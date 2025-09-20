Η έγκριση ενός νέου κολλυρίου για την πρεσβυωπία από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA – Food and Drug Administration) ανοίγει νέο κεφάλαιο στη θεραπευτική αντιμετώπιση της πάθησης που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους άνω των 40 ετών παγκοσμίως.

Πρόκειται για το VIZZ, διάλυμα aceclidine 1,44%, το οποίο έλαβε το πράσινο φως στις 31 Ιουλίου 2025, αποτελώντας το πρώτο φάρμακο της συγκεκριμένης κατηγορίας που εγκρίνεται για χρήση στην αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της παρασκευάστριας εταιρείας Lenz Therapeutics, το κολλύριο εφαρμόζεται μία φορά την ημέρα και προσφέρει βελτίωση της κοντινής όρασης για χρονικό διάστημα που φτάνει έως και τις δέκα ώρες.

Ο μηχανισμός δράσης του βασίζεται στη συστολή του σφιγκτήρα της ίριδας, δημιουργώντας το λεγόμενο pinhole effect. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η διάμετρος της κόρης σε επίπεδα κάτω των δύο χιλιοστών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το βάθος πεδίου και να βελτιώνεται η όραση για κοντά αντικείμενα, χωρίς να αλλοιώνεται σημαντικά η μακρινή όραση. Όπως υπογραμμίζουν οι ερευνητές, το VIZZ έχει το πλεονέκτημα ότι δεν προκαλεί «μυωπική μετατόπιση» (myopic shift), δηλαδή το θόλωμα των μακρινών αποστάσεων που μπορεί να παρατηρηθεί με άλλες θεραπείες.

Τα αποτελέσματα προήλθαν από τρεις κλινικές μελέτες φάσης 3, στις οποίες καταγράφηκαν περισσότερες από 30.000 ημέρες χρήσης χωρίς σοβαρά περιστατικά που να σχετίζονται με το φάρμακο. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν ήταν ήπιες και παροδικές, όπως ερεθισμός στην εφαρμογή, ελαφρά θολή όραση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και πονοκέφαλος. Τα στοιχεία κρίθηκαν επαρκή ώστε να δοθεί η έγκριση, με τον FDA να εκτιμά ότι η σχέση οφέλους–κινδύνου είναι ξεκάθαρα θετική.

Mεγαλύτερη διάρκεια δράσης

Η διάθεση του φαρμάκου αναμένεται να ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2025, ενώ η ευρεία διαθεσιμότητα προβλέπεται για το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς. Το νέο κολλύριο έρχεται να προστεθεί σε μια αναδυόμενη φαρμακευτική κατηγορία που άνοιξε το 2021 με το Vuity (pilocarpine), προσφέροντας όμως μεγαλύτερη διάρκεια δράσης και καλύτερο προφίλ ασφάλειας.

Η έγκριση του VIZZ δεν αποτελεί μόνο σημαντική εξέλιξη για τους ασθενείς με πρεσβυωπία αλλά και ένα ακόμα βήμα προς τη διεύρυνση των μη επεμβατικών λύσεων που μπορούν να υποκαταστήσουν προσωρινά τα γυαλιά ανάγνωσης. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αγορά των κολλυρίων για πρεσβυωπία θα γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, καθώς πρόκειται για μία κατάσταση που αφορά πάνω από 120 εκατομμύρια Αμερικανούς και δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Με το VIZZ να αποτελεί το πρώτο εγκεκριμένο σκεύασμα με aceclidine και με τις κλινικές μελέτες να καταδεικνύουν αποτελεσματικότητα και καλή ανεκτικότητα, η ιατρική κοινότητα παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πορεία του στην αγορά και το κατά πόσο θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες για μια ασφαλή και πρακτική λύση στην πρεσβυωπία.