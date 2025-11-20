Με ιδιαίτερη επιτυχία και σε εξαιρετικά θετικό κλίμα ολοκληρώθηκε η Εθνική Συνάντηση Πολλαπλασιαστών του Δικτύου Eurodesk Ελλάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13–15 Νοεμβρίου 2025 στο President Hotel στην Αθήνα. Η φετινή διοργάνωση είχε επετειακό χαρακτήρα, καθώς το Eurodesk γιόρτασε 35 χρόνια λειτουργίας στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας τη διαχρονική συμβολή του στη δωρεάν, έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση των νέων.

Την εκδήλωση τίμησαν με τους χαιρετισμούς τους η κα Νάντια Πισλή, εκπροσωπώντας τον Γενικό Γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνο Γλούμη-Ατσαλάκη, ο κ. Ανδρέας Φωτόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, εκπροσωπώντας την Πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, κα Άννα Ροκοφύλλου, και η Ms Audrey Firth, Director του Eurodesk Brussels Link, με διαδικτυακή παρέμβαση. Παρών ήταν και ο κ. Βασίλης Παναγόπουλος, Συντονιστής της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ο οποίος απηύθυνε θερμό καλωσόρισμα στους συμμετέχοντες.

Η Συνάντηση ξεκίνησε με την κεντρική παρουσίαση «Eurodesk: 35 χρόνια ενημέρωσης και ευκαιριών για τους νέους» από την Εθνική Συντονίστρια του Eurodesk Ελλάδας, κα Καλλιόπη Δάλλα. Παρουσιάστηκαν ο απολογισμός έργου του 2025, οι προτεραιότητες και ο στρατηγικός σχεδιασμός για το 2026, τα νέα εργαλεία υποστήριξης και νέα εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις καλών πρακτικών από Πολλαπλασιαστές του Δικτύου:

GO Alive – Μαρία Στεφανίδου: «Time to Move 2025 – Tasty Europe @ Kozani»

– Μαρία Στεφανίδου: «Time to Move 2025 – Tasty Europe @ Kozani» ΔΙΠΕ Άρτας – Κλεοπάτρα Βασιλείου & Νίκος Σκέντος: «e–Tasty Europe»

– Κλεοπάτρα Βασιλείου & Νίκος Σκέντος: «e–Tasty Europe» Καινοτομία – Κατερίνα Μιχαλέ: «Time to Youth 2025»

– Κατερίνα Μιχαλέ: «Time to Youth 2025» Άρσις Θεσσαλονίκης – Μαρία Κουσκούκη: «Ανακαλύπτοντας τη Θεσσαλονίκη: Ένα Παιχνίδι Συμμετοχής και Σύνδεσης»

– Μαρία Κουσκούκη: «Ανακαλύπτοντας τη Θεσσαλονίκη: Ένα Παιχνίδι Συμμετοχής και Σύνδεσης» Λύκειο Αιγείρας – Νίκη Καραχάλιου: «Ανακαλύπτοντας τις Ευκαιρίες στην Ευρώπη μέσα από το Λύκειο Αιγείρας»

– Νίκη Καραχάλιου: «Ανακαλύπτοντας τις Ευκαιρίες στην Ευρώπη μέσα από το Λύκειο Αιγείρας» Άρσις Κοζάνης – Λένα Μαρινού: «Recharge your batteries vol. 3 – Τσίρκο για όλες και όλους! Time to Move 2025»

– Λένα Μαρινού: «Recharge your batteries vol. 3 – Τσίρκο για όλες και όλους! Time to Move 2025» Hellenic Youth Participation – Ελένη Καρδαμίτση: «Κλείσε το ραντεβού σου με τις ευκαιρίες μέσω του Calendly»

Στη συνέχεια, ακολούθησαν στοχευμένες παρουσιάσεις από στελέχη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σχετικά με τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες για τους νέους:

Erasmus+/Τομέας Νεολαίας – Κωνσταντίνα Άις – Ιερωνυμάκη

– Κωνσταντίνα Άις – Ιερωνυμάκη Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης – Ολυμπία Καλογιάννη (διαδικτυακά)

– Ολυμπία Καλογιάννη (διαδικτυακά) Σεμινάρια TCA & NET – Γιώργος Μυλωνάς

– Γιώργος Μυλωνάς Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων – Ροζίνα Μπερτόλη

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η προσωπική παρουσίαση του κ. Αλέξανδρου Τσιανάκα, Young Journalist του European Youth Portal, ο οποίος μοιράστηκε την εμπειρία του στη δημοσιογραφία νέων, τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκές δράσεις και τον τρόπο με τον οποίο το Eurodesk υποστηρίζει νέους που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο των ευρωπαϊκών ευκαιριών. Η παρέμβασή του συγκίνησε και ενέπνευσε τους συμμετέχοντες, αναδεικνύοντας την πραγματική επίδραση της ευρωπαϊκής πληροφόρησης στις ζωές των νέων.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με τον εορτασμό των 35 χρόνων Eurodesk, σε ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα, προσφέροντας ευκαιρίες για ουσιαστική δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών.

Το Σάββατο, οι Πολλαπλασιαστές επισκέφθηκαν το Europa Experience Athens, όπου γνώρισαν διαδραστικά τη λειτουργία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινό γεύμα σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα.

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και το Eurodesk Ελλάδας εκφράζουν θερμές ευχαριστίες σε όλους τους Πολλαπλασιαστές για τη συνέπεια, τη δημιουργικότητα και τη σταθερή προσφορά τους. Το Eurodesk Ελλάδας συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο δραστήρια και αναγνωρισμένα Δίκτυα στην Ευρώπη, χάρη στους ανθρώπους του που καθημερινά στηρίζουν τους νέους και φέρνουν τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες πιο κοντά σε κάθε γωνιά της χώρας.