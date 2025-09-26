Ένα από τα προβλήματα που απασχολούν τα νοσοκομεία είναι η διασπορά βακτηρίων, που είναι ανθεκτικά στα φάρμακα και προκαλούν λοιμώξεις στους ασθενείς, με ορισμένες περιπτώσεις να είναι θανατηφόρες. Τώρα, γιατροί υποστηρίζουν ότι μπορεί να λύσουν το πρόβλημα χάρη σε ιούς.

Τα πανεπιστήμια Monash και The Alfred σε συνεργασία με αμερικανική κλινική που διεξήχθησαν οι δοκιμές, ανέπτυξαν το Entelli-02, ένα κοκτέιλ φαρμάκων που αποτελείται από πέντε βακτηριοφάγους.

Οι βακτηριοφάγοι ή απλά φάγοι είναι ειδική κατηγορία ιών που προσβάλλουν βακτήρια. Στην κυριολεξία βακτηριοφάγος σημαίνει «αυτός που καταλύει βακτήρια», ενώ κάθε φάγος μπορεί να προσβάλλει ένα ή και περισσότερα στελέχη ή είδη βακτηρίων.

Το Interesting Engineering έγραψε ότι το Entelli-02 αποτελούμενο από πέντε φάγους έχει σχεδιαστεί ειδικά για την καταπολέμηση του συμπλέγματος Enterobacter cloacae (ECC), μιας ομάδας βακτηρίων που ευθύνονται για σοβαρές, δύσκολα θεραπεύσιμες νοσοκομειακές λοιμώξεις.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε ένα προϊόν φαγοθεραπείας έτοιμο για κλινική χρήση, προσαρμοσμένο σε ένα βακτηριακό παθογόνο AMR», δήλωσε ο καθηγητής Jeremy J. Barr.

«Αρχικά ξεκινήσαμε με τρεις φάγους στο κοκτέιλ μας, αλλά μέσω επαναληπτικού σχεδιασμού, το βελτιώσαμε προσαρμόζοντας γενετικά τους ιούς, ώστε να επεκτείνουν το φάσμα των ξενιστών τους. Στη συνέχεια επιλέξαμε δύο επιπλέον φάγους με βελτιωμένα αποτελέσματα θεραπείας», δήλωσε ο Δρ. Dinesh Subedi, συγγραφέας σχετικής μελέτης που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση του επιστημονικού περιοδικού Nature Microbiology.

Το Entelli-02 είναι διαθέσιμο πλέον, αλλά επειδή κυκλοφορεί σε μικρές ποσότητες χρησιμοποιείται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.