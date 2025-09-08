Η παχυσαρκία δεν είναι απλώς ένα αισθητικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα πολυσυστηματικό νόσημα με άμεση, επιβλαβή επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Επιπλέον, σχετίζεται με σημαντική μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης, ανεξάρτητα από τυχόν συνοδά νοσήματα. Τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι περισσότεροι από 2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, ενώ έως το 2050, ο αριθμός αυτός αναμένεται να ξεπεράσει τα 3,8 δισεκατομμύρια.

Στην Ελλάδα, το 62% του ενήλικου πληθυσμού εμφανίζει αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ ≥25 kg/m²) και το 27% πάσχει από παχυσαρκία (ΔΜΣ ≥30 kg/m²), σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παχυσαρκίας. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το 2030 περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια Έλληνες θα έχουν αυξημένο ΔΜΣ. Μόνο στην Ελλάδα, περισσότεροι από 2.000 θάνατοι κάθε χρόνο συνδέονται άμεσα με νοσήματα που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Εκτιμάται ότι ένας άνδρας με ΔΜΣ άνω του 40 χάνει κατά μέσο όρο 9 χρόνια ζωής, ενώ μια γυναίκα περίπου 8.

«Παχυσαρκία και Καρδιαγγειακή Υγεία: Οι ασθενείς ρωτούν, οι γιατροί απαντούν»

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού για τους κινδύνους της παχυσαρκίας και την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία «Ιμερόεσσα» και τη Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΑΠΘ, διοργανώνει την εκδήλωση: «Παχυσαρκία και Καρδιαγγειακή Υγεία: Οι ασθενείς ρωτούν, οι γιατροί απαντούν».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Περίπτερο 4, Σταντ 9 της ΔΕΘ, σήμερα (Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025), στις 18:30, και είναι ανοιχτή στο κοινό. Το ιατρείο «Καρδιομεταβολικής Ιατρικής & Παχυσαρκίας» της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ συμμετέχει ενεργά, με στόχο να ενημερώσει το κοινό για την παχυσαρκία ως βασικό και ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο και την αναγκαιότητα έγκαιρης ανίχνευσης ατόμων υψηλού κινδύνου, μέσω απλών ανθρωπομετρικών δεικτών.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, η καρδιακή ανεπάρκεια, η στεφανιαία νόσος, η αρτηριακή υπέρταση, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, η χρόνια θρομβοεμβολική νόσος και η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση είναι μόνο μερικά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα που σχετίζονται άμεσα με την παχυσαρκία. Εκτιμάται ότι περίπου το 5% των καρδιαγγειακών θανάτων οφείλεται αποκλειστικά στον αυξημένο ΔΜΣ, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες όπως το κάπνισμα, η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης ή η δυσλιπιδαιμία.

WtHR, ένας νέος δείκτης καρδιομεταβολικής

Νεότερα δεδομένα υποστηρίζουν τη χρήση και άλλων ανθρωπομετρικών παραμέτρων πέραν του ΔΜΣ για την κλινική αξιολόγηση και τη διαστρωμάτωση κινδύνου σε υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα. Ένας από τους πιο αξιόπιστους δείκτες φαίνεται να είναι ο λόγος περιμέτρου μέσης προς ύψος (waist-to-height ratio, WtHR), ο οποίος μπορεί να εντοπίσει πιο έγκαιρα τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο καρδιαγγειακών και μεταβολικών επιπλοκών.

Τιμή WtHR ίση ή μεγαλύτερη από 0,5 υποδηλώνει αυξημένη εναπόθεση λίπους και πρέπει να αξιολογείται μαζί με τον ΔΜΣ για τη διάγνωση και σταδιοποίηση της παχυσαρκίας. Ο δείκτης αυτός αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου και θανάτου, συνδέεται με αύξηση του κινδύνου κατά 23% και 39% αντίστοιχα, ενώ αύξηση της τιμής κατά 5% αυξάνει τον κίνδυνο οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου κατά 24% και ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 22%, με τη συσχέτιση να είναι ισχυρότερη στις γυναίκες.

Η αξιολόγηση του δείκτη WtHR αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στη σωστή διαστρωμάτωση του καρδιαγγειακού κινδύνου και στη λήψη στοχευμένων θεραπευτικών αποφάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ