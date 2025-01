Ένα νέο ερευνητικό συμπέρασμα υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι που αργούν περισσότερο να εισέλθουν στη φάση του ύπνου κατά την οποία εμφανίζονται τα όνειρα, είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν άνοια.

Η καθυστέρηση στην είσοδο στη φάση των ονείρων, γνωστή ως ταχεία κίνηση των ματιών ή REM, μπορεί να διαταράξει την ικανότητα συγκέντρωσης αναμνήσεων και να επηρεάσει τη ρύθμιση των συναισθημάτων, σύμφωνα με επιστήμονες.

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο η ποιότητα, όσο και η ποσότητα του ύπνου που παίρνουμε ενδέχεται να επηρεάσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Τώρα, νέα έρευνα υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι που παίρνουν «σημαντικά περισσότερο» χρόνο για να ξεκινήσουν τη φάση REM ενδέχεται να βιώνουν ένα πρώιμο σύμπτωμα της ασθένειας.

Οι ερευνητές εξήγησαν ότι η φάση REM ακολουθεί τρεις φάσεις μη REM ύπνου, η καθεμία από τις οποίες είναι πιο βαθιά από την προηγούμενη.

Οι φάσεις χρειάζονται 90 λεπτά ή περισσότερο για να ολοκληρωθούν, ανάλογα με την ηλικία και ένα άτομο μπορεί να περάσει από αυτές τέσσερις ή πέντε φορές μέσα σε μια τυπική νύχτα. Οι ηλικιωμένοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στη φάση REM.

Κατά τη διάρκεια του ύπνου REM, ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις αναμνήσεις, ειδικά αυτές που έχουν συναισθηματικό φορτίο, και τις αποθηκεύει μακροπρόθεσμα.

«Η καθυστέρηση στον ύπνο REM διαταράσσει την ικανότητα του εγκεφάλου να συγκεντρώνει αναμνήσεις, επηρεάζοντας τη διαδικασία που συμβάλλει στη μάθηση και τη μνήμη», δήλωσε η καθηγήτρια Yue Leng, συνεπικεφαλής της μελέτης από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σαν Φρανσίσκο.

«Εάν είναι ανεπαρκής ή καθυστερημένη, μπορεί να αυξήσει την ορμόνη του στρες, την κορτιζόλη. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον ιππόκαμπο του εγκεφάλου, μια κρίσιμη δομή για τη συγκέντρωση μνήμης», αναφέρει.

Σύμφωνα με την nypost οι ερευνητές παρακολούθησαν 128 άτομα με μέση ηλικία 70 ετών από τη νευρολογική μονάδα του νοσοκομείου Κίνας-Ιαπωνίας στο Πεκίνο. Από αυτούς, οι μισοί είχαν Αλτσχάιμερ και περίπου το ένα τρίτο παρουσίαζαν ήπια γνωστική εξασθένηση, συχνά προκαταρκτικό στάδιο της νόσου Αλτσχάιμερ.

Οι συμμετέχοντες κοιμήθηκαν τη νύχτα στην κλινική, ώστε οι ερευνητές να μετρήσουν τη δραστηριότητα των εγκεφαλικών κυμάτων, τις κινήσεις των ματιών, τον καρδιακό ρυθμό και την αναπνοή.

Οι συσκευές παρακολούθησης φυσικής κατάστασης μπορούν να καταγράψουν κάποιες από αυτές τις πληροφορίες, αλλά με λιγότερη ακρίβεια.

Οι ερευνητές χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες: εκείνους με πρώιμο και καθυστερημένο ύπνο REM.

Η ομάδα με τον πρώιμο ύπνο REM έφτασε στη φάση αυτή σε λιγότερο από 98 λεπτά μετά την έναρξη του ύπνου, ενώ η ομάδα με καθυστερημένο ύπνο REM τη βρήκε περισσότερα από 193 λεπτά μετά.

Οι συμμετέχοντες με Αλτσχάιμερ είχαν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν καθυστερημένο ύπνο REM, σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Alzheimer’s and Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Επίσης, έτειναν να παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα των δύο τοξικών πρωτεϊνών που βρίσκονται σε άτομα με την κατάσταση αυτή.

Αυτοί με καθυστερημένο ύπνο REM είχαν 16% περισσότερο αμυλοειδές και 29% περισσότερο ταυ από εκείνους με πρώιμο ύπνο REM. Είχαν επίσης 39% λιγότερη από μια υγιή πρωτεΐνη, την εγκεφαλογενή νευροτροφική παράγοντα (BDNF), η οποία μειώνεται στο Αλτσχάιμερ.

«Οι μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να μελετήσουν τις επιδράσεις ορισμένων φαρμάκων που επηρεάζουν τα πρότυπα του ύπνου, καθώς αυτά ενδέχεται να τροποποιήσουν την πρόοδο της νόσου», δήλωσε η Leng.

Πρόσθεσε ότι η μελατονίνη μπορεί να ενισχύσει τον ύπνο REM και μελέτες σε ποντίκια έχουν δείξει ότι μειώνει τη συσσώρευση ταυ και αμυλοειδούς.

Άλλα φάρμακα που θεραπεύουν την αϋπνία μπλοκάροντας ένα χημικό που καταστέλλει τον ύπνο REM έχουν επίσης δείξει μείωση της συσσώρευσης ταυ και αμυλοειδούς.

Άτομα που ανησυχούν για τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, θα πρέπει να ακολουθούν υγιείς συνήθειες ύπνου που διευκολύνουν τη μετάβαση από τον ελαφρύ ύπνο στον ύπνο REM, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα.

«Αυτό περιλαμβάνει τη θεραπεία καταστάσεων όπως η άπνοια ύπνου και την αποφυγή βαριάς κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς και τα δύο μπορεί να επηρεάσουν τον υγιή κύκλο ύπνου», πρόσθεσε ο Δρ. Dantao Peng, συνεπικεφαλής της μελέτης από το Τμήμα Νευρολογίας του Νοσοκομείου Κίνας-Ιαπωνίας στο Πεκίνο.

«Οι ασθενείς που παίρνουν ορισμένα αντικαταθλιπτικά και ηρεμιστικά που μειώνουν τον ύπνο REM θα πρέπει να συζητήσουν τις ανησυχίες τους με το γιατρό τους, αν ανησυχούν για το Αλτσχάιμερ». καταλήγει.