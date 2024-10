40+ πανεπιστήμια από όλον τον κόσμο, χιλιάδες πτυχία και μεταπτυχιακά, online και δωρεάν σπουδές, αποκλειστικές υποτροφίες και πολλά ακόμη σε μία μόνο έκθεση!

Το Brive Student Day 2024 -η μόνη έκθεση που προσφέρει υποτροφίες σπουδών σε όλους- είναι γεγονός. Πρόκειται για τη 2η διεθνή έκθεση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του Brive, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024 & ώρα 16:00 – 20:00, στο Πολεμικό Μουσείο Αθήνας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν – όμως, θα πρέπει να δηλώσετε online συμμετοχή εδώ!

Γιατί αξίζει να παρευρεθείτε στο Brive Student Day 2024;

Θα συνομιλήσετε με εκπροσώπους από 40+ κορυφαία πανεπιστήμια από Ελλάδα και εξωτερικό, για να λύσετε κάθε απορία για τις σπουδές σας

από Ελλάδα και εξωτερικό, για να λύσετε κάθε απορία για τις σπουδές σας Θα διεκδικήσετε μία αποκλειστική υποτροφία για σπουδές στην Ολλανδία

για σπουδές στην Θα εξερευνήσετε χιλιάδες προγράμματα σπουδών από όλον κόσμο – ακόμη και με χαμηλά , αλλά και δωρεάν δίδακτρα

, αλλά και Θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ειδικά offers και υποτροφίες από τα πανεπιστήμια

και υποτροφίες από τα πανεπιστήμια Θα μπείτε σε κλήρωση για μία πλήρη υποτροφία IELTS και δύο μερικές υποτροφίες GMAT

και δύο μερικές υποτροφίες Θα ξεκλειδώσετε πολύτιμα tips για τo βιογραφικό και την καριέρα σας από έμπειρους career coaches

και την σας από έμπειρους career coaches Θα λάβετε δωρεάν επαγγελματικό προσανατολισμό , αλλά και συμβουλευτική σπουδών σχετικά με το κόστος, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τη διαδικασία αιτήσεων κ.ά.

, αλλά και σχετικά με το κόστος, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τη διαδικασία αιτήσεων κ.ά. Θα εξασφαλίσετε μία υποτροφία έως και 1.000€ από το Brive για σπουδές στα πανεπιστήμια της έκθεσης, με έναρξη έως και τον Οκτώβριο του ‘25

για σπουδές στα πανεπιστήμια της έκθεσης, με έναρξη έως και τον Οκτώβριο του ‘25 Και πολλά ακόμη!

Και αν, τελικά, βρείτε εκεί το προπτυχιακό ή το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που θέλετε να ξεκινήσετε; Θα έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε στην αίτησή σας με την πλήρη υποστήριξη του Brive, τη νο.1 ελληνική πλατφόρμα για σπουδές σε όλον τον κόσμο!

