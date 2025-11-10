Μια δημοφιλής εφαρμογή παρακολούθησης βημάτων, φέρνει στο φως μια ανησυχητική εικόνα για το μέλλον της ανθρώπινης υγείας, αν συνεχίσουμε να περνάμε τις ώρες μας καθισμένοι μπροστά σε οθόνες. Μέσα από μια πρωτοποριακή προσομοίωση, οι δημιουργοί της παρουσιάζουν τον χαρακτήρα «Sam», ο οποίος αποτυπώνει με ιατρική ακρίβεια τις επιπτώσεις της καθιστικής ζωής στο σώμα και την εμφάνιση.

Η ανάπτυξη του Sam βασίζεται σε στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), το CDC και άλλες επιστημονικές μελέτες, ενώ η WeWard αξιοποίησε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, για να δημιουργήσει μια εικόνα του πώς θα μπορούσε να μοιάζει ο άνθρωπος το 2050. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το 80% των εφήβων σε παγκόσμιο επίπεδο δεν ασκείται επαρκώς, με την εφαρμογή να προειδοποιεί για μια «επιδημία αδράνειας», η οποία τροφοδοτείται από τη σύγχρονη «κουλτούρα της ευκολίας».

Η καθημερινότητα των περισσότερων σήμερα χαρακτηρίζεται από ελάχιστη φυσική δραστηριότητα: παραγγελίες φαγητού, εργασία από το σπίτι, χρήση social media και συνεχής επικοινωνία μέσω οθονών χωρίς καμία κίνηση. Οι συνέπειες αυτής της υπερβολικής αδράνειας είναι σοβαρές, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιοπαθειών, εγκεφαλικών, διαβήτη, καρκίνου και άνοιας, ενώ προκαλούν παχυσαρκία, κακή στάση σώματος, πρόωρη γήρανση και δερματικά προβλήματα, όλα εμφανή στον Sam.

Η εφαρμογή επισημαίνει επιπλέον προβλήματα όπως το λεγόμενο «tech neck» και άλλες μυοσκελετικές διαταραχές, που προκαλούνται από το συνεχές σκύψιμο μπροστά στις οθόνες, οδηγώντας σε καμπουριασμένους ώμους, χρόνιους πόνους στον αυχένα και δυσκαμψία. Παράλληλα, η υπερβολική έκθεση στο μπλε φως μπορεί να προκαλέσει ξηροφθαλμία, πονοκεφάλους, θολή όραση και πρόωρη γήρανση του δέρματος.

Η καθιστική ζωή επηρεάζει και την κυκλοφορία του αίματος, με αποτέλεσμα πρήξιμο αστραγάλων, κιρσούς και θρόμβους. Η WeWard αναφέρει περιστατικά όπως ενός 24χρονου που πέθανε από θρόμβο αίματος μετά από πολλές ώρες συνεχούς gaming κατά την περίοδο της καραντίνας.

Οι δημιουργοί της εφαρμογής ενθαρρύνουν τους χρήστες να ανεβάσουν τις δικές τους φωτογραφίες στο εργαλείο, ώστε να δουν πώς θα είναι το «μέλλον του καναπέ», αν δεν αλλάξουν τις συνήθειές τους.

Όπως σημειώνουν:

«Αν ψάχνετε κάτι πραγματικά τρομακτικό, ρίξτε μια ματιά στο μέλλον μας, αν συνεχίσουμε να επιλέγουμε την ευκολία αντί για την κίνηση».