσεις που τα εμβόλια θα έχουν παρενέργειες.

Ο υψηλότερος αριθμός θανάτων έπειτα από εμβολιασμό κατά της γρίπης, που είχε καταγραφεί μέχρι φέτος, ήταν έξι, το 2005, σύμφωνα με το Γιονάπ.

Νοτιοκορεάτες υγειονομικοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν πάντως δύσκολο το να γίνουν συγκρίσεις με προηγούμενα έτη, αφού φέτος εμβολιάζονται πολλοί περισσότεροι πολίτες.