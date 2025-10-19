Ελπίδα για εκατοντάδες γυναίκες που έχουν έναν από τους πιο επιθετικούς τύπους καρκίνου του μαστού, φέρνει νέα κλινική μελέτη, η οποία έδειξε ότι πειραματική θεραπεία μείωσε κατά 38% τον κίνδυνο επιδείνωσης της νόσου. Η μελέτη αφορούσε ασθενείς με προχωρημένο τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού (TNBC), έναν ιδιαίτερα δύσκολο τύπο στην αντιμετώπιση, με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.

Η μελέτη συνέκρινε το Trodelvy με μια τυπική χημειοθεραπεία σε 558 ασθενείς με προχωρημένο τριπλά αρνητικό καρκίνο του μαστού (TNBC), που δεν είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία και των οποίων οι όγκοι δεν εκφράζουν την πρωτεΐνη PD-L1 -στόχο των ανοσοθεραπειών, όπως το Keytruda.

Το φάρμακο έλαβε την πρώτη έγκριση στις ΗΠΑ το 2020 για τη θεραπεία ασθενών με προχωρημένο TNBC, που είχαν ήδη υποβληθεί σε τουλάχιστον δύο προηγούμενες θεραπείες.

Ο TNBC είναι μια επιθετική μορφή διηθητικού καρκίνου του μαστού, που τείνει να αναπτύσσεται και να εξαπλώνεται γρηγορότερα, έχει λιγότερες θεραπευτικές επιλογές και χειρότερη πρόγνωση. Αντιστοιχεί σε περίπου 10% με 15% όλων των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού.

Τα αντισώματα-φορείς φαρμάκων όπως το Trodelvy έχουν σχεδιαστεί ώστε να μεταφέρουν το αντικαρκινικό φάρμακο με ακρίβεια στα καρκινικά κύτταρα, προκαλώντας λιγότερες βλάβες στους υγιείς ιστούς σε σύγκριση με την παραδοσιακή χημειοθεραπεία.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, οι ασθενείς που έλαβαν το Trodelvy είχαν μέσο χρόνο χωρίς επιδείνωση της νόσου (progression-free survival) 9,7 μήνες, σε σύγκριση με 6,9 μήνες για όσους έλαβαν χημειοθεραπεία.

Τα αρχικά αποτελέσματα της μελέτης είχαν ανακοινωθεί τον Μάιο, ενώ τα πιο πρόσφατα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ογκολογίας (ESMO) στο Βερολίνο.

«Η ικανότητα του sacituzumab govitecan (Trodelvy) να καθυστερεί σημαντικά την επιδείνωση της νόσου και τον θάνατο ενδέχεται να αποτελεί τη σημαντικότερη πρόοδο στη θεραπεία αυτής της ομάδας ασθενών τα τελευταία 20 χρόνια, από τότε που ο TNBC αναγνωρίστηκε ως ξεχωριστός τύπος καρκίνου», δήλωσε ο Χαβιέρ Κορτές, επικεφαλής του Διεθνούς Κέντρου Καρκίνου του Μαστού στην Ισπανία και κύριος ερευνητής της δοκιμής.

Η Gilead (σ.σ. η φαρμακευτική εταιρεία) σημείωσε ότι τα δεδομένα για τη συνολική επιβίωση (overall survival) δεν είναι ακόμη ώριμα και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πορεία των ασθενών με περαιτέρω αναλύσεις, σύμφωνα με το Reuters.

Τον Μάιο, η Gilead είχε επίσης ανακοινώσει ότι το Trodelvy σε συνδυασμό με το Keytruda της Merck μείωσε τον κίνδυνο επιδείνωσης του TNBC κατά 35%, όταν χρησιμοποιήθηκε ως αρχική θεραπεία.