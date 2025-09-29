Τα εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες, με σχεδόν 800.000 περιστατικά κάθε χρόνο. Κατά μέσο όρο, ένα εγκεφαλικό συμβαίνει κάθε 40 δευτερόλεπτα στη χώρα, όπως αναφέρει η huffpost.

Σύμφωνα με τον Δρ. Μπράντον Τζίλιο, διευθυντή αγγειακής νευρολογίας στο νοσοκομείο NYU Langone Hospital – Brooklyn, περίπου το 85% των εγκεφαλικών είναι ισχαιμικά, δηλαδή προκαλούνται από έλλειψη ροής αίματος στον εγκέφαλο. Το υπόλοιπο 15% είναι αιμορραγικά, όταν ένα αιμοφόρο αγγείο σπάει μέσα στον εγκέφαλο.

Πολλοί ασθενείς εμφανίζουν πριν από το εγκεφαλικό ένα προειδοποιητικό εγκεφαλικό επεισόδιο, γνωστό ως παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο. Αυτά τα «προειδοποιητικά εγκεφαλικά» μπορεί να συμβούν ημέρες ή εβδομάδες πριν το σοβαρό επεισόδιο. Ο Δρ. Άχμεντ Ίτρατ, διευθυντής ιατρικής ομάδας εγκεφαλικών στο Cleveland Clinic Akron General, προειδοποιεί ότι έως και 1 στους 5 ασθενείς που βιώνουν τέτοιο επεισόδιο μπορεί να πάθουν εγκεφαλικό μέσα σε 90 ημέρες αν δεν λάβουν ιατρική βοήθεια.

Ουσιαστικά, τα παροδικά ισχαιμικά επεισόδια προκαλούν ξαφνικά συμπτώματα νευρολογικής βλάβης τα οποία όμως υποχωρούν από μόνα τους. Δεν οδηγούν σε μόνιμη βλάβη του εγκεφάλου, αλλά αποτελούν ισχυρό προειδοποιητικό σημάδι. «Είναι ένας προάγγελος, συχνά για κάποιον που μπορεί να πάθει εγκεφαλικό ακόμα και μέσα στις επόμενες 48 ώρες», τόνισε ο Δρ. Τζίλιο.

Ο όρος «μικροεγκεφαλικό» χρησιμοποιείται συχνά, όμως ο Δρ. Τζόσουα Γουάιλι, ειδικός στη νευρολογία στο Πανεπιστήμιο Columbia, επισημαίνει ότι αυτή η φράση ελαχιστοποιεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Αντίθετα, ο όρος «προειδοποιητικό εγκεφαλικό» τονίζει ότι πρόκειται για επείγον περιστατικό.

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν το ακρωνύμιο BE FAST για τα συμπτώματα

: δυσκολία στην ομιλία, Time: χρόνος για άμεση κλήση σε επείγουσα βοήθεια. Το «Τ» μπορεί επίσης να σημαίνει και έντονος, ξαφνικός πονοκέφαλος.

Ο Δρ. Τζίλιο εξηγεί: «Μπορεί να έχετε όλα αυτά τα συμπτώματα ή μόνο ένα. Σε κάθε περίπτωση, αν εμφανιστούν ξαφνικά, πρέπει να πάτε αμέσως στα επείγοντα».

Τα προειδοποιητικά επεισόδια διαρκούν συνήθως λίγα λεπτά, από 30 δευτερόλεπτα έως το πολύ μία ώρα, σύμφωνα με τον Δρ. Γουάιλι. Παρόλο που τα συμπτώματα μπορεί να εξαφανιστούν γρήγορα, δεν πρέπει να αγνοηθούν. «Όταν κάποιος έχει συμπτώματα, δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψουμε αν θα εξαφανιστούν ή αν θα εξελιχθούν σε μόνιμη αναπηρία», προειδοποίησε ο Δρ. Ίτρατ.

Οι ειδικοί συνιστούν: μόλις εμφανιστούν τα σημάδια, καλέστε άμεσα ασθενοφόρο και ενημερώστε το ιατρικό προσωπικό ότι μπορεί να πρόκειται για εγκεφαλικό. «Μην υποτιμάτε τα συμπτώματα», τόνισε ο Γουάιλι, προσθέτοντας ότι ακόμη κι αν κάποιος δεν πάει στα επείγοντα, πρέπει να δει τον γιατρό ή τον καρδιολόγο του το συντομότερο δυνατόν.

Παράγοντες όπως η υψηλή χοληστερόλη και ο διαβήτης αυξάνουν τον κίνδυνο, γι’ αυτό είναι σημαντική η σωστή ρύθμιση αυτών των καταστάσεων. Ο Δρ. Τζίλιο σημείωσε ότι συχνά χρειάζονται αλλαγές στον τρόπο ζωής: περισσότερη φυσική δραστηριότητα, διακοπή καπνίσματος, υγιεινή διατροφή ή φαρμακευτική αγωγή για την υπέρταση.

Ο Δρ. Γουάιλι καταλήγει: «Υπάρχει επείγουσα ανάγκη το κοινό να κατανοήσει τα σημάδια και τα συμπτώματα του εγκεφαλικού και τι πρέπει να κάνει». Τα εγκεφαλικά είναι συχνά, και η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων μπορεί να σώσει ζωές.