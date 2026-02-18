Μια εφάπαξ δόση ενός ψυχεδελικού ναρκωτικού, σε συνδυασμό με επαγγελματική ψυχοθεραπεία, μπορεί να προσφέρει μια ταχείας δράσης, μακροπρόθεσμη λύση για την αντιμετώπιση της βαριάς κατάθλιψης. Ερευνητές από το Imperial College London, στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποίησαν τη ναρκωτική ουσία διμεθυλοτρυπταμίνη (DMT) σε μια μικρή κλινική δοκιμή που περιελάμβανε 34 ενήλικες με μέτρια έως μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (MDD).

Η δοκιμή αποκάλυψε ότι μια εφάπαξ δόση DMT μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα κατά της κατάθλιψης που διαρκούν έως και τρεις μήνες. «Μια εφάπαξ δόση DMT με ψυχοθεραπευτική υποστήριξη είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία και σημαντική μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, μείωση που διατηρήθηκε έως και 3 μήνες. Η θεραπεία ήταν ασφαλής και οι συμμετέχοντες σε αυτήν δεν είχαν παρενέργειες», έγραψαν οι ερευνητές στα αποτελέσματα της δοκιμής.

Θεραπεία υποβοηθούμενη από DMT

Πολλοί είναι οι ασθενείς με κατάθλιψη που δεν ανταποκρίνονται στη συμβατική αγωγή και θεραπεία, εξ ου και οι ερευνητές στρέφονται στο DMT, που είναι μία από τις πιο ισχυρές παραισθησιογόνες ουσίες. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι το DMT επηρεάζει ιδιαίτερα περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται σε λειτουργίες υψηλότερου επιπέδου, όπως η φαντασία. Αυτή η ουσία προκαλεί ένα ισχυρό «τριπάρισμα» που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος τον κόσμο και τον εαυτό του. Αποτέλεσμα της επήρειας του DMT είναι ότι ο άνθρωπος που το παίρνει αντιλαμβάνεται τον χρόνο διαφορετικά και συχνά βλέπει οράματα στα οποία συναντά όντα από μια άλλη διάσταση.

Η εμπειρία που προκαλεί είναι πολύ δυνατή αλλά διαρκεί μόνο 25 λεπτά, ενώ η επίδραση της ψιλοκυβίνης (μαγικά μανιτάρια) διαρκεί αρκετές ώρες. Τα τελευταία χρόνια, το DMT έχει αναδειχθεί ως μια βιώσιμη ουσία για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, καθώς έχει σύντομη επίδραση, αν και τα κλινικά δεδομένα για τη χρήση της στη Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή παραμένουν περιορισμένα. Στην συγκεκριμένη κλινική δοκιμή του Imperial College του Λονδίνου, οι μισοί από τους συμμετέχοντες έλαβαν μία εφάπαξ ενδοφλέβια δόση 21,5 mg DMT σε διάστημα 10 λεπτών, ενώ οι άλλοι μισοί έλαβαν εικονικό φάρμακο (placebo). Και οι δύο ομάδες έλαβαν και συμπληρωματική επαγγελματική ψυχοθεραπεία. Τα αποτελέσματα ήταν σαφή: οι ασθενείς που έλαβαν DMT παρουσίασαν πολύ μεγαλύτερη βελτίωση από εκείνους της ομάδας εικονικού φαρμάκου, με αντικαταθλιπτική δράση που διήρκησε τρεις έως έξι μήνες.

Η χημική ένωση της ουσίας DMT

Ενδιαφέρον προκαλεί το δεδομένο ότι σε ένα δεύτερο στάδιο της δοκιμής που διενεργήθηκε, δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόσθετο όφελος μεταξύ των συμμετεχόντων που έλαβαν συνολικά δύο δόσεις DMT, γεγονός που υποδηλώνει ότι μία μόνο δόση μπορεί να είναι επαρκής. «Υπάρχει μια άμεση αντικαταθλιπτική δράση που διατηρείται σε μια περίοδο τριών μηνών, και αυτό είναι συναρπαστικό καθώς μιλάμε για μία μόνο δόση, σε μια μόνο συνεδρία, που συνδυάζεται με ψυχολογική υποστήριξη», δήλωσε στον Guardian ο Δρ. David Erritzoe, ψυχίατρος στο Imperial College London και επικεφαλής της κλινικής δοκιμής.

Ελπίδα για εκατομμύρια πάσχοντες

Για εκατομμύρια διαγνωσμένους με κατάθλιψη παγκοσμίως, τα συμβατικά αντικαταθλιπτικά δεν λειτουργούν. Όταν οι θεραπείες αποτυγχάνουν, το βάρος της κατάθλιψης μπορεί να κάνει ακόμη και την ολοκλήρωση της ημέρας να μοιάζει με ένα ανυπέρβλητο βάσανο. Οι ψυχεδελικές ουσίες βοηθούν τη θεραπεία να λειτουργήσει καλύτερα καθώς «ανασυντάσσει» συγκεκριμένες συνήθειες του εγκεφάλου. Αυτή η μελέτη προσθέτει εξέχουσα σημασία στην ολοένα και αυξανόμενη θεωρία που υποστηρίζει ότι τα ψυχεδελικά ναρκωτικά, όταν συνδυάζονται με ψυχοθεραπεία, αποτελούν ένα ορόσημο για την βελτίωση της ψυχικής υγείας.



Η κλινική αυτή δοκιμή ακολουθεί το παράδειγμα άλλων δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν ψιλοκυβίνη, για τις οποίες πολλοί ελπίζουν ότι θα λάβουν έγκριση για τη θεραπεία της κατάθλιψης από τις αρχές του Ηνωμένου Βασίλειου μέσα στην χρονιά που διανύουμε. Δεδομένου ότι το DMT επιδρά πολύ ταχύτερα από άλλες ψυχεδελικές ουσίες, αυτό το κάνει πιο εύκολα διαχειρίσημο από τους γιατρούς, καθώς βοηθά τις κλινικές να θεραπεύουν περισσότερους ασθενείς σε λιγότερο χρόνο.

Ωστόσο, όπως αναγνωρίζει ο Δρ. Erritzoe, οι ασθενείς μπορεί να χρειάζονται πιο εκτεταμένη υποστήριξη για να επεξεργαστούν και να ενσωματώσουν την ιδιαίτερα έντονη φύση μιας εμπειρίας DMT. Οι ερευνητές προβλέπουν ότι οι ψυχεδελικές ουσίες πιθανότατα θα είναι διαθέσιμες μόνο μέσω ιδιωτικών κλινικών αρχικά, εάν κι εφόσον εγκριθούν. Τα ευρήματα της δοκιμής δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Medicine στις 16 Φεβρουαρίου, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.