Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι τα φυτικά λίπη, όπως το καλαμποκέλαιο ή το σογιέλαιο, ήταν τα μόνα που διεκδικούσαν την σφραγίδα της υγιεινής τροφής, ενώ, αντιθέτως, τα ζωικά λίπη ήταν οι μεγάλοι εχθροί του σώματος, υπεύθυνα όχι μόνο για περιπτώσεις παχυσαρκίας αλλά και για σοβαρότερα προβλήματα υγείας. Ένα διαφορετικό πρόγραμμα που έχει προκαλέσει συζητήσεις στην Αμερική υποστηρίζει ότι όλα αυτά είναι ένας μύθος.

Το βιβλίο Eat Fat, Lose Fat (Χάστε λίπος, ενώ τρώτε λιπαρά) των δρων Λέρι Ένιγκ και Σάλι Φάλον, θα σας επαναφέρει στο δρόμο που χάραξε η φύση για την αποτελεσματική διατροφή. Σύμφωνα με τις συγγραφείς, θα πρέπει να ξεχάσουμε την σκληρή άποψη που μας ήθελε να υποφέρουμε για να χάσουμε βάρος.

Στην πραγματικότητα, το να στερούμαστε βασικές τροφές μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, καθώς έτσι ενεργοποιείται ο μηχανισμός αποθήκευσης λίπους. Γι’ αυτό, υποστηρίζει το νέο μπεστ σέλερ, όταν καταναλώνουμε επαρκείς ποσότητες λιπαρών με τα γεύματα μας, θα σταματήσουμε να νιώθουμε μονίμως πεινασμένες ενώ το σάκχαρο στο αίμα θα παραμείνει σε φυσιολογικά επίπεδα. Το αίσθημα της πείνας εξαφανίζεται και η απόφαση μας να τρεφόμαστε με μέτριες ποσότητες φαγητού σχεδόν μας φαίνεται παιχνίδι.

Είναι τόσο απλό;

Αν τρέφεστε ικανοποιητικά, το σώμα σας λαμβάνει σήμα ότι έχει απόθεμα τροφής και απελευθερώνει το λίπος που αποθήκευε. Αυτό είναι το βασικό κλειδί στην απώλεια βάρους– αλλά δεν είναι μόνο αυτό το μυστικό της επιτυχίας του προγράμματος. Σε αυτή τη δίαιτα, οι δημιουργοί της προτείνουν την κατανάλωση «καλών» λιπαρών και ταυτόχρονα υπόσχονται την σταδιακή απελευθέρωση των «κακών» από τον οργανισμό σας. Σκεφτείτε, λένε οι ίδιες, ότι είναι σαν να αναβαθμίζετε το καύσιμο που καίτε και το αποτέλεσμα θα είναι η σωστή λειτουργία του οργανισμού και η εξασφάλιση καλύτερης υγείας.

Οι δύο κυρίες, που θεωρούνται ειδικές σε θέματα διατροφής με λίπος, έχουν βοηθήσει εκατοντάδες ασθενείς με προβλήματα βάρους όχι απλώς να χάσουν τα περιττά κιλά, αλλά και να λύσουν μια σειρά από προβλήματα υγείας που είχαν. Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα του ελαιόλαδου, η επαναφορά στο βούτυρο, την κρέμα γάλακτος και κυρίως στο άγνωστο μας λάδι καρύδας ακούγεται τουλάχιστον περίεργη. Στο βιβλίο αυτό, ωστόσο, για πρώτη φορά αποκαθίσταται η φήμη των κορεσμένων λιπαρών.

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι αυτά αυξάνουν τη χοληστερίνη στο αίμα και κάνουν κακό στα αγγεία μας. Τώρα όλες οι πηγές κορεσμένου λίπους (όσες δηλαδή περιέχονται στο κρέας, το αβγό, το γάλα και τα παράγωγα τους) συμπληρώνουν τη νέα θεωρία σε συνδυασμό με μια νέα εντυπωσιακή άφιξη: το λάδι καρύδας το οποίο έχει την ιδιότητα να επιταχύνει την απώλεια βάρους. Εκτός από γνωστή διατροφολόγος παγκοσμίως, η δρ Ένιγκ είναι συγγραφέας της έκδοσης Know your Fats (Κατανόησε τα Λιπαρά, Bethesda Press, 2000), το οποίο έχει θεωρηθεί Βίβλος της Γνώσης για το λίπος.

Κατά τη διάρκεια της επιστημονικής έρευνας, τα τελευταία είκοσι χρόνια, η δρ Μέρι Ένιγκ αποκάλυψε, πρώτη σχεδόν από όλους, τη βλάβη που μπορούν να προκαλέσουν τα τρανς λιπαρά. Τα τρανς λιπαρά, (ή αλλιώς μερικώς υδρογονωμένα φυτικά έλαια) βρίσκονται συνήθως σε μαργαρίνες, μαγιονέζες, συσκευασμένα γλυκά, κέικ, μπισκότα, κτλ και είναι εξαιρετικά βλαβερά γιατί όχι μόνο ανεβάζουν την «κακή» χοληστερίνη, αλλά επιπλέον κατεβάζουν την «καλή». Κόντρα στο ρεύμα της εποχής και τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων στην Αμερική, η ίδια και η ομάδα της άσκησε σημαντικές πιέσεις προκειμένου να αναγράφεται υποχρεωτικά το ποσοστό των τρανς λιπαρών στις ετικέτες τροφίμων.

Η δρ Ένιγκ είναι πρόεδρος της Ένωσης Διατροφολόγων στο Μέριλαντ και πρόσφατα τιμήθηκε από το Αμερικανικό Κολέγιο Διατροφής για την πρωτοποριακή δουλειά της εφιστώντας προσοχή στους κινδύνους των λιπαρών τρανς. Επόμενος στόχος της, η εξοικείωση του κόσμου με το λάδι καρύδας και τις υπόλοιπα παράγωγα της. Η ειδικός βασίζει το πρόγραμμα της στην έρευνα που διενεργήθηκε σε Γαλλία, Ιταλία, Καναδά, Ιαπωνία και ΗΠΑ τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια και τα θετικά αποτελέσματα για τη χρήση της καρύδας. Και παράλληλα, καταγράφονται για πρώτη φορά τα στοιχεία μιας έρευνας που δημοσιεύτηκε σε έγκυρα επιστημονικά και ιατρικά περιοδικά («The Journal Of Lipid Research» Reviews in Pure and Applied Pharmacological Science και American Journal of Clinical Nutrition) τα οποία αποδεικνύουν ότι το σώμα μας όχι μόνο χρειάζεται λιπαρά, αλλά για την ακρίβεια κορεσμένα λιπαρά (ζωικά λίπη, κυρίως) για να θρέψει τον εγκέφαλο, την καρδιά, τα νεύρα, τις ορμόνες και κάθε κύτταρο του.

Τα κορεσμένα λίπη είναι απαραίτητα γιατί σχηματίζουν ένα μέρος από τις κυτταρικές μεμβράνες. Αν ο οργανισμός στερηθεί τα λιπαρά εκείνα που τον βοηθούν να παράγει υγιή κύτταρα, τότε αυτόματα ρισκάρει την ίδια την καλή λειτουργία του. τα επίπεδα της ενέργειας πέφτουν, το νευρικό σύστημα δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά, οι αδένες, οι ορμόνες και ο μεταβολισμός σας υφίστανται σοβαρή μεταβολή. Για να έρθουμε και στο ζητούμενο με τα κύτταρα αποδυναμωμένα, η απώλεια βάρους μετατρέπεται σε μια επίπονη μάχη. Το 95% της εμπειρίας των διατροφολόγων έχει καταλήξει ότι στην περίπτωση αυτή, υπάρχει μονόδρομος: κούραση του οργανισμού> αίσθημα πείνας> επιπλέον βάρος.

Ωστόσο, οι περισσότερες γυναίκες δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι το σώμα μας χρειάζεται λίπος, όταν μάλιστα είναι αυτό που προσπαθούμε απεγνωσμένα να χάσουμε. Αν οι βραχίονές μας έχουν αρχίσει να κρεμάνε, έχουμε κυτταρίτιδα στους μηρούς και το στομάχι μας να προεξέχει ελαφρώς, είναι δυνατόν το σώμα μας να έχει ανάγκη από λίπος; Κι όμως, ναι, λέει η συγκεκριμένη επιστημονική ομάδα. Τα εμφανή λιπαρά σημεία του σώματος δεν προκύπτουν απαραίτητα από την κατανάλωση λίπους. Μπορεί να είστε δέκα ή και περισσότερα κιλά παραπάνω από το κανονικό και να στερείστε λιπαρών ουσιών. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η συμβουλή ενός ειδικού παθολόγου είναι απαραίτητη για να κρίνει αν η πρόσληψη λιπαρών ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε πιθανές καρδιοπάθειες.

Είναι το λάδι καρύδας θαυματουργή τροφή;

Το λάδι καρύδας παράγεται με έκθλιψη από την ψίχα του καρπού. Το σημαντικό αυτό λιπαρό έλαιο έχει ευχάριστη, γλυκιά γεύση και μπορεί να αντικαταστήσει το ελαιόλαδο και το αγνό βούτυρο με μοναδικό μειονέκτημα ότι ταγκίζει εύκολα και γρήγορα. Το συγκεκριμένο λάδι παρουσιάζει υψηλή περιεκτικότητα σε μικρής και μεσαίας αλυσίδας λιπαρά οξέα επιτρέποντας το μεταβολισμό των λιπαρών οξέων. Σύμφωνα δε με πρόσφατη επιστημονική έρευνα που διενεργήθηκε στην Ινδία -τη χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ελαίου καρύδας – ο βασικός μεταβολισμός των κατοίκων είναι αυξημένος κατά 25%.

Αν λάβουμε υπόψη ότι σε μια χώρα με θερμό κλίμα, το αναμενόμενο είναι να υπάρχει μείωση του βασικού μεταβολισμού, έτσι ώστε να αντισταθμίζονται ορισμένες λειτουργίες του οργανισμού με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την εξωτερική θερμοκρασία, το δεδομένο του υψηλού μεταβολισμού είναι ήδη αξιοσημείωτο.

Στην πραγματικότητα, λοιπόν, αποδείχτηκε ότι τα άτομα που κατανάλωναν λάδι καρύδας ήταν πιο αδύνατα και το ποσοστό λίπους του σώματός τους ήταν αισθητά μικρότερο από άτομα άλλης χώρας που χρησιμοποιούσαν κάποια άλλη πηγή ελαίου. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν επίσης ότι η κατανάλωση του, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, μειώνει σταδιακά τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα. Αυτό που είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζουμε είναι ότι λόγω της χαμηλότερης περιεκτικότητας του σε ακόρεστα λιπαρά οξέα δεν ευνοεί τη δημιουργία των βλαβερών λιποπρωτεϊνών.

Τα ακόρεστα λιπαρά οξέα είναι εκείνα που εμποδίζουν την αύξηση του μεταβολικού ρυθμού, προκαλώντας υποθυρεοειδισμό ενώ ευθύνονται και για την οξείδωση των ελεύθερων ριζών με αποτέλεσμα την καταστροφή των κυττάρων και τη δημιουργία καρκινικών κυττάρων. Αντίθετα, το λάδι της καρύδας ασκεί αντιοξειδωτική δράση στον οργανισμό και προστατεύει τόσο την καρδιά όσο και το δέρμα.

Εκτός, λοιπόν, από την αντιοξειδωτική και την αντιγηραντική του δράση, το λάδι αυτό είναι χαμηλότερο σε θερμίδες από άλλα λιπαρά, προστατεύει από την παχυσαρκία και δίνει ενέργεια στον οργανισμό.