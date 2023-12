Βρισκόμαστε στην καρδιά του Δεκέμβρη: οι πόλεις και τα χωριά έχουν βάλει τα καλά τους, τα σπίτια μοσχοβολούν ζάχαρη και μπαχαρικά, και οι μαθητές μετρούν αντίστροφα για το κλείσιμο των σχολείων. Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου, μικρά και μεγαλύτερα παιδιά έχουν άπλετο χρόνο στα χέρια τους για να περάσουν καλά, να βρεθούν με την οικογένειά τους αλλά και να πειραματιστούν με την τεχνολογία και τις επιστήμες χάρη στις πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες που μπορούν να βρουν στην πλατφόρμα του Generation Next, του προγράμματος Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone.

Μέσα στα δεκαέξι 24ωρα των διακοπών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, στο μεγάλο περιθώριο των εορταστικών γευμάτων και των οικογενειακών κοινωνικών συναναστροφών, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα, με παρέα ή χωρίς, να ακονίσουν τις παλιές τους δεξιότητες αλλά και να καλλιεργήσουν νέες, αξιοποιώντας τις μέρες τους με τρόπο πρωτότυπο και πάρα πολύ διασκεδαστικό.

Έχοντας ελεύθερη πρόσβαση σε DIY STEM κατασκευές και πειράματα, καθώς και στις πολυάριθμες προτάσεις που μπορούν να βρουν στο blog του Generation Next, τα παιδιά του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου μπορούν τις φετινές γιορτές να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν και να μάθουν, περνώντας καλά, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκονται. Αυτήν τη χρονιά, μέσα στα παιδικά και εφηβικά δωμάτια ο κόσμος του STEM ζωντανεύει και μεταμορφώνει μαθητές και μαθήτριες σε οξυδερκείς επιστήμονες και θεσπέσιους μάγους. Στη νεαρή ηλικία τους ίσως ήδη να έχουν αμφισβητήσει τη μαγεία του Άγιου Βασίλη που μπορεί μέσα σε μία μόνο νύχτα να μοιράζει δώρα στα παιδιά όλης της γης. Τη μαγεία της τεχνολογίας και των επιστημών όμως, είναι σίγουρο πως δεν θα την αμφισβητήσουν ποτέ. Το συναρπαστικό μικροσύμπαν του Generation Next είναι γεμάτο από βιωματικές δραστηριότητες και προτάσεις που θα κινήσουν το ενδιαφέρον τους και θα κάνουν τον χρόνο να κυλάει σαν νερό.

Έτσι λοιπόν, τα φετινά χριστουγεννιάτικα στολίδια πάνω στο δέντρο δεν πρόκειται να είναι οποιαδήποτε απλά στολίδια. Θα είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένα στα «εργαστήρια» νεαρών αλχημιστών από ειδικές χημικές αντιδράσεις και υλικά που εκπλήσσουν. Τα φετινά πυροτεχνήματα δεν θα σκάσουν στον ουρανό, ούτε θα είναι επικίνδυνα. Θα αντικατασταθούν από ειδικά κατασκευασμένους Άγιους Βασίληδες «κασκαντέρ» που θα εκρήγνυνται σε μπαλκόνια, κήπους και υπαίθριους χώρους με τη δύναμη της Χημείας και της Φυσικής. Η φετινή αλλαγή της χρονιάς δεν θα σηματοδοτηθεί με ένα απλό ανοιγοκλείσιμο του διακόπτη φωτός. Η Πρωτοχρονιά θα μπει θριαμβευτικά με αυτοσχέδια κανόνια που θα πετάνε κομφετί αξιοποιώντας τη θαυμαστή δύναμη της κινητικής ενέργειας.

Και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή.

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες που αγαπούν την πράξη και τις κατασκευές, η πλατφόρμα του Generation Next έχει το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο: την ενότητα “Create”, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικά DIY video με αγαπημένους You Tubers και εντυπωσιακές STEM κατασκευές- όπως αυτοσχέδια φωτόσπαθα, προτζέκτορες αστερισμών και αληθινά ολογράμματα. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου και του Λυκείου που γοητεύονται από τις νέες τεχνολογίες και τις επιστήμες, το δώρο από την πλατφόρμα του Generation Next θα βρίσκεται όχι κάτω από το δέντρο, αλλά μέσα στην ενότητα “Learn” και τις δέκα θεματικές υποενότητές της με τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά video για σχεδιασμό application, “έξυπνων” συσκευών, αυτοσχέδιων ρομπότ και πολλών άλλων καινοτόμων STEM κατασκευών.

Οι νέες τεχνολογίες και οι επιστήμες βρίσκονται ολόγυρά μας και, χάρη στο Generation Next του Ιδρύματος Vodafone, στα χέρια όλων των μαθητών και των μαθητριών της χώρας μας. Υπάρχει άραγε σπουδαιότερο δώρο Χριστουγέννων από την ελεύθερη πρόσβαση σε εφόδια και δεξιότητες που θα βοηθήσουν τη νέα γενιά να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον;

Σχετικά με το πρόγραμμα Generation Next

To Generation Next είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone, που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην STEM εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από όπου και αν βρίσκονται στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα, με επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα generationnext.vodafone.gr, μετρά περισσότερους από 112.000 ωφελούμενους και 721 καινοτόμα projects μαθητών. Μέσα από το Generation Next, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες, να πειραματιστούν με τα ψηφιακά εργαλεία, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες για το κοινό καλό, δημιουργώντας έτσι ένα καλύτερο αύριο για όλους. Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής.